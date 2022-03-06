Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Сегодняшная посещаемость составляет 2673 болельщиков

90' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Эмиль Хольм из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Тчамба Дуплекс из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

85' Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

84' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

83' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Тчамба Дуплекс оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Ханс Кристиан Бернат перевел мяч на угловой.

81' Микельсон Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок Кадри Башким из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

79' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Г О О О О Л - Берггрен Эмиль забивает ударом с правой ноги!

75' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Плохо сыграл Шельвик Йорген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Удар от ворот произведет Оденсе

71' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Должен был быть гол! Берггрен Эмиль имел отличный шанс, но Ханс Кристиан Бернат не дал голу состоятся!

68' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Альбек Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Эмиль Хольм получил желтую карточку от судьи

64' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Фредериксен Эмиль пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем

61' КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Andreas Alm получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

61' Рефери не любит споров - именно за это Andreas Alm сейчас получил желтую

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

59' Сабби Эммануэль из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

58' Удар от ворот произведет Сённерйюск

58' Jakob Breum оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Виндерслев Расмус из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

53' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Должен был быть гол! Сабби Эммануэль имел отличный шанс, но Лоуренс Томас не дал голу состоятся!

48' Судья подбегает и показывает Ларсен Каспер из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.

48' Г О О О О Л - Берггрен Эмиль забивает с правой ноги!

48' Игрок команды Сённерйюск делает подачу своему товарищу по команде.

48' Оденсе выполняет удар от ворот.

47' Фредериксен Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Ларсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота