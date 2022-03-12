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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Херенвен
0'
36' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
47' Желтая карточка
Ван Бик Свен
51'

Ход матча

36'
Гаари Жюрьен
 
47'
 
Ван Бик Свен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Херенвен
2.60
3.55
2.75
Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
14
Эль-Бушатауи
Ашраф
6
Анита
Вурнон
10
Ван
дер
Венне
Рихард
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
6
Де
Йонг
Сим
11
Мусаба
Антони
20
Ван
Хойдонк
Сидней
Ваалвейк
5-3-2
Херенвен
3-4-1-2

История личных встреч

Ваалвейк
Херенвен

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
5:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 9 0.35
Одгор Йенс 8 0.31
Ван дер Венне Рихард 3 0.12
Бюттнер Александер 2 (1) 0.08
Штоккерс Финн 1 0.04
Анита Вурнон 1 0.04
Бакари Саид 1 0.04
Гаари Жюрьен 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Кёйперс Рой 1 0.04
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.27
Верман Йоэй 4 0.15
Халилович Тибор 4 0.15
Стеванович Филип 1 0.04
Баккер Ник 1 0.04
Хаяль Рами 1 0.04
Ван Эвейк Милан 1 0.04
Ван Хойдонк Сидней 1 (1) 0.04
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюттнер Александер 6 0
Крамер Михил 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Гаари Жюрьен 5 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Адевойе Шоун 2 1
Анита Вурнон 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 2 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
29%
4
24%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
2
12%
3
25%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Пропущено

21
21
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
6
29%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
7
33%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Забито

28
20
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
3
11%
5
25%
1-15
7
25%
1
5%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
5
18%
6
30%
76-90

Пропущено

42
38
22 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
8
19%
7
18%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
10
24%
4
11%
31-45
9
21%
8
21%
46-60
5
12%
8
21%
61-75
6
14%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0
Херенвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 0:0 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 0:0 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
17. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
18. Фортуна Ситтард 24 5 4 15 25 - 53 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 0:0 13 4 2 7 11 - 21 14
14. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
15. Фортуна Ситтард 11 3 2 6 13 - 24 11
16. Херенвен 0:0 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
4. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
5. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 0:0 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 0:0 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Херенвен
2.60
3.55
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ваалвейк 0:0 Херенвен онлайн

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