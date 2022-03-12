Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Roy Kuijpers получил желтую карточку от судьи

95' Удар от ворот произведет Херенвен

95' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гаари Жюрьен и попал в каркас ворот!

93' Хайе Том получил желтую карточку от судьи

93' Игрок из команды Херенвен пробил головой по воротам, но вратарь спас.

93' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Матч возобновлен

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Матч приостановлен из-за петард на поле

89' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Тактическая замена. Адевойе Шоун уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers

85' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Тоуба Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

80' Матч возобновлен

78' Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Анита Вурнон получил желтую карточку от судьи

77' Удар от ворот произведет Ваалвейк

77' Тахири Анас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

73' Адевойе Шоун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Баккер Ник и попал в перекладину!

70' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Хорошую попытку сделал Ван Хойдонк Сидней . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Гаари Жюрьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Удар от ворот произведет Херенвен

63' Одгор Йенс не смог попасть в створ ударом издали

62' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Херенвен

60' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

59' Хайе Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Отличные скиллы показывает Мусаба Антони , обводя своих соперников

55' Удар от ворот произведет Ваалвейк

54' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

54' Мусаба Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Удар от ворот произведет Ваалвейк

53' Ван Хойдонк Сидней не смог попасть в створ ударом издали

53' Ваутерс Луук выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Эль-Бушатауи Ашраф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара