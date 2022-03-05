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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
1:0
Конец матча

Стадион:
Варта Познань
0'
24' Желтая карточка
Домгени Давид
45' Желтая карточка
Папо Джейсон
57' Желтая карточка
Wiktor Biedrzycki
0:0
58' Не забитый пенальти
Кастаньеда Франк
1:0
86' Гол
Познар Томаш
90'+5
35
Павлюченко
Павел
13
Mateusz
Grzybek
97
Wiktor
Biedrzycki
66
Домгени
Давид
17
Гибш
Матей
10
Adam
Radwanski
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
7
Гергел
Роман
11
Мешанович
Мурис
14
Коцыля
Давид
33
Гробельны
Енджей
2
Гжесик
Ян
6
Тралка
Лукаш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
7
Кастаньеда
Франк
21
Купчак
Матеуш
16
Луиш
Мигел
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
Брук-Бет Термалица
4-4-2
Варта Познань
5-4-1

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Варта Познань

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.35
Мешанович Мурис 6 0.26
Adam Radwanski 2 0.09
Kacper Spiewak 2 0.09
Стефаник Самуэль 1 0.04
Mateusz Grzybek 1 0.04
Познар Томаш 1 0.04
Patryk Czarnowski 1 0.04
Nemanja Tekijaski 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.04
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.21
Гжесик Ян 3 0.13
Коррин Милан 2 0.08
Луиш Мигел 2 0.08
Иванов Роберт 1 0.04
Лис Адриан 1 0.04
Шимонович Давид 1 0.04
Кузимски Матеуш 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Кастаньеда Франк 1 0.04
Konrad Matuszewski 1 0.04
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Тралка Лукаш 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Папо Джейсон 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Путивцев Артём 4 0
Mateusz Grzybek 4 0
Wiktor Biedrzycki 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Домгени Давид 2 0
Adam Radwanski 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Sebastian Bonecki 1 0
Губинек Михал 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 6 1
Купчак Матеуш 6 0
Иванов Роберт 5 0
Папо Джейсон 5 0
Кьельб Якуб 3 1
Konrad Matuszewski 4 0
Зреляк Адам 3 0
Гжесик Ян 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Копчински Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
4
24%
3
30%
76-90

Пропущено

19
14
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
7
37%
4
29%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
26%
4
29%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
6
32%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Забито

26
20
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
9
35%
0
0%
31-45
5
19%
6
30%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
5
19%
6
30%
76-90

Пропущено

38
28
13 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
4
11%
1
4%
1-15
6
16%
1
4%
16-30
3
8%
6
21%
31-45
13
34%
7
25%
46-60
4
11%
5
18%
61-75
8
21%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1
Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0
Варта Познань
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1
Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 24 14 7 3 44 - 20 49
2. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Радомьяк Радом 24 10 9 5 32 - 25 39
5. Лехия Гданьск 23 11 6 6 36 - 27 39
6. Гурник Забже 23 9 6 8 31 - 30 33
7. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
8. Краковия 23 8 7 8 31 - 31 31
9. Пяст 0:0 24 8 7 9 31 - 29 31
10. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Шлёнск 23 6 8 9 32 - 36 26
13. Заглембе Любин 0:0 24 7 4 13 25 - 42 25
14. Варта Познань 24 5 9 10 20 - 28 24
15. Гурник Ленчна 23 5 9 9 23 - 38 24
16. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 23 5 7 11 25 - 39 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
3. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
4. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 0:0 12 5 2 5 17 - 17 17
12. Брук-Бет Термалица 12 4 4 4 17 - 19 16
13. Пяст 0:0 12 4 3 5 17 - 18 15
14. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
15. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
16. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
17. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Пяст 0:0 12 4 4 4 14 - 11 16
5. Радомьяк Радом 12 4 4 4 14 - 15 16
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Заглембе Любин 0:0 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Джейсон Папо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Mateusz Grzybek уходит с поля. Bartlomiej Kukulowicz выходит вместо него
  • Желтая карточка
    24'
    Домгени Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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