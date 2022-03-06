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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2673
Оденсе
0'
0:1
15' Гол
Фенгер Макс
19' Желтая карточка
Окосун Айо
0:2
28' Гол
Свеннсен Сандер
39' Желтая карточка
Томасен Йенс
1:2
48' Гол
Берггрен Эмиль
48' Желтая карточка
Ларсен Каспер
61' Желтая карточка
Andreas Alm
61' Вторая желтая карточка
Andreas Alm
64' Желтая карточка
Emil Holm
2:2
76' Гол
Берггрен Эмиль
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Фенгер Макс
(Кинг Джоэл)
19'
 
Окосун Айо
28'
0:2
Свеннсен Сандер
(Томасен Йенс)
39'
 
Томасен Йенс
46'
Тчамба Дуплекс
Кристинссон Кристофер Инги
 
46'
Берггрен Эмиль
Баркарсон Атли
 
48'
Берггрен Эмиль
(Фредериксен Эмиль)
1:2
48'
 
Ларсен Каспер
61'
 
Andreas Alm
61'
 
Andreas Alm
64'
Emil Holm
 
72'
 
Шельвик Йорген
Jakob Martinsen
76'
Берггрен Эмиль
2:2
78'
 
Кадри Башким
Фенгер Макс
78'
 
Трандарсон Арон-Элис
Сабби Эммануэль
80'
Хассан Рилван
Фредериксен Эмиль
 
86'
Йенсен Исак
Кристиансен Петер
 
90'
 
Клеве Троэльс
Свеннсен Сандер

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Лоуренс
Томас
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
5
Хенде
Марк-Даль
3
Emil
Holm
90
Альбек
Мадс
24
Виндерслев
Расмус
21
Баркарсон
Атли
22
Фредериксен
Эмиль
14
Кристинссон
Кристофер
Инги
20
Кристиансен
Петер
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
25
Кинг
Джоэл
8
Jakob
Martinsen
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
11
Сабби
Эммануэль
15
Фенгер
Макс
10
Свеннсен
Сандер
Сённерйюск
3-4-3
Оденсе
4-3-3

История личных встреч

Сённерйюск
Оденсе

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
38.1%
17 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

44 матча

31.8%
38.6%
29.6%
14 побед 17 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.7%
31.8%
45.5%
10 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

38.6%
40.9%
20.5%
17 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

СД
2:1
СБЗВ
2:0
СБЗВ
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СДП
2:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
0:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:5
СД
1:1
СД
4:1
ТМС
1:0
СД
5:0
СД
1:2
С
1:1
СЛ
0:4
СЛ
2:4
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Holm 3 (1) 0.15
Прошшер Даниэл 2 0.1
Берггрен Эмиль 2 0.1
Симонсен Йеппе 1 0.05
Тайво Абдулрахман 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Хенде Марк-Даль 1 0.05
Гартенманн Стефан 1 0.05
Экани Виктор 1 0.05
Корнвиг Эмиль 1 0.05
Кристиансен Петер 1 0.05
Альбек Мадс 0 0
Томсен Николай 0 0
Реесе Сёрен 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.25
Джейбали Иссам 5 (1) 0.25
Фенгер Макс 4 0.2
Сабби Эммануэль 2 0.1
Шельвик Йорген 2 0.1
Томасен Йенс 2 0.1
Лидер Март 2 0.1
Кадри Башким 1 0.05
Опондо Мозес 1 0.05
Андерсен Александр 1 0.05
Клеве Троэльс 1 0.05
Свеннсен Сандер 1 0.05
Jakob Martinsen 1 0.05
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0
Микельсон Николас 0 0
Кинг Джоэл 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emil Holm 6 0
Альбек Мадс 5 0
Экани Виктор 4 0
Хенде Марк-Даль 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Томсен Николай 1 1
Симонсен Йеппе 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джейбали Иссам 4 1
Сабби Эммануэль 5 0
Томасен Йенс 4 0
Ларсен Каспер 3 0
Трандарсон Арон-Элис 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Окосун Айо 3 0
Andreas Alm 1 1
Тверсков Йеппе 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Кинг Джоэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
20%
5
45%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
10%
3
18%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
6
29%
4
24%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
1
17%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Забито

16
28
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
3
19%
8
29%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
4
25%
1
4%
31-45
1
6%
5
18%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
5
31%
8
29%
76-90

Пропущено

38
31
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
5
13%
5
16%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
9
24%
5
16%
31-45
9
24%
5
16%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
7
18%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1
Оденсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0
Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
3. Брондбю 19 10 6 3 28 - 20 36
4. Ольборг 0:0 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Силькеборг 19 7 10 2 33 - 17 31
6. Раннерс 20 8 5 7 23 - 23 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 20 5 8 7 28 - 32 23
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 0:0 20 3 4 13 19 - 46 13
12. Сённерйюск 20 2 5 13 15 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 0:0 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 0:0 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
5. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
7. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 10 0 2 8 5 - 18 2
12. Вайле 0:0 10 0 1 9 5 - 28 1
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