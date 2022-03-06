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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
0:0
Перерыв

Стадион:
Брондбю
0'
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Рустед Сигурд

Ход матча

45'
 
Каппис Кристиан
Менса Кевин
-
 
Рустед Сигурд

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Брондбю
2.24
3.50
4.60
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
24
Andreas
Oggesen
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Бруус
Андреас
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
27
Хедлунд
Симон
24
Дивкович
Марко
Силькеборг
4-3-2-1
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Силькеборг
Брондбю

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

24 матча

16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
20.8%
58.4%
5 побед 5 ничьих 14 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:1
СД
3:0
К
3:1
СД
1:3
СД
4:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
СД
2:1
СД
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
2:2
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 10 (2) 0.5
Sebastian Joergensen 8 0.4
Валлис Николай 8 0.4
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.1
Карстенсен Расмус 1 0.05
Alexander Lind 1 0.05
Бринк Марк 1 0.05
Рёйкьер Никлас 1 0.05
Фредерик Карстенсен 1 0.05
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 11 0.55
Каппис Кристиан 3 0.15
Слимане Анис 2 0.1
Бруус Андреас 2 0.1
Френнруп Мортен 2 0.1
Хедлунд Симон 1 0.05
Рустед Сигурд 1 0.05
Менса Кевин 1 0.05
Радошевич Йосип 1 0.05
Бёркеейет Тобиас 1 0.05
Хеггхейм Хенрик 1 0.05
Махсо Андреас 1 (1) 0.05
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Риверос Блас 0 0
Дивкович Марко 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 6 0
Гояни Роберт 1 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 2 0
Хелениус Никлас 1 0
Ларсен Николай 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Lukas Engel 1 0
Sebastian Joergensen 1 0
Oliver Sonne 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 5 0
Бруус Андреас 4 0
Менса Кевин 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Павлович Андрия 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Белл Джо 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Забито

19
15
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
5
33%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
8
42%
1
7%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

33
27
10 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
6%
2
7%
1-15
5
15%
6
22%
16-30
3
9%
6
22%
31-45
2
6%
5
19%
46-60
12
36%
2
7%
61-75
9
27%
6
22%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
12%
5
24%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3
Брондбю
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2
Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
3. Брондбю 0:0 20 10 7 3 28 - 20 37
4. Силькеборг 0:0 20 7 11 2 33 - 17 32
5. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
6. Раннерс 20 8 5 7 23 - 23 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 20 5 8 7 28 - 32 23
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 20 3 4 13 19 - 46 13
12. Сённерйюск 20 2 5 13 15 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Силькеборг 0:0 10 4 5 1 14 - 6 17
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
5. Силькеборг 0:0 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Брондбю 0:0 10 3 5 2 13 - 12 14
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 10 0 2 8 5 - 18 2
12. Вайле 10 0 1 9 5 - 28 1
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Силькеборг
Ничья
Брондбю
2.24
3.50
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