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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
0:0
Перерыв

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'

Ход матча

5'
Вриндс Барт
Бёгелсдейк Том
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.00
3.44
4.00
Все Коэффициенты
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
4
Оассар
Адиль
3
Бёгелсдейк
Том
5
Дурмиси
Риза
10
Намли
Юнес
8
Jeremy
van
Mullem
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
11
Энгельс
Марио
9
Далмау
Адриан
23
Andries
Noppert
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
Спарта Роттердам
4-4-2
Гоу Эхед Иглс
5-3-2

История личных встреч

Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

128.6%
9 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:0
ПД
6:1
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
5:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.13
Тай Леннарт 3 0.13
Вриндс Барт 3 0.13
Сметс Бриан 2 0.08
Ван Крой Вито 2 0.08
Далмау Адриан 2 0.08
Эмега Эмануэль 2 0.08
Оассар Адиль 1 0.04
Намли Юнес 1 0.04
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 8 0.31
Брауэрс Люк 7 (1) 0.27
Ботос Яннис-Фивос 3 0.12
Лидберг Исак 2 0.08
Ромменс Филипп 1 0.04
Крамер Йорис 1 0.04
Дейл Матс 1 0.04
Люкассен Бойд 1 0.04
Баккер Юстин 1 (1) 0.04
Кардона Марк 1 0.04
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 6 0
Абелс Дирк 6 0
Бёгелсдейк Том 5 0
Ван Крой Вито 4 0
Пинту Мика 2 1
Сметс Бриан 3 0
Вриндс Барт 3 0
Энгельс Марио 3 0
Окойе Мадука 3 0
Мейерс Арон 1 1
Де Кампс Юри 2 0
Версейрен Арно 0 1
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Лидберг Исак 3 1
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
1
9%
4
36%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
11%
4
20%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
5
25%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
4
21%
6
30%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
13%
1
6%
1-15
3
38%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
4
25%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
5
29%
29%
3
14%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
4
24%
5
23%
76-90

Забито

19
27
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
1
5%
2
7%
1-15
5
26%
3
11%
16-30
6
32%
5
19%
31-45
1
5%
7
26%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
4
21%
6
22%
76-90

Пропущено

36
42
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
7
19%
7
17%
1-15
4
11%
5
12%
16-30
4
11%
7
17%
31-45
6
17%
8
19%
46-60
7
19%
4
10%
61-75
8
22%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1
Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
9. НЕК Неймеген 25 8 7 10 30 - 39 31
10. Гронинген 25 7 9 9 28 - 33 30
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 26 7 7 12 27 - 42 28
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 25 5 8 12 28 - 42 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
17. Фортуна Ситтард 24 5 4 15 25 - 53 19
18. Спарта Роттердам 0:0 24 3 9 12 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
10. Гоу Эхед Иглс 0:0 13 5 1 7 17 - 21 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Спарта Роттердам 0:0 14 2 6 6 11 - 19 12
15. Фортуна Ситтард 11 3 2 6 13 - 24 11
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 13 2 6 5 10 - 21 12
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Спарта Роттердам 0:0 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
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Спарта Роттердам
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.00
3.44
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