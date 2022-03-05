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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Варта Познань
0' 9'
Лучшие коэффициенты
Брук-Бет Термалица
Ничья
Варта Познань
2.91
3.16
2.85
Все Коэффициенты
35
Павлюченко
Павел
13
Mateusz
Grzybek
97
Wiktor
Biedrzycki
66
Домгени
Давид
17
Гибш
Матей
10
Adam
Radwanski
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
7
Гергел
Роман
11
Мешанович
Мурис
14
Коцыля
Давид
33
Гробельны
Енджей
2
Гжесик
Ян
6
Тралка
Лукаш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
7
Кастаньеда
Франк
21
Купчак
Матеуш
16
Луиш
Мигел
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
Брук-Бет Термалица
4-4-2
Варта Познань
5-4-1

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Варта Познань

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.36
Мешанович Мурис 6 0.27
Adam Radwanski 2 0.09
Kacper Spiewak 2 0.09
Стефаник Самуэль 1 0.05
Mateusz Grzybek 1 0.05
Patryk Czarnowski 1 0.05
Nemanja Tekijaski 1 0.05
Ernest Terpilowski 1 0.05
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.05
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.22
Гжесик Ян 3 0.13
Коррин Милан 2 0.09
Луиш Мигел 2 0.09
Иванов Роберт 1 0.04
Лис Адриан 1 0.04
Шимонович Давид 1 0.04
Кузимски Матеуш 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Кастаньеда Франк 1 0.04
Konrad Matuszewski 1 0.04
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Тралка Лукаш 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Папо Джейсон 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Путивцев Артём 4 0
Mateusz Grzybek 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Wiktor Biedrzycki 3 0
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Adam Radwanski 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Sebastian Bonecki 1 0
Губинек Михал 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Домгени Давид 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 6 1
Купчак Матеуш 6 0
Иванов Роберт 5 0
Кьельб Якуб 3 1
Папо Джейсон 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Зреляк Адам 3 0
Гжесик Ян 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Копчински Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
3
19%
3
30%
76-90

Пропущено

19
13
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
7
37%
4
31%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
6
32%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Забито

25
20
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
9
36%
0
0%
31-45
5
20%
6
30%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
4
16%
6
30%
76-90

Пропущено

38
27
13 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
4
11%
1
4%
1-15
6
16%
1
4%
16-30
3
8%
6
22%
31-45
13
34%
7
26%
46-60
4
11%
5
19%
61-75
8
21%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1
Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0
Варта Познань
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1
Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 24 14 7 3 44 - 20 49
2. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Радомьяк Радом 24 10 9 5 32 - 25 39
5. Лехия Гданьск 23 11 6 6 36 - 27 39
6. Гурник Забже 23 9 6 8 31 - 30 33
7. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
8. Краковия 23 8 7 8 31 - 31 31
9. Пяст 23 8 6 9 31 - 29 30
10. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Шлёнск 23 6 8 9 32 - 36 26
13. Варта Познань 0:0 24 5 10 9 20 - 27 25
14. Заглембе Любин 23 7 3 13 25 - 42 24
15. Гурник Ленчна 23 5 9 9 23 - 38 24
16. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 0:0 23 4 8 11 24 - 39 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
3. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
4. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
14. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
15. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
16. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
17. Брук-Бет Термалица 0:0 12 3 5 4 16 - 19 14
18. Варта Познань 0:0 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Радомьяк Радом 12 4 4 4 14 - 15 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Варта Познань 0:0 12 3 4 5 10 - 13 13
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Заглембе Любин 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Брук-Бет Термалица 0:0 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брук-Бет Термалица
Ничья
Варта Познань
2.91
3.16
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань онлайн

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