Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Мандемейкерс
36' Желтая карточкаГаари Жюрьен
47' Желтая карточкаВан Бик Свен
Ход матча
36'
47'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
29
Крамер
Михил
15
Баккер
Ник
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
13 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ваалвейк
Херенвен
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|9
|0.35
|Одгор Йенс
|8
|0.31
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0.12
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.08
|Штоккерс Финн
|1
|0.04
|Анита Вурнон
|1
|0.04
|Бакари Саид
|1
|0.04
|Гаари Жюрьен
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|1
|0.04
|Кёйперс Рой
|1
|0.04
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.27
|Верман Йоэй
|4
|0.15
|Халилович Тибор
|4
|0.15
|Стеванович Филип
|1
|0.04
|Баккер Ник
|1
|0.04
|Хаяль Рами
|1
|0.04
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.04
|Ван Хойдонк Сидней
|1 (1)
|0.04
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Крамер Михил
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|5
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Адевойе Шоун
|2
|1
|Анита Вурнон
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|4
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|2
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
29%
4
24%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
3
14%
4
24%
76-90
Забито
17
12
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
2
12%
3
25%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
1
6%
3
25%
76-90
Пропущено
21
21
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
6
29%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
7
33%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
3
14%
3
14%
76-90
Забито
28
20
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
3
11%
5
25%
1-15
7
25%
1
5%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
5
18%
6
30%
76-90
Пропущено
42
38
22 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
8
19%
7
18%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
10
24%
4
11%
31-45
9
21%
8
21%
46-60
5
12%
8
21%
61-75
6
14%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0
Херенвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|25
|19
|1
|5
|62 - 31
|58
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|25
|11
|7
|7
|43 - 32
|40
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|0:0
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|7
|6
|13
|27 - 43
|27
|13.
|Хераклес
|25
|7
|5
|13
|27 - 35
|26
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|20 - 37
|20
|17.
|ПЕК Зволле
|25
|5
|5
|15
|19 - 39
|20
|18.
|Фортуна Ситтард
|24
|5
|4
|15
|25 - 53
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|7.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|10.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|0:0
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|2
|6
|13 - 24
|11
|16.
|Херенвен
|0:0
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|5.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Херенвен
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2