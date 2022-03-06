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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Вайле
0'
31' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
32' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
49'

Ход матча

31'
Хагельскьер Андерс
 
32'
 
Альбентоса Рауль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Вайле
2.31
4.10
5.80
Все Коэффициенты
1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
39
Kasper
Waarst
Hoegh
1
Брунст
Александер
14
Гуннелунн
Томас
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
2
Heron
7
Драмме
Муамаду
15
Офори
Эбенезер
11
Муколли
Арбнор
10
Соуза
Аллан
II
9
Понсе
Андрес
30
Бабаян
Эдгар
Ольборг
3-4-1-2
Вайле
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Вайле

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СД
0:1
ТМК
1:1
СБЗВ
2:1
СБЗВ
1:1
СД
0:2
СД
1:3
ТМК
5:3
СД
1:1
СД
1:1
К
0:1
ТМС
1:3
СЛ
0:0
СЛ
0:3
СЛ
2:3
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреасен Лука 7 0.35
Фоссум Ивер 6 (1) 0.3
Макарич Милан 4 0.2
Куск Каспер 3 0.15
Теландер Расмус 2 0.1
Феррейра Педру 2 0.1
Kasper Waarst Hoegh 2 0.1
Гранли Даниэль 1 0.05
Росс Матиас 1 0.05
Прица Тим 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0
Эррайс Руфо 0 0
Anosike Ementa 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.1
Эммануилидис Димитриос 2 0.1
Джорджевич Лука 2 0.1
Муколли Арбнор 2 0.1
Фагир Вахид 2 0.1
Ханссон Халлюр 1 0.05
Альбентоса Рауль 1 0.05
Понсе Андрес 1 0.05
Соуза Аллан II 1 (1) 0.05
Колингер Денис 1 0.05
Эзатолахи Саид 1 0.05
Драмме Муамаду 1 0.05
Скооп Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 7 1
Паллесен Кристоффер 4 0
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 4 0
Кристенсен Магнус 4 0
Росс Матиас 4 0
Хёйхольт Мальте 4 0
Frederik Boersting 3 0
Хагельскьер Андерс 3 0
Ринне Якоб 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Эррайс Руфо 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 8 0
Муколли Арбнор 6 0
Эзатолахи Саид 5 0
Соуза Аллан II 5 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Бабаян Эдгар 2 0
Lukas Engel 2 0
Фагир Вахид 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Скооп Якоб 1 0
Альборнос Миико 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Альбентоса Рауль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Хетеми Лундрим 1 0
Heron 1 0
Hans Hollsberg 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
4
27%
3
60%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
20%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
4
27%
3
11%
61-75
2
13%
9
32%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
6
50%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
11%
3
15%
1-15
1
11%
7
35%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
22%
4
20%
76-90

Забито

30
17
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
3
10%
2
12%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
8
27%
7
41%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
5
17%
2
12%
76-90

Пропущено

24
48
12 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 19
4
17%
7
15%
1-15
2
8%
11
23%
16-30
6
25%
7
15%
31-45
4
17%
6
13%
46-60
4
17%
4
8%
61-75
4
17%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5
Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3
Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0
Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
3. Брондбю 19 10 6 3 28 - 20 36
4. Ольборг 0:0 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Силькеборг 19 7 10 2 33 - 17 31
6. Раннерс 20 8 5 7 23 - 23 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 20 5 8 7 28 - 32 23
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 0:0 20 3 4 13 19 - 46 13
12. Сённерйюск 20 2 5 13 15 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 0:0 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 0:0 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
5. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
7. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 10 0 2 8 5 - 18 2
12. Вайле 0:0 10 0 1 9 5 - 28 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Вайле
2.31
4.10
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ольборг 0:0 Вайле онлайн

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