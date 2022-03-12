Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гронинген вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

98' Матч возобновлен

98' Ох, нехорошо это выглядит. Касанвирджо Нерайшо получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' Матч возобновлен

96' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

96' Ирандуст Далехо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Удар от ворот произведет Гронинген

94' Окита Жонатан из команды НЕК Неймеген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

94' Команда Гронинген забила решающий гол в последние минуты игры!

92' Г О О О О Л - Постема Романо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

92' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Маркес Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Плохо сыграл Гут Родриго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Матч возобновится спорным мячом

90' Отличные скиллы показывает Касанвирджо Нерайшо , обводя своих соперников

90' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Ирандуст Далехо получает желтую карточку за игру рукой

86' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Команда Гронинген сравняла счет! Игра продолжается!

79' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Данкерлёй Дамил

76' Плохо сыграл Гут Родриго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Судья подбегает и показывает Дуарте Ларос из команды Гронинген отложенную желтую карточку за фол.

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Матч возобновлен

72' Баррето Эдгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

71' Гронинген выполняет удар от ворот.

71' Окита Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Нгонж Сириль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Гронинген выполняет удар от ворот.

67' Маттссон Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Тактическая замена. Паулос Абрахам уходит с поля и его заменяет Нгонж Сириль

65' Вердонк Калвин пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

64' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Ларсен Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Бьорн Мейер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Эль-Ханкури Мохамед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

57' Хорошую попытку сделал Одентал Кас . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Выглядело как неплохой момент. Томаш Суслов из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

54' Игрок Ларсен Йорген из команды Гронинген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

53' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

51' Хорошую попытку сделал Окита Жонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Отличные скиллы показывает Окита Жонатан , обводя своих соперников

51' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

48' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

47' Игрок из команды НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Матч возобновлен

47' Али Акман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.