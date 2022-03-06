Второй тайм

97' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Так близко к голу! Колингер Денис имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Джейкоб Ринн!

97' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Гранли Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

96' Драмме Муамаду получает желтую карточку за неспортивное поведение

96' Фоссум Ивер пробует нанести удар издали, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем

96' Теландер Расмус из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

96' Ринне Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Офори Эбенезер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

95' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Колингер Денис из команды Вайле

94' Джером Опоку задерживает мяч рукой

94' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Глупую желтую получил Альборнос Миико за то, что отбил ногой мяч после свистка

92' Аносике Эмента получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Кустович Кевин пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

90' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновится спорным мячом

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Эммануилидис Димитриос получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Эммануилидис Димитриос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Кустович Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Удар от ворот произведет Вайле

85' Ох, нехорошо это выглядит. Херон получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Херон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Паллесен Кристоффер из команды Ольборг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

82' Плохо сыграл Джером Опоку - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

81' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Кристенсен Магнус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Колингер Денис нанес удар головой, но Джейкоб Ринн перевел мяч на угловой!

78' Сегодняшная посещаемость составляет 7340 болельщиков

76' Удар от ворот произведет Вайле

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Джером Опоку наказан за толчок соперника

73' Колингер Денис из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Джером Опоку

72' Теландер Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Херон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

71' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

71' Игрок команды Ольборг совершает фол

70' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

64' Опасность предотвращена - Херон из команды Вайле вступил в отбор удачно

64' Игрок Паллесен Кристоффер из команды Ольборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

63' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Вайле

62' Хорошую попытку сделал Кристенсен Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

62' ШТАНГА! Фоссум Ивер обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

60' Гуннелунн Томас получил желтую карточку от судьи

60' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Вайле

52' Хёйхольт Мальте из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

52' Бабаян Эдгар пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

49' Кристенсен Магнус получил желтую карточку от судьи

49' Фоссум Ивер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

48' Удар от ворот произведет Вайле

48' Как он промахнулся? Каспер Ваарст Хуг имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Муколли Арбнор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля