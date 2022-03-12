Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Спарта
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
10
Намли
Юнес
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
16 Вриндс БартЗащитник
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
-
15 Мейерс АронПолузащитник
-
17 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тай ЛеннартНападающий
-
30 Ishan Kort
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
128.6%
9 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.13
|Тай Леннарт
|3
|0.13
|Вриндс Барт
|3
|0.13
|Сметс Бриан
|2
|0.08
|Ван Крой Вито
|2
|0.08
|Далмау Адриан
|2
|0.08
|Эмега Эмануэль
|2
|0.08
|Оассар Адиль
|1
|0.04
|Намли Юнес
|1
|0.04
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|8
|0.31
|Брауэрс Люк
|7 (1)
|0.27
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.12
|Лидберг Исак
|2
|0.08
|Ромменс Филипп
|1
|0.04
|Крамер Йорис
|1
|0.04
|Дейл Матс
|1
|0.04
|Люкассен Бойд
|1
|0.04
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.04
|Кардона Марк
|1
|0.04
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оассар Адиль
|6
|0
|Абелс Дирк
|6
|0
|Бёгелсдейк Том
|5
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Пинту Мика
|2
|1
|Сметс Бриан
|3
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Энгельс Марио
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Мейерс Арон
|1
|1
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Версейрен Арно
|0
|1
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Лидберг Исак
|3
|1
|Дейл Матс
|4
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Мартина Куко
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
1
9%
4
36%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
11%
4
20%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
5
25%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
4
21%
6
30%
76-90
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
13%
1
6%
1-15
3
38%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
4
25%
76-90
Пропущено
17
22
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
5
29%
29%
3
14%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
4
24%
5
23%
76-90
Забито
19
27
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
1
5%
2
7%
1-15
5
26%
3
11%
16-30
6
32%
5
19%
31-45
1
5%
7
26%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
4
21%
6
22%
76-90
Пропущено
36
42
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
7
19%
7
17%
1-15
4
11%
5
12%
16-30
4
11%
7
17%
31-45
6
17%
8
19%
46-60
7
19%
4
10%
61-75
8
22%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1
Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|25
|19
|1
|5
|62 - 31
|58
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|25
|11
|7
|7
|43 - 32
|40
|8.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|25
|8
|7
|10
|30 - 39
|31
|10.
|Гронинген
|25
|7
|9
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|12.
|Херенвен
|25
|7
|5
|13
|22 - 36
|26
|13.
|Хераклес
|25
|7
|5
|13
|27 - 35
|26
|14.
|Ваалвейк
|25
|5
|8
|12
|28 - 42
|23
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|ПЕК Зволле
|25
|5
|5
|15
|19 - 39
|20
|17.
|Фортуна Ситтард
|24
|5
|4
|15
|25 - 53
|19
|18.
|Спарта Роттердам
|0:0
|24
|3
|9
|12
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|7.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|9.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|14
|2
|6
|6
|11 - 19
|12
|15.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|2
|6
|13 - 24
|11
|16.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|10.
|Херенвен
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|13
|2
|6
|5
|10 - 21
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2