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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
0:0
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
36' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
47' Желтая карточка
Ван Бик Свен
78' Желтая карточка
Анита Вурнон
90' Желтая карточка
Хайе Том
90' Желтая карточка
Кёйперс Рой
90'+7

Ход матча

36'
Гаари Жюрьен
 
47'
 
Ван Бик Свен
61'
Эль-Бушатауи Ашраф
Ваутерс Луук
 
61'
Бакари Саид
Бель-Хассани Иллиас
 
76'
 
Хаяль Рами
Де Йонг Сим
78'
Анита Вурнон
 
79'
Штоккерс Финн
Ван дер Венне Рихард
 
79'
 
Стеванович Филип
Мусаба Антони
86'
Кёйперс Рой
Адевойе Шоун
 
87'
 
Мадсен Николас
Тахири Анас
90'
 
Хайе Том
90'
Кёйперс Рой
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
14
Эль-Бушатауи
Ашраф
6
Анита
Вурнон
10
Ван
дер
Венне
Рихард
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
6
Де
Йонг
Сим
11
Мусаба
Антони
20
Ван
Хойдонк
Сидней
Ваалвейк
5-3-2
Херенвен
3-4-1-2

История личных встреч

Ваалвейк
Херенвен

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
5:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 9 0.35
Одгор Йенс 8 0.31
Ван дер Венне Рихард 3 0.12
Бюттнер Александер 2 (1) 0.08
Штоккерс Финн 1 0.04
Анита Вурнон 1 0.04
Бакари Саид 1 0.04
Гаари Жюрьен 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Кёйперс Рой 1 0.04
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.27
Верман Йоэй 4 0.15
Халилович Тибор 4 0.15
Стеванович Филип 1 0.04
Баккер Ник 1 0.04
Хаяль Рами 1 0.04
Ван Эвейк Милан 1 0.04
Ван Хойдонк Сидней 1 (1) 0.04
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюттнер Александер 6 0
Крамер Михил 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Гаари Жюрьен 5 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Адевойе Шоун 2 1
Анита Вурнон 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Ван Бик Свен 3 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
29%
4
24%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
12%
3
25%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Пропущено

21
21
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
6
29%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
7
33%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Забито

28
20
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 11
3
11%
5
25%
1-15
7
25%
1
5%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
5
18%
6
30%
76-90

Пропущено

42
38
22 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
8
19%
7
18%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
10
24%
4
11%
31-45
9
21%
8
21%
46-60
5
12%
8
21%
61-75
6
14%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0
Херенвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
17. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
18. Фортуна Ситтард 24 5 4 15 25 - 53 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
14. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
15. Фортуна Ситтард 11 3 2 6 13 - 24 11
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
4. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
5. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ваалвейк 0:0 Херенвен онлайн

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