Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Брук-Бет
17
Гибш
Матей
18
Piotr
Wlazlo
14
Коцыля
Давид
16
Луиш
Мигел
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Коцыля ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Варта Познань
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.36
|Мешанович Мурис
|6
|0.27
|Adam Radwanski
|2
|0.09
|Kacper Spiewak
|2
|0.09
|Стефаник Самуэль
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|1
|0.05
|Patryk Czarnowski
|1
|0.05
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.05
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|5
|0.22
|Гжесик Ян
|3
|0.13
|Коррин Милан
|2
|0.09
|Луиш Мигел
|2
|0.09
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Лис Адриан
|1
|0.04
|Шимонович Давид
|1
|0.04
|Кузимски Матеуш
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Кастаньеда Франк
|1
|0.04
|Konrad Matuszewski
|1
|0.04
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Тралка Лукаш
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Путивцев Артём
|4
|0
|Mateusz Grzybek
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Wiktor Biedrzycki
|3
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Sebastian Bonecki
|1
|0
|Губинек Михал
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|6
|1
|Купчак Матеуш
|6
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Кьельб Якуб
|3
|1
|Папо Джейсон
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Зреляк Адам
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
3
19%
3
30%
76-90
Пропущено
19
13
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
7
37%
4
31%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
6
32%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Забито
25
20
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
9
36%
0
0%
31-45
5
20%
6
30%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
4
16%
6
30%
76-90
Пропущено
38
27
13 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
4
11%
1
4%
1-15
6
16%
1
4%
16-30
3
8%
6
22%
31-45
13
34%
7
26%
46-60
4
11%
5
19%
61-75
8
21%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1
Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0
Варта Познань
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1
Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|24
|14
|7
|3
|44 - 20
|49
|2.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|5.
|Лехия Гданьск
|23
|11
|6
|6
|36 - 27
|39
|6.
|Гурник Забже
|23
|9
|6
|8
|31 - 30
|33
|7.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|8.
|Краковия
|23
|8
|7
|8
|31 - 31
|31
|9.
|Пяст
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Шлёнск
|23
|6
|8
|9
|32 - 36
|26
|13.
|Варта Познань
|0:0
|24
|5
|10
|9
|20 - 27
|25
|14.
|Заглембе Любин
|23
|7
|3
|13
|25 - 42
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|16.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|23
|4
|8
|11
|24 - 39
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|14.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|15.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|16.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|18.
|Варта Познань
|0:0
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Варта Познань
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Заглембе Любин
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4