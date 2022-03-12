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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
4:3
Конец матча

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
1:0
2' Гол
Де Леув Михаэль
1:1
13' Гол
Ali Akman
18' Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян
18' Желтая карточка
Ларсен Йорген
2:1
22' Гол
Ларсен Йорген
28' Желтая карточка
Мейер Роджер
2:2
29' Гол
Шоне Лассе
2:3
32' Гол
Маттссон Магнус
60' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
75' Желтая карточка
Дуарте Ларос
3:3
80' Гол
Постема Романо
87' Желтая карточка
Ирандуст Далехо
4:3
90' Гол
Постема Романо
90'+8

Ход матча

2'
Де Леув Михаэль
1:0
13'
1:1
Ali Akman
18'
 
Эль-Каруани Суфьян
18'
Ларсен Йорген
 
22'
Ларсен Йорген
(Дуарте Ларос)
2:1
28'
 
Мейер Роджер
29'
2:2
Шоне Лассе
32'
2:3
Маттссон Магнус
46'
Ирандуст Далехо
Ван Хинтум Барт
 
60'
Эль-Ханкури Мохамед
 
66'
Нгонж Сириль
Paulos Abraham
 
75'
Дуарте Ларос
 
78'
Данкерлёй Дамил
Суслов Томаш
 
78'
Постема Романо
Де Леув Михаэль
 
80'
Постема Романо
(Данкерлёй Дамил)
3:3
82'
 
Маркес Иван
Ali Akman
87'
Ирандуст Далехо
 
88'
 
Бронкхорст Илиас
Маттссон Магнус
88'
Сверко Марин
Эль-Ханкури Мохамед
 
90'
Постема Романо
4:3

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 10
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

1
Леувенбург
Петер
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
11
Эль-Ханкури
Мохамед
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
40
Bjorn
Meijer
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
5
Гут
Родриго
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
8
Баррето
Эдгар
20
Шоне
Лассе
24
Вердонк
Калвин
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
11
Маттссон
Магнус
Гронинген
3-4-2-1
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
НЕК Неймеген

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
50%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

26 матчей

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:2
Э
3:0
ТМС
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
5:2
К
0:1
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
К
0:2
Э
2:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 10 0.38
Нгонж Сириль 7 0.27
Де Леув Михаэль 3 0.12
Постема Романо 3 0.12
Суслов Томаш 1 0.04
Дуарте Ларос 1 0.04
Bjorn Meijer 1 0.04
Ирандуст Далехо 1 0.04
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 6 0.23
Окита Жонатан 5 0.19
Брюин Джорди 5 (1) 0.19
Тавшан Элаис 5 0.19
Маттссон Магнус 4 0.15
Шоне Лассе 2 0.08
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Вет Хавьер 1 0.04
Вердонк Калвин 1 0.04
Баррето Эдгар 1 0.04
Одентал Кас 1 0.04
Гут Родриго 1 0.04
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Те Вирик Мик 3 2
Касанвирджо Нерайшо 4 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Эль-Каруани Суфьян 2 1
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Мейер Роджер 2 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Пропер Дирк 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 12
4
31%
3
14%
1-15
2
15%
7
32%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
3
23%
1
5%
76-90

Пропущено

13
24
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
31%
4
17%
1-15
2
15%
5
21%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
9
38%
76-90

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
11%
2
17%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
3
17%
5
42%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
2
17%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
7
29%
29%
1
6%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
6
25%
5
28%
76-90

Забито

31
34
16 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
6
19%
5
15%
1-15
7
23%
8
24%
16-30
3
10%
11
32%
31-45
2
6%
6
18%
46-60
6
19%
1
3%
61-75
7
23%
3
9%
76-90

Пропущено

37
42
19 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 18
6
16%
6
14%
1-15
4
11%
8
19%
16-30
9
24%
4
10%
31-45
5
14%
5
12%
46-60
6
16%
5
12%
61-75
7
19%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 0:0 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 0:0 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
17. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
18. Фортуна Ситтард 24 5 4 15 25 - 53 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 0:0 13 4 2 7 11 - 21 14
14. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
15. Фортуна Ситтард 11 3 2 6 13 - 24 11
16. Херенвен 0:0 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
4. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
5. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 0:0 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 0:0 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
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