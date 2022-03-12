  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
1:0
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
67' Желтая карточка
Идзес Джей
1:0
68' Гол
Оассар Адиль
90'+4

Ход матча

5'
Вриндс Барт
Бёгелсдейк Том
 
46'
Тай Леннарт
Далмау Адриан
 
67'
 
Идзес Джей
68'
Оассар Адиль
(Ван Крой Вито)
1:0
70'
 
Ботос Яннис-Фивос
Идзес Джей
81'
 
Кардона Марк
Лидберг Исак
81'
 
Мартина Куко
Дейл Матс
82'
 
Ogechika Heil
Оратмангун Рагнар
82'
Жанс Лоран
Ван Крой Вито
 
82'
Мейнанс Свен
Намли Юнес
 
85'
 
Муленга Джейкоб
Кюйперс Бас
90'
Масурас Яннис
Энгельс Марио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
4
Оассар
Адиль
3
Бёгелсдейк
Том
5
Дурмиси
Риза
10
Намли
Юнес
8
Jeremy
van
Mullem
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
11
Энгельс
Марио
9
Далмау
Адриан
23
Andries
Noppert
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
Спарта Роттердам
4-4-2
Гоу Эхед Иглс
5-3-2

История личных встреч

Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

128.6%
9 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:0
ПД
6:1
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
5:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.13
Тай Леннарт 3 0.13
Вриндс Барт 3 0.13
Ван Крой Вито 2 0.08
Сметс Бриан 2 0.08
Оассар Адиль 2 0.08
Далмау Адриан 2 0.08
Эмега Эмануэль 2 0.08
Намли Юнес 1 0.04
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 8 0.31
Брауэрс Люк 7 (1) 0.27
Ботос Яннис-Фивос 3 0.12
Лидберг Исак 2 0.08
Ромменс Филипп 1 0.04
Крамер Йорис 1 0.04
Дейл Матс 1 0.04
Люкассен Бойд 1 0.04
Баккер Юстин 1 (1) 0.04
Кардона Марк 1 0.04
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 6 0
Абелс Дирк 6 0
Бёгелсдейк Том 5 0
Ван Крой Вито 4 0
Пинту Мика 2 1
Сметс Бриан 3 0
Вриндс Барт 3 0
Энгельс Марио 3 0
Окойе Мадука 3 0
Мейерс Арон 1 1
Де Кампс Юри 2 0
Версейрен Арно 0 1
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Лидберг Исак 3 1
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
2
18%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
11%
4
19%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
4
21%
6
29%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
13%
1
6%
1-15
3
38%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
4
25%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
5
29%
29%
3
14%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
4
24%
5
23%
76-90

Забито

20
27
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
1
5%
2
7%
1-15
5
25%
3
11%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
1
5%
7
26%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
4
20%
6
22%
76-90

Пропущено

36
43
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
7
19%
7
16%
1-15
4
11%
5
12%
16-30
4
11%
7
16%
31-45
6
17%
8
19%
46-60
7
19%
5
12%
61-75
8
22%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1
Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Гронинген 1:0 26 8 9 9 29 - 33 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 0:1 26 8 7 11 30 - 40 31
11. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 25 5 8 12 28 - 42 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
17. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
18. Фортуна Ситтард 24 5 4 15 25 - 53 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Гронинген 1:0 13 4 6 3 11 - 9 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
14. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
15. Фортуна Ситтард 11 3 2 6 13 - 24 11
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 0:1 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
4. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
5. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 0:1 14 6 3 5 18 - 22 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 1:0 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спарта Роттердам 1:0 Гоу Эхед Иглс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 