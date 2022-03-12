Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
36' Желтая карточкаГаари Жюрьен
47' Желтая карточкаВан Бик Свен
78' Желтая карточкаАнита Вурнон
90' Желтая карточкаХайе Том
90' Желтая карточкаКёйперс Рой
Ход матча
36'
47'
78'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
29
Крамер
Михил
15
Баккер
Ник
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
13 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ваалвейк
Херенвен
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|9
|0.35
|Одгор Йенс
|8
|0.31
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0.12
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.08
|Штоккерс Финн
|1
|0.04
|Анита Вурнон
|1
|0.04
|Бакари Саид
|1
|0.04
|Гаари Жюрьен
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|1
|0.04
|Кёйперс Рой
|1
|0.04
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.27
|Верман Йоэй
|4
|0.15
|Халилович Тибор
|4
|0.15
|Стеванович Филип
|1
|0.04
|Баккер Ник
|1
|0.04
|Хаяль Рами
|1
|0.04
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.04
|Ван Хойдонк Сидней
|1 (1)
|0.04
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Крамер Михил
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|5
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Адевойе Шоун
|2
|1
|Анита Вурнон
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|4
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|3
|0
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
29%
4
24%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
3
14%
4
24%
76-90
Забито
17
12
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
12%
3
25%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
1
6%
3
25%
76-90
Пропущено
21
21
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
6
29%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
7
33%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
3
14%
3
14%
76-90
Забито
28
20
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 11
3
11%
5
25%
1-15
7
25%
1
5%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
5
18%
6
30%
76-90
Пропущено
42
38
22 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
8
19%
7
18%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
10
24%
4
11%
31-45
9
21%
8
21%
46-60
5
12%
8
21%
61-75
6
14%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0
Херенвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|25
|19
|1
|5
|62 - 31
|58
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|25
|11
|7
|7
|43 - 32
|40
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|7
|6
|13
|27 - 43
|27
|13.
|Хераклес
|25
|7
|5
|13
|27 - 35
|26
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|20 - 37
|20
|17.
|ПЕК Зволле
|25
|5
|5
|15
|19 - 39
|20
|18.
|Фортуна Ситтард
|24
|5
|4
|15
|25 - 53
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|7.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|10.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|2
|6
|13 - 24
|11
|16.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|5.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2