Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 7340
31' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
32' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
49' Желтая карточкаКристенсен Магнус
60' Желтая карточкаГуннелунн Томас
90' Желтая карточкаАльборнос Миико
90' Желтая карточкаAnosike Ementa
90' Желтая карточкаОфори Эбенезер
90' Желтая карточкаДрамме Муамаду
90' Желтая карточкаГранли Даниэль
Ход матча
32'
60'
85'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
2
Heron
30
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Theo Sander
-
-
31 Anders Noshe
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 HeronЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
-
30 Бабаян ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Вайле
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреасен Лука
|7
|0.35
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|0.3
|Макарич Милан
|4
|0.2
|Куск Каспер
|3
|0.15
|Теландер Расмус
|2
|0.1
|Феррейра Педру
|2
|0.1
|Kasper Waarst Hoegh
|2
|0.1
|Гранли Даниэль
|1
|0.05
|Росс Матиас
|1
|0.05
|Прица Тим
|1
|0.05
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.05
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Эррайс Руфо
|0
|0
|Anosike Ementa
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Engel
|2
|0.1
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.1
|Джорджевич Лука
|2
|0.1
|Муколли Арбнор
|2
|0.1
|Фагир Вахид
|2
|0.1
|Ханссон Халлюр
|1
|0.05
|Альбентоса Рауль
|1
|0.05
|Понсе Андрес
|1
|0.05
|Соуза Аллан II
|1 (1)
|0.05
|Колингер Денис
|1
|0.05
|Эзатолахи Саид
|1
|0.05
|Драмме Муамаду
|1
|0.05
|Скооп Якоб
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|7
|1
|Кристенсен Магнус
|5
|0
|Паллесен Кристоффер
|4
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|4
|0
|Росс Матиас
|4
|0
|Хёйхольт Мальте
|4
|0
|Frederik Boersting
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Гранли Даниэль
|2
|0
|Ринне Якоб
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Эррайс Руфо
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|8
|0
|Муколли Арбнор
|6
|0
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Ханссон Халлюр
|3
|0
|Альборнос Миико
|2
|0
|Бабаян Эдгар
|2
|0
|Lukas Engel
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Альбентоса Рауль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|Хетеми Лундрим
|1
|0
|Heron
|1
|0
|Драмме Муамаду
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
4
27%
3
60%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
20%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
4
27%
3
11%
61-75
2
13%
9
32%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
6
50%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
9
20
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
11%
3
15%
1-15
1
11%
7
35%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
22%
4
20%
76-90
Забито
30
17
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
3
10%
2
12%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
8
27%
7
41%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
5
17%
2
12%
76-90
Пропущено
24
48
12 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 19
4
17%
7
15%
1-15
2
8%
11
23%
16-30
6
25%
7
15%
31-45
4
17%
6
13%
46-60
4
17%
4
8%
61-75
4
17%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5
Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3
Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0
Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|20
|12
|6
|2
|41 - 13
|42
|2.
|Митьюлланд
|20
|12
|3
|5
|36 - 21
|39
|3.
|Брондбю
|0:0
|20
|10
|7
|3
|28 - 20
|37
|4.
|Силькеборг
|0:0
|20
|7
|11
|2
|33 - 17
|32
|5.
|Ольборг
|20
|9
|5
|6
|30 - 24
|32
|6.
|Раннерс
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|20
|5
|8
|7
|28 - 32
|23
|9.
|Оденсе
|20
|4
|9
|7
|29 - 30
|21
|10.
|Нордшелланн
|19
|4
|5
|10
|20 - 33
|17
|11.
|Вайле
|20
|3
|4
|13
|19 - 46
|13
|12.
|Сённерйюск
|20
|2
|5
|13
|15 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0:0
|10
|7
|2
|1
|15 - 8
|23
|2.
|Митьюлланд
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Силькеборг
|0:0
|10
|4
|5
|1
|14 - 6
|17
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|Виборг
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|5.
|Силькеборг
|0:0
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|6.
|Брондбю
|0:0
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|10
|0
|2
|8
|5 - 18
|2
|12.
|Вайле
|10
|0
|1
|9
|5 - 28
|1