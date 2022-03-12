Сон разгонял атаку своей команды слева. Простреливал он мяч в центр штрафной, но Фред добрался до снаряда первым, выбив мяч за лицевую линию. На угловой.

МОМЕНТ! Подача от углового. Дайер с дальней штанги отправляет в ворота Дайер, но Далот, стоящий на "ленточке", играет головой в сторону от рамки! Вот так спасение!

Санчо отдал на Погба сейчас. Поль в борьбе с соперником упал на газон, но развел руками арбитр, не определив в этой ситуации нарушения правил. Игру можно продолжать.

Никак я не могу привыкнуть к новой прическе Поля Погба. Наголо побрился футболист, и издалека он похож на многих известных в прошлом игроков, но никак ни на себя самого.

Дайер срубает соперника в районе центрального круга. Получает Эрик за свой фол сейчас карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для оборонца "Тоттенхэма".

26' Счет 1:0 - конечно, неприятный для "Тоттенхэма", но вполне отыгрываемый. Понимают это и лондонцы, которые стараются отвечать сопернику своими наступлениями.

25' Теллес классную передачу с левого фланга выполнил на голову Роналду, и тот, еле дотягиваясь до снаряда, головой пробивает значительно правее мишени.

23' Роналду очень активен в первом тайме. Постоянно он подключает партнеров к атакам, делится игровым снарядом и не играет самостоятельно. Криштиану становится командным игроком.

22' Погба в центре поля с мячом, идет передача к штрафной соперника, и Льорис играет на выходе, фиксируя снаряд спокойно в своих перчатках. Не торопится он вводить сферу в игру.

21' Снова вперед рвался Погба, который снабдил снарядом Роналду. Выстрела нанести португальцу не удалось. Его успели встретить соперники.

20' Хороший темп игры показывают соперники в первом тайме, это факт. Но пока только манчестерцы смогли выйти вперед. Сопернику отличиться в ответ не удается.

19' ПОГБА! Классно он сейчас двинулся в сторону ворот. С линии штрафной производил удар по рамке соперника Поль, но немного перекрутил снаряд. Сфера в цель не попала, но Льорис на всякий случай прыгнул.

18' Сон получает от партнера снаряд на линии штрафной, после чего наносит удар по центру, однако попадает точно в выдвинувшего в его сторону защитника.

17' Угловой удар подали футболисты "Манчестер Юнайтед". Идет навес в центр штрафной, но до снаряда первым добирается голкипер "шпор".

16' Дэвис прерывает сейчас голевую передачу от соперника. В живот, как кажется, сфера прилетает защитнику "Манчестер Юнайтед", после чего полетел за лицевую линию.

15' Голевую передачу отдал Фред на Роналду, причем пяткой он сыграл на своего партнера, ну, а выстрел португальца был просто невероятным!

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОНАЛДУ! 1:0!

Получает сейчас португалец мяч за пределами штрафной соперника, после чего производит выстрел по воротам соперника, и мяч влетает прямо в левую "девятку" ворот Льориса!

12' Сон сейчас сыграл за боковую линию, не позволив никому из соперников добраться до футбольного снаряда. Встречу можно продолжать.

11' Кейн отдал передачу на правый край. Оттуда кто-то из партнеров пытался выполнить подачу в центр штрафной. Первым на мяче Де Хеа оказывается.

10' 10 минут отыграли на футбольном поле соперники. Продолжают активнейшим образом манчестерцы прессинговать оборону соперника, но "Тоттенхэм" не ошибается впереди.

9' Неудачно получилось... Погба выкатил сейчас мяч на Роналду, который попытался выполнить передачу на дальнюю штангу, но сфера срезалась с ноги у португальца и улетела куда-то в сторону от ворот.

7' Сон с левого края выкатил мяч на Сона, который затянул с ударом и нанести выстрел по рамке соперника не сумел. Уже встретили его защитники.

6' Сильная подача в воротам "Юнайтед". Выходит Де Хеа из ворот и играет ногами, не позволяя Сону добраться до футбольного снаряда.

5' Статус этого поединка высок. Как мне кажется, игра на "Олд Траффорде" - поединок на три результата, и вряд ли чьей-то победе мы будем удивляться.

4' Роналду открылся под передачу от партнера. Пошел навес в сторону штрафной площадки "Тоттенхэма", но разбираются с наступлением соперника лондонцы.

3' Спокойно пока мяч перекатывают в районе центрального круга игроки "красных дьяволов". "Тоттенхэму" приходится активно обороняться.

2' Футболисты "Манчестер Юнайтед" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Тоттенхэма" вышли в бело-синем обмундировании.