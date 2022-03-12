Голландия: Эредивизие 2021-2022
4:3
Конец матча
Стадион: Евроборг
1:0
2' ГолДе Леув Михаэль
1:1
13' ГолAli Akman
18' Красная карточкаЭль-Каруани Суфьян
18' Желтая карточкаЛарсен Йорген
2:1
22' ГолЛарсен Йорген
28' Желтая карточкаМейер Роджер
2:2
29' ГолШоне Лассе
2:3
32' ГолМаттссон Магнус
60' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
75' Желтая карточкаДуарте Ларос
3:3
80' ГолПостема Романо
87' Желтая карточкаИрандуст Далехо
4:3
90' ГолПостема Романо
Ход матча
2'
1:0
13'
1:1
18'
22'
2:1
28'
29'
2:2
32'
2:3
75'
80'
82'
87'
90'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 8
-
8 Угловые 10
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
40
Bjorn
Meijer
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Bjorn MeijerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
38 Dirk Baron
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гронинген
НЕК Неймеген
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
50%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
26 матчей
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|10
|0.38
|Нгонж Сириль
|7
|0.27
|Де Леув Михаэль
|3
|0.12
|Постема Романо
|3
|0.12
|Суслов Томаш
|1
|0.04
|Дуарте Ларос
|1
|0.04
|Bjorn Meijer
|1
|0.04
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.04
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Akman
|6
|0.23
|Окита Жонатан
|5
|0.19
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.19
|Тавшан Элаис
|5
|0.19
|Маттссон Магнус
|4
|0.15
|Шоне Лассе
|2
|0.08
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Вет Хавьер
|1
|0.04
|Вердонк Калвин
|1
|0.04
|Баррето Эдгар
|1
|0.04
|Одентал Кас
|1
|0.04
|Гут Родриго
|1
|0.04
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|8
|0
|Те Вирик Мик
|3
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|1
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|3
|0
|Бёйс Данни
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|1
|Шоне Лассе
|5
|0
|Одентал Кас
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|1
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Мейер Роджер
|2
|0
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 12
4
31%
3
14%
1-15
2
15%
7
32%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
3
23%
1
5%
76-90
Пропущено
13
24
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
31%
4
17%
1-15
2
15%
5
21%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
9
38%
76-90
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
11%
2
17%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
3
17%
5
42%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
2
17%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
7
29%
29%
1
6%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
6
25%
5
28%
76-90
Забито
31
34
16 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
6
19%
5
15%
1-15
7
23%
8
24%
16-30
3
10%
11
32%
31-45
2
6%
6
18%
46-60
6
19%
1
3%
61-75
7
23%
3
9%
76-90
Пропущено
37
42
19 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 18
6
16%
6
14%
1-15
4
11%
8
19%
16-30
9
24%
4
10%
31-45
5
14%
5
12%
46-60
6
16%
5
12%
61-75
7
19%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|25
|19
|1
|5
|62 - 31
|58
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|25
|11
|7
|7
|43 - 32
|40
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|0:0
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|7
|6
|13
|27 - 43
|27
|13.
|Хераклес
|25
|7
|5
|13
|27 - 35
|26
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|20 - 37
|20
|17.
|ПЕК Зволле
|25
|5
|5
|15
|19 - 39
|20
|18.
|Фортуна Ситтард
|24
|5
|4
|15
|25 - 53
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|7.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|10.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|0:0
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|2
|6
|13 - 24
|11
|16.
|Херенвен
|0:0
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|5.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Херенвен
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2