Дания: Суперлига Дании 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 2673
0:1
15' ГолФенгер Макс
19' Желтая карточкаОкосун Айо
0:2
28' ГолСвеннсен Сандер
39' Желтая карточкаТомасен Йенс
1:2
48' ГолБерггрен Эмиль
48' Желтая карточкаЛарсен Каспер
61' Желтая карточкаAndreas Alm
61' Вторая желтая карточкаAndreas Alm
64' Желтая карточкаEmil Holm
2:2
76' ГолБерггрен Эмиль
Ход матча
15'
0:1
19'
28'
0:2
39'
48'
48'
61'
61'
64'
76'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
90
Альбек
Мадс
25
Кинг
Джоэл
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сённерйюск
Оденсе
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
38.1%
17 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
44 матча
31.8%
38.6%
29.6%
14 побед 17 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.7%
31.8%
45.5%
10 побед 14 ничьих 20 побед
Второй тайм
38.6%
40.9%
20.5%
17 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Holm
|3 (1)
|0.15
|Прошшер Даниэл
|2
|0.1
|Берггрен Эмиль
|2
|0.1
|Симонсен Йеппе
|1
|0.05
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.05
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.05
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.05
|Гартенманн Стефан
|1
|0.05
|Экани Виктор
|1
|0.05
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.05
|Кристиансен Петер
|1
|0.05
|Альбек Мадс
|0
|0
|Томсен Николай
|0
|0
|Реесе Сёрен
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5
|0.25
|Джейбали Иссам
|5 (1)
|0.25
|Фенгер Макс
|4
|0.2
|Сабби Эммануэль
|2
|0.1
|Шельвик Йорген
|2
|0.1
|Томасен Йенс
|2
|0.1
|Лидер Март
|2
|0.1
|Кадри Башким
|1
|0.05
|Опондо Мозес
|1
|0.05
|Андерсен Александр
|1
|0.05
|Клеве Троэльс
|1
|0.05
|Свеннсен Сандер
|1
|0.05
|Jakob Martinsen
|1
|0.05
|Тверсков Йеппе
|0
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
|Микельсон Николас
|0
|0
|Кинг Джоэл
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emil Holm
|6
|0
|Альбек Мадс
|5
|0
|Экани Виктор
|4
|0
|Хенде Марк-Даль
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Томсен Николай
|1
|1
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джейбали Иссам
|4
|1
|Сабби Эммануэль
|5
|0
|Томасен Йенс
|4
|0
|Ларсен Каспер
|3
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Окосун Айо
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
20%
5
45%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
10%
3
18%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
6
29%
4
24%
76-90
Забито
6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
1
17%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Забито
16
28
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
3
19%
8
29%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
4
25%
1
4%
31-45
1
6%
5
18%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
5
31%
8
29%
76-90
Пропущено
38
31
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
5
13%
5
16%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
9
24%
5
16%
31-45
9
24%
5
16%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
7
18%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1
Оденсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0
Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|20
|12
|6
|2
|41 - 13
|42
|2.
|Митьюлланд
|20
|12
|3
|5
|36 - 21
|39
|3.
|Брондбю
|19
|10
|6
|3
|28 - 20
|36
|4.
|Ольборг
|0:0
|20
|9
|5
|6
|30 - 24
|32
|5.
|Силькеборг
|19
|7
|10
|2
|33 - 17
|31
|6.
|Раннерс
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|20
|5
|8
|7
|28 - 32
|23
|9.
|Оденсе
|20
|4
|9
|7
|29 - 30
|21
|10.
|Нордшелланн
|19
|4
|5
|10
|20 - 33
|17
|11.
|Вайле
|0:0
|20
|3
|4
|13
|19 - 46
|13
|12.
|Сённерйюск
|20
|2
|5
|13
|15 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|10
|7
|2
|1
|15 - 8
|23
|2.
|Митьюлланд
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|0:0
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|Виборг
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|5.
|Силькеборг
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|6.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|7.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|10
|0
|2
|8
|5 - 18
|2
|12.
|Вайле
|0:0
|10
|0
|1
|9
|5 - 28
|1