Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

53' Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

50' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Ван Крой Вито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

41' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ван Крой Вито пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

37' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Выглядело как неплохой момент. Энгельс Марио из команды Спарта Роттердам закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

29' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Матч возобновлен

25' Окойе Мадука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ромменс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

24' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Намли Юнес из команды Спарта Роттердам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

14' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

2' Бёгелсдейк Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.