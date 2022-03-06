Первый тайм

49' Команда Силькеборг играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Матч возобновится спорным мячом

46' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

46' После проверки VAR рефери поменял решение - Силькеборг не будет бить пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.

43' Силькеборг выполняет удар от ворот.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Менса Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Менса Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Отличные скиллы показывает Слимане Анис , обводя своих соперников

39' Силькеборг выполняет удар от ворот.

38' ШАНС! Махсо Андреас нанес удар с лета, но не попал по воротам!

38' Чалышир Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лукас Энгель имел все шансы забить, но Мэдс Хермансен сделал отличный сейв!

37' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.

37' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...

34' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Андреас Оггесен из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

32' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг в офсайде

30' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Белл Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Как он промахнулся? Валлис Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

28' Лукас Энгель пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

27' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Должен был быть гол! Андерс Клинге имел отличный шанс, но Мэдс Хермансен не дал голу состоятся!

26' Валлис Николай бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

24' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Так близко к голу! Хелениус Никлас имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Мэдс Хермансен!

21' Брондбю выполняет удар от ворот.

20' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

18' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' ПЕРЕКЛАДИНА! Себастьян Йоргенсен упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

16' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

15' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Андреас Оггесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Чалышир Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Бринк Марк из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

9' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

9' Отличные скиллы показывает Валлис Николай , обводя своих соперников

9' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Андреас Оггесен из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

7' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Слимане Анис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Махсо Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

2' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Силькеборг начинает с центра поля