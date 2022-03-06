Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Aalborg Portland Park
31' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
32' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
Ход матча
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
2
Heron
30
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Theo Sander
-
-
31 Anders Noshe
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 HeronЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
-
30 Бабаян ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Вайле
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреасен Лука
|7
|0.35
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|0.3
|Макарич Милан
|4
|0.2
|Куск Каспер
|3
|0.15
|Теландер Расмус
|2
|0.1
|Феррейра Педру
|2
|0.1
|Kasper Waarst Hoegh
|2
|0.1
|Гранли Даниэль
|1
|0.05
|Росс Матиас
|1
|0.05
|Прица Тим
|1
|0.05
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.05
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Эррайс Руфо
|0
|0
|Anosike Ementa
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Engel
|2
|0.1
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.1
|Джорджевич Лука
|2
|0.1
|Муколли Арбнор
|2
|0.1
|Фагир Вахид
|2
|0.1
|Ханссон Халлюр
|1
|0.05
|Альбентоса Рауль
|1
|0.05
|Понсе Андрес
|1
|0.05
|Соуза Аллан II
|1 (1)
|0.05
|Колингер Денис
|1
|0.05
|Эзатолахи Саид
|1
|0.05
|Драмме Муамаду
|1
|0.05
|Скооп Якоб
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|7
|1
|Паллесен Кристоффер
|4
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|4
|0
|Кристенсен Магнус
|4
|0
|Росс Матиас
|4
|0
|Хёйхольт Мальте
|4
|0
|Frederik Boersting
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Ринне Якоб
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Эррайс Руфо
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|8
|0
|Муколли Арбнор
|6
|0
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Ханссон Халлюр
|3
|0
|Бабаян Эдгар
|2
|0
|Lukas Engel
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Альборнос Миико
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Альбентоса Рауль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Хетеми Лундрим
|1
|0
|Heron
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
4
27%
3
60%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
20%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
4
27%
3
11%
61-75
2
13%
9
32%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
6
50%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
9
20
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
11%
3
15%
1-15
1
11%
7
35%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
22%
4
20%
76-90
Забито
30
17
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
3
10%
2
12%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
8
27%
7
41%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
5
17%
2
12%
76-90
Пропущено
24
48
12 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 19
4
17%
7
15%
1-15
2
8%
11
23%
16-30
6
25%
7
15%
31-45
4
17%
6
13%
46-60
4
17%
4
8%
61-75
4
17%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5
Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3
Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0
Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|20
|12
|6
|2
|41 - 13
|42
|2.
|Митьюлланд
|20
|12
|3
|5
|36 - 21
|39
|3.
|Брондбю
|19
|10
|6
|3
|28 - 20
|36
|4.
|Ольборг
|0:0
|20
|9
|5
|6
|30 - 24
|32
|5.
|Силькеборг
|19
|7
|10
|2
|33 - 17
|31
|6.
|Раннерс
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|20
|5
|8
|7
|28 - 32
|23
|9.
|Оденсе
|20
|4
|9
|7
|29 - 30
|21
|10.
|Нордшелланн
|19
|4
|5
|10
|20 - 33
|17
|11.
|Вайле
|0:0
|20
|3
|4
|13
|19 - 46
|13
|12.
|Сённерйюск
|20
|2
|5
|13
|15 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|10
|7
|2
|1
|15 - 8
|23
|2.
|Митьюлланд
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|0:0
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|Виборг
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|5.
|Силькеборг
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|6.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|7.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|10
|0
|2
|8
|5 - 18
|2
|12.
|Вайле
|0:0
|10
|0
|1
|9
|5 - 28
|1