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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
1:0
2' Гол
Де Леув Михаэль
13'

Ход матча

2'
Де Леув Михаэль
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
НЕК Неймеген
1.96
3.48
4.00
Все Коэффициенты
1
Леувенбург
Петер
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
11
Эль-Ханкури
Мохамед
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
40
Bjorn
Meijer
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
5
Гут
Родриго
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
8
Баррето
Эдгар
20
Шоне
Лассе
24
Вердонк
Калвин
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
11
Маттссон
Магнус
Гронинген
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
НЕК Неймеген

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
50%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

26 матчей

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:2
Э
3:0
ТМС
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
5:2
К
0:1
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
К
0:2
Э
2:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.35
Нгонж Сириль 7 0.27
Де Леув Михаэль 3 0.12
Суслов Томаш 1 0.04
Дуарте Ларос 1 0.04
Bjorn Meijer 1 0.04
Ирандуст Далехо 1 0.04
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Постема Романо 1 0.04
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 5 0.19
Брюин Джорди 5 (1) 0.19
Тавшан Элаис 5 0.19
Ali Akman 5 0.19
Маттссон Магнус 3 0.12
Шоне Лассе 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Вет Хавьер 1 0.04
Вердонк Калвин 1 0.04
Баррето Эдгар 1 0.04
Одентал Кас 1 0.04
Гут Родриго 1 0.04
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Те Вирик Мик 3 2
Касанвирджо Нерайшо 4 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Бёйс Данни 2 0
Дуарте Ларос 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сверко Марин 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Каллей Яхья 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 11
18 Не забивали 12
3
33%
2
11%
1-15
1
11%
6
32%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
44%
1
5%
61-75
1
11%
1
5%
76-90

Пропущено

10
20
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
3
30%
3
15%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
7
35%
76-90

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
11%
2
17%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
3
17%
5
42%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
2
17%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
7
29%
29%
1
6%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
6
25%
5
28%
76-90

Забито

27
31
14 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
5
19%
4
13%
1-15
6
22%
7
23%
16-30
3
11%
10
32%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
6
22%
1
3%
61-75
5
19%
3
10%
76-90

Пропущено

34
38
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
5
15%
5
13%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
8
24%
4
11%
31-45
5
15%
5
13%
46-60
6
18%
5
13%
61-75
7
21%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Гронинген 1:0 26 8 9 9 29 - 33 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 0:1 26 8 7 11 30 - 40 31
11. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 25 5 8 12 28 - 42 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
17. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
18. Фортуна Ситтард 24 5 4 15 25 - 53 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Гронинген 1:0 13 4 6 3 11 - 9 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
14. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
15. Фортуна Ситтард 11 3 2 6 13 - 24 11
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 0:1 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
4. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
5. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 0:1 14 6 3 5 18 - 22 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 1:0 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
НЕК Неймеген
1.96
3.48
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гронинген 1:0 НЕК Неймеген онлайн

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