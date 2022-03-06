Первый тайм

46' Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

46' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Сённерйюск

41' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Кинг Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Томасен Йенс получил желтую карточку от судьи

39' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

39' Свеннсен Сандер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Сённерйюск

34' Игрок Фенгер Макс из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

34' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Оденсе выполняет удар от ворот.

32' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Г О О О О Л - Свеннсен Сандер из команды Оденсе левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

26' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Окосун Айо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Отличные скиллы показывает Эмиль Хольм , обводя своих соперников

22' Удар от ворот произведет Сённерйюск

22' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Jakob Breum имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

20' ШАНС! Jakob Breum вышел один на один с голкипером...

20' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Фенгер Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Окосун Айо получил желтую карточку от судьи

19' Удар от ворот произведет Сённерйюск

19' Фенгер Макс не смог попасть в створ ударом издали

18' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Г О О О О Л - Фенгер Макс забивает с правой ноги!

15' Опасность! Кинг Джоэл из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

14' Опасность! Баркарсон Атли из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

11' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

11' Свеннсен Сандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Сённерйюск

4' Игрок Сабби Эммануэль из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Томасен Йенс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Оденсе начинает с центра поля