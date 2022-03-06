Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: JYSK Park
-' Undefined phrase: football_event_Рустед Сигурд
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
6
Белл
Джо
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Брондбю
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
24 матча
16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.8%
20.8%
58.4%
5 побед 5 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|10 (2)
|0.5
|Sebastian Joergensen
|8
|0.4
|Валлис Николай
|8
|0.4
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.1
|Карстенсен Расмус
|1
|0.05
|Alexander Lind
|1
|0.05
|Бринк Марк
|1
|0.05
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.05
|Фредерик Карстенсен
|1
|0.05
|Гояни Роберт
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|11
|0.55
|Каппис Кристиан
|3
|0.15
|Слимане Анис
|2
|0.1
|Бруус Андреас
|2
|0.1
|Френнруп Мортен
|2
|0.1
|Хедлунд Симон
|1
|0.05
|Рустед Сигурд
|1
|0.05
|Менса Кевин
|1
|0.05
|Радошевич Йосип
|1
|0.05
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.05
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.05
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|6
|0
|Гояни Роберт
|1
|1
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Хелениус Никлас
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Lukas Engel
|1
|0
|Sebastian Joergensen
|1
|0
|Oliver Sonne
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустед Сигурд
|5
|0
|Бруус Андреас
|4
|0
|Менса Кевин
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Павлович Андрия
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Забито
19
15
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
5
33%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
8
42%
1
7%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
33
27
10 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
6%
2
7%
1-15
5
15%
6
22%
16-30
3
9%
6
22%
31-45
2
6%
5
19%
46-60
12
36%
2
7%
61-75
9
27%
6
22%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
12%
5
24%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3
Брондбю
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2
Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|20
|12
|6
|2
|41 - 13
|42
|2.
|Митьюлланд
|20
|12
|3
|5
|36 - 21
|39
|3.
|Брондбю
|0:0
|20
|10
|7
|3
|28 - 20
|37
|4.
|Силькеборг
|0:0
|20
|7
|11
|2
|33 - 17
|32
|5.
|Ольборг
|20
|9
|5
|6
|30 - 24
|32
|6.
|Раннерс
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|20
|5
|8
|7
|28 - 32
|23
|9.
|Оденсе
|20
|4
|9
|7
|29 - 30
|21
|10.
|Нордшелланн
|19
|4
|5
|10
|20 - 33
|17
|11.
|Вайле
|20
|3
|4
|13
|19 - 46
|13
|12.
|Сённерйюск
|20
|2
|5
|13
|15 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0:0
|10
|7
|2
|1
|15 - 8
|23
|2.
|Митьюлланд
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Силькеборг
|0:0
|10
|4
|5
|1
|14 - 6
|17
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|Виборг
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|5.
|Силькеборг
|0:0
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|6.
|Брондбю
|0:0
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|10
|0
|2
|8
|5 - 18
|2
|12.
|Вайле
|10
|0
|1
|9
|5 - 28
|1