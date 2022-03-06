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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7340
Вайле
0'
31' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
32' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
49' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
60' Желтая карточка
Гуннелунн Томас
90' Желтая карточка
Альборнос Миико
90' Желтая карточка
Anosike Ementa
90' Желтая карточка
Офори Эбенезер
90' Желтая карточка
Драмме Муамаду
90' Желтая карточка
Гранли Даниэль
90'+7

Ход матча

31'
Хагельскьер Андерс
 
32'
 
Альбентоса Рауль
49'
Кристенсен Магнус
 
60'
 
Гуннелунн Томас
63'
 
Хенриксен Тобиас
Гуннелунн Томас
72'
 
Эммануилидис Димитриос
Понсе Андрес
72'
 
Опоку Джером
Бабаян Эдгар
73'
Росс Матиас
Хагельскьер Андерс
 
83'
Anosike Ementa
Альманн Якоб
 
83'
Frederik Boersting
Хёйхольт Мальте
 
85'
 
Кустович Кевин
Heron
85'
 
Альборнос Миико
Муколли Арбнор
90'
Куск Каспер
Паллесен Кристоффер
 
90'
 
Альборнос Миико
90'
Anosike Ementa
 
90'
 
Офори Эбенезер
90'
 
Драмме Муамаду
90'
Гранли Даниэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
39
Kasper
Waarst
Hoegh
1
Брунст
Александер
14
Гуннелунн
Томас
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
2
Heron
7
Драмме
Муамаду
15
Офори
Эбенезер
11
Муколли
Арбнор
10
Соуза
Аллан
II
9
Понсе
Андрес
30
Бабаян
Эдгар
Ольборг
3-4-1-2
Вайле
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Вайле

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СД
0:1
ТМК
1:1
СБЗВ
2:1
СБЗВ
1:1
СД
0:2
СД
1:3
ТМК
5:3
СД
1:1
СД
1:1
К
0:1
ТМС
1:3
СЛ
0:0
СЛ
0:3
СЛ
2:3
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреасен Лука 7 0.35
Фоссум Ивер 6 (1) 0.3
Макарич Милан 4 0.2
Куск Каспер 3 0.15
Теландер Расмус 2 0.1
Феррейра Педру 2 0.1
Kasper Waarst Hoegh 2 0.1
Гранли Даниэль 1 0.05
Росс Матиас 1 0.05
Прица Тим 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0
Эррайс Руфо 0 0
Anosike Ementa 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.1
Эммануилидис Димитриос 2 0.1
Джорджевич Лука 2 0.1
Муколли Арбнор 2 0.1
Фагир Вахид 2 0.1
Ханссон Халлюр 1 0.05
Альбентоса Рауль 1 0.05
Понсе Андрес 1 0.05
Соуза Аллан II 1 (1) 0.05
Колингер Денис 1 0.05
Эзатолахи Саид 1 0.05
Драмме Муамаду 1 0.05
Скооп Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 7 1
Кристенсен Магнус 5 0
Паллесен Кристоффер 4 0
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 4 0
Росс Матиас 4 0
Хёйхольт Мальте 4 0
Frederik Boersting 3 0
Хагельскьер Андерс 3 0
Гранли Даниэль 2 0
Ринне Якоб 1 0
Макарич Милан 1 0
Эррайс Руфо 1 0
Anosike Ementa 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 8 0
Муколли Арбнор 6 0
Эзатолахи Саид 5 0
Соуза Аллан II 5 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Альборнос Миико 2 0
Бабаян Эдгар 2 0
Lukas Engel 2 0
Фагир Вахид 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Скооп Якоб 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Альбентоса Рауль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Гуннелунн Томас 1 0
Хетеми Лундрим 1 0
Heron 1 0
Драмме Муамаду 1 0
Hans Hollsberg 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
4
27%
3
60%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
20%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
4
27%
3
11%
61-75
2
13%
9
32%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
6
50%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
11%
3
15%
1-15
1
11%
7
35%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
22%
4
20%
76-90

Забито

30
17
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
3
10%
2
12%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
8
27%
7
41%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
5
17%
2
12%
76-90

Пропущено

24
48
12 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 19
4
17%
7
15%
1-15
2
8%
11
23%
16-30
6
25%
7
15%
31-45
4
17%
6
13%
46-60
4
17%
4
8%
61-75
4
17%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5
Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3
Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0
Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
3. Брондбю 0:0 20 10 7 3 28 - 20 37
4. Силькеборг 0:0 20 7 11 2 33 - 17 32
5. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
6. Раннерс 20 8 5 7 23 - 23 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 20 5 8 7 28 - 32 23
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 20 3 4 13 19 - 46 13
12. Сённерйюск 20 2 5 13 15 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Силькеборг 0:0 10 4 5 1 14 - 6 17
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
5. Силькеборг 0:0 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Брондбю 0:0 10 3 5 2 13 - 12 14
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 10 0 2 8 5 - 18 2
12. Вайле 10 0 1 9 5 - 28 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ольборг 0:0 Вайле онлайн

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