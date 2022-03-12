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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
1:0
12' Гол
Роналду Криштиану
31'

Ход матча

12'
Роналду Криштиану
(Фред Сантос)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 161
Манчестер Юнайтед 62.7% (101)
X 19.3% (31)
Тоттенхэм 18% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Тоттенхэм
2.50
3.84
3.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
31
Матич
Неманья
10
Рэшфорд
Маркус
6
Погба
Поль
25
Санчо
Джедон
7
Роналду
Криштиану
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Регилон
Серхио
21
Кулушевски
Деян
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Тоттенхэм
3-4-2-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

34 матча

58.8%
20.6%
20.6%
20 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.1%
44.1%
11.8%
15 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 10 (2) 0.34
Фернандеш Бруну 9 0.31
Гринвуд Мэйсон 5 0.17
Рэшфорд Маркус 4 0.14
Фред Сантос 3 0.1
Санчо Джедон 3 0.1
Кавани Эдинсон 2 0.07
Лингард Джесси 2 0.07
Эланга Энтони 2 0.07
Погба Поль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Шоу Люк 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Теллес Алекс 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 11 0.41
Кейн Гарри 10 (1) 0.37
Лукас Моура 2 0.07
Регилон Серхио 2 0.07
Кулушевски Деян 2 0.07
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.07
Бергвейн Стевен 2 0.07
Санчес Давинсон 2 0.07
Доэрти Мэтт 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Алли Деле 1 (1) 0.04
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Мактоминай Скотт 8 0
Фернандеш Бруну 7 0
Шоу Люк 7 0
Погба Поль 5 1
Роналду Криштиану 5 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 7 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Антонио Конте 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
10%
4
22%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
7
39%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Забито

25
19
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
4%
2
11%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
4
16%
4
21%
46-60
6
24%
6
32%
61-75
6
24%
1
5%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
3
16%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
9
43%
4
21%
76-90

Забито

46
37
17 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
3
7%
6
16%
1-15
6
13%
5
14%
16-30
8
17%
7
19%
31-45
9
20%
5
14%
46-60
9
20%
6
16%
61-75
11
24%
8
22%
76-90

Пропущено

37
35
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
5
14%
5
14%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
8
22%
4
11%
46-60
3
8%
6
17%
61-75
11
30%
30%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0
Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 28 20 6 2 73 - 20 66
3. Челси Заявка 27 16 8 3 56 - 19 56
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 29 14 8 7 46 - 38 50
5. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм 0:1 Заявка 27 14 3 10 40 - 33 45
8. Вулверхэмптон Заявка 28 13 4 11 28 - 23 43
9. Астон Вилла Заявка 27 11 3 13 40 - 37 36
10. Саутгемптон Заявка 28 8 11 9 35 - 43 35
11. Брайтон Заявка 28 7 12 9 26 - 34 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 27 7 10 10 32 - 47 31
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс Заявка 28 5 8 15 29 - 64 23
17. Эвертон Заявка 25 6 4 15 28 - 46 22
18. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
19. Уотфорд Заявка 28 5 4 19 27 - 54 19
20. Норвич Заявка 28 4 5 19 17 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
5. Тоттенхэм 0:1 Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон Заявка 14 5 7 2 19 - 12 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
12. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
14. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
15. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
16. Брайтон Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
17. Лидс Заявка 14 3 4 7 15 - 28 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
3. Ливерпуль Заявка 14 9 3 2 36 - 13 30
4. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм 0:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 18 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 14 6 0 8 16 - 17 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Ньюкасл Заявка 13 3 4 6 12 - 22 13
13. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
14. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
15. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
16. Уотфорд Заявка 14 3 3 8 13 - 20 12
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Дайер срубает соперника в районе центрального круга. Получает Эрик за свой фол сейчас карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для оборонца "Тоттенхэма".
  • 30'
    Никак я не могу привыкнуть к новой прическе Поля Погба. Наголо побрился футболист, и издалека он похож на многих известных в прошлом игроков, но никак ни на себя самого.
  • 29'
    Санчо отдал на Погба сейчас. Поль в борьбе с соперником упал на газон, но развел руками арбитр, не определив в этой ситуации нарушения правил. Игру можно продолжать.
  • Опасный момент
    28'
    МОМЕНТ! Подача от углового. Дайер с дальней штанги отправляет в ворота Дайер, но Далот, стоящий на "ленточке", играет головой в сторону от рамки! Вот так спасение!
  • Угловой
    27'
    Сон разгонял атаку своей команды слева. Простреливал он мяч в центр штрафной, но Фред добрался до снаряда первым, выбив мяч за лицевую линию. На угловой.
  • 26'
    Счет 1:0 - конечно, неприятный для "Тоттенхэма", но вполне отыгрываемый. Понимают это и лондонцы, которые стараются отвечать сопернику своими наступлениями.
  • 25'
    Теллес классную передачу с левого фланга выполнил на голову Роналду, и тот, еле дотягиваясь до снаряда, головой пробивает значительно правее мишени.
  • 23'
    Роналду очень активен в первом тайме. Постоянно он подключает партнеров к атакам, делится игровым снарядом и не играет самостоятельно. Криштиану становится командным игроком.
  • 22'
    Погба в центре поля с мячом, идет передача к штрафной соперника, и Льорис играет на выходе, фиксируя снаряд спокойно в своих перчатках. Не торопится он вводить сферу в игру.
  • 21'
    Снова вперед рвался Погба, который снабдил снарядом Роналду. Выстрела нанести португальцу не удалось. Его успели встретить соперники.
  • 20'
    Хороший темп игры показывают соперники в первом тайме, это факт. Но пока только манчестерцы смогли выйти вперед. Сопернику отличиться в ответ не удается.
  • Опасный момент
    19'
    ПОГБА! Классно он сейчас двинулся в сторону ворот. С линии штрафной производил удар по рамке соперника Поль, но немного перекрутил снаряд. Сфера в цель не попала, но Льорис на всякий случай прыгнул.
  • 18'
    Сон получает от партнера снаряд на линии штрафной, после чего наносит удар по центру, однако попадает точно в выдвинувшего в его сторону защитника.
  • Угловой
    17'
    Угловой удар подали футболисты "Манчестер Юнайтед". Идет навес в центр штрафной, но до снаряда первым добирается голкипер "шпор".
  • 16'
    Дэвис прерывает сейчас голевую передачу от соперника. В живот, как кажется, сфера прилетает защитнику "Манчестер Юнайтед", после чего полетел за лицевую линию.
  • 15'
    Голевую передачу отдал Фред на Роналду, причем пяткой он сыграл на своего партнера, ну, а выстрел португальца был просто невероятным!
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОНАЛДУ! 1:0!
    Получает сейчас португалец мяч за пределами штрафной соперника, после чего производит выстрел по воротам соперника, и мяч влетает прямо в левую "девятку" ворот  Льориса!
  • 12'
    Сон сейчас сыграл за боковую линию, не позволив никому из соперников добраться до футбольного снаряда. Встречу можно продолжать.
  • 11'
    Кейн отдал передачу на правый край. Оттуда кто-то из партнеров пытался выполнить подачу в центр штрафной. Первым на мяче Де Хеа оказывается.
  • 10'
    10 минут отыграли на футбольном поле соперники. Продолжают активнейшим образом манчестерцы прессинговать оборону соперника, но "Тоттенхэм" не ошибается впереди.
  • 9'
    Неудачно получилось... Погба выкатил сейчас мяч на Роналду, который попытался выполнить передачу на дальнюю штангу, но сфера срезалась с ноги у португальца и улетела куда-то в сторону от ворот.
  • 7'
    Сон с левого края выкатил мяч на Сона, который затянул с ударом и нанести выстрел по рамке соперника не сумел. Уже встретили его защитники.
  • 6'
    Сильная подача в воротам "Юнайтед". Выходит Де Хеа из ворот и играет ногами, не позволяя Сону добраться до футбольного снаряда.
  • 5'
    Статус этого поединка высок. Как мне кажется, игра на "Олд Траффорде" - поединок на три результата, и вряд ли чьей-то победе мы будем удивляться.
  • 4'
    Роналду открылся под передачу от партнера. Пошел навес в сторону штрафной площадки "Тоттенхэма", но разбираются с наступлением соперника лондонцы.
  • 3'
    Спокойно пока мяч перекатывают в районе центрального круга игроки "красных дьяволов". "Тоттенхэму" приходится активно обороняться.
  • 2'
    Футболисты "Манчестер Юнайтед" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Тоттенхэма" вышли в бело-синем обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча на "Олд Траффорд" со свистком главного арбитра стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм

Исход игры
Манчестер Юнайтед
63.5% (106)
Ничья
19.2% (32)
Тоттенхэм
17.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
79.82% (91)
Нет
20.18% (23)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
29.3% (49)
1:0 Манчестер Юнайтед
9% (15)
1:1 Ничья
9% (15)
1:2 Тоттенхэм
7.2% (12)
2:2 Ничья
5.4% (9)
2:0 Манчестер Юнайтед
2.4% (4)
2:3 Тоттенхэм
1.8% (3)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.2% (2)
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