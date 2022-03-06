Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Ольборг

40' Бабаян Эдгар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Колингер Денис из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

38' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Драмме Муамаду имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

35' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Матч возобновлен

32' Глупую желтую получил Альбентоса Рауль за то, что отбил ногой мяч после свистка

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Хагельскьер Андерс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

30' Бабаян Эдгар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Ольборг

29' Херон из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Гуннелунн Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Должен был быть гол! Андреасен Лука имел отличный шанс, но Александр Брюнст-Зеллнер не дал голу состоятся!

22' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Офори Эбенезер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Вайле

15' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

14' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

11' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

8' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ольборг выполняет удар от ворот.

5' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Вайле

3' Теландер Расмус из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

2' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Вайле

1' Как он промахнулся? Гранли Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

1' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вайле начинает с центра поля