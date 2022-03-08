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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
Прогнозы 42
Манчестер Юнайтед 59.5% (25)
X 19% (8)
Тоттенхэм 21.4% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Тоттенхэм
2.17
3.92
3.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

34 матча

58.8%
20.6%
20.6%
20 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.1%
44.1%
11.8%
15 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 9 0.32
Роналду Криштиану 9 (2) 0.32
Гринвуд Мэйсон 5 0.18
Рэшфорд Маркус 4 0.14
Фред Сантос 3 0.11
Санчо Джедон 3 0.11
Кавани Эдинсон 2 0.07
Лингард Джесси 2 0.07
Эланга Энтони 2 0.07
Погба Поль 1 0.04
Мактоминай Скотт 1 0.04
Магуайр Гарри 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Ван де Бек Донни 1 0.04
Шоу Люк 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Теллес Алекс 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 11 0.42
Кейн Гарри 10 (1) 0.38
Лукас Моура 2 0.08
Регилон Серхио 2 0.08
Кулушевски Деян 2 0.08
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.08
Бергвейн Стевен 2 0.08
Санчес Давинсон 2 0.08
Доэрти Мэтт 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Алли Деле 1 (1) 0.04
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Мактоминай Скотт 8 0
Фернандеш Бруну 7 0
Шоу Люк 7 0
Погба Поль 5 1
Роналду Криштиану 5 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 7 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Антонио Конте 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
10%
4
22%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
7
39%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Забито

25
19
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
4%
2
11%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
4
16%
4
21%
46-60
6
24%
6
32%
61-75
6
24%
1
5%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
3
16%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
9
43%
4
21%
76-90

Забито

46
37
17 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
3
7%
6
16%
1-15
6
13%
5
14%
16-30
8
17%
7
19%
31-45
9
20%
5
14%
46-60
9
20%
6
16%
61-75
11
24%
8
22%
76-90

Пропущено

37
35
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
5
14%
5
14%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
8
22%
4
11%
46-60
3
8%
6
17%
61-75
11
30%
30%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0
Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 13 8 7 45 - 38 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 26 14 3 9 40 - 32 45
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 25 6 4 15 28 - 46 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 27 5 4 18 27 - 50 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 2 дня 8 часов 31 минуту.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Манчестер Юнайтед 59.5% (25)
    X 19% (8)
    Тоттенхэм 21.4% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.17
    3.92
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    59.5% (25)
    Ничья
    19% (8)
    Тоттенхэм
    21.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.5% (31)
    Меньше
    22.5% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (36)
    Нет
    10% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    45.2% (19)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    1:2 Тоттенхэм
    11.9% (5)
    2:3 Тоттенхэм
    7.1% (3)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
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