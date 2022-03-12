РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
1:0
Перерыв
1:0
36' ГолСултонов Мухаммад
Ход матча
36'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Прошкин ЕгорПолузащитник
-
17 Седько ПавелНападающий
-
24 Дорохов ЕгорНападающий
-
55 Лаптев ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бородюк Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Остоич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Алейник ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Гелоян ИшханПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Торпедо Москва
Балтика
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|12
|0.46
|Султонов Мухаммад
|10
|0.38
|Лебеденко Игорь
|7
|0.27
|Темников Иван
|3
|0.12
|Шумских Алексей
|3
|0.12
|Померко Алексей
|3
|0.12
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.08
|Енин Иван
|2
|0.08
|Евдокимов Андрей
|2
|0.08
|Рязанцев Александр
|1
|0.04
|Адаев Владислав
|1
|0.04
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.04
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаев Ян
|7
|0.26
|Лазарев Владислав
|6 (1)
|0.22
|Альшин Ильнур
|3
|0.11
|Клёнкин Данил
|3
|0.11
|Барсов Максим
|2
|0.07
|Гелоян Ишхан
|2
|0.07
|Мещанинов Артём
|2
|0.07
|Попов Артём
|2 (1)
|0.07
|Алейник Олег
|1
|0.04
|Остоич Иван
|1
|0.04
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Максименко Артём
|1
|0.04
|Маркович Мирослав
|1 (1)
|0.04
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Померко Алексей
|7
|2
|Темников Иван
|7
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Калмыков Амур
|2
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|13
|0
|Остоич Иван
|11
|1
|Альшин Ильнур
|7
|0
|Мещанинов Артём
|7
|0
|Гелоян Ишхан
|5
|1
|Казаев Ян
|5
|1
|Макарчук Артём
|2
|1
|Попов Артём
|3
|0
|Клёнкин Данил
|3
|0
|Джамилов Султан
|3
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Карпович Сергей
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Маркович Мирослав
|2
|0
|Тишкин Максим
|2
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0
|Лазарев Владислав
|2
|0
|Алейник Олег
|1
|0
|Денисов Виталий
|1
|0
|Шахов Виталий
|1
|0
|Сергеев Дмитрий
|1
|0
|Барсов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
17
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
7
25%
4
24%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
8
57%
76-90
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
7
39%
2
13%
61-75
1
6%
4
27%
76-90
Пропущено
17
8
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
25%
16-30
5
29%
29%
2
25%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
1
13%
76-90
Забито
46
32
19 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
4
9%
2
6%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
8
17%
4
13%
31-45
6
13%
7
22%
46-60
14
30%
6
19%
61-75
7
15%
9
28%
76-90
Пропущено
28
22
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
5
18%
0
0%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
7
25%
4
18%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
6
21%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3
Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1
Балтика
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0
Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2 Балтика - ФК Кубань 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|26
|17
|2
|7
|41 - 19
|53
|2.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|26
|13
|11
|2
|47 - 28
|50
|3.
|Факел
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|43 - 23
|49
|4.
|Алания
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|59 - 35
|46
|5.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|27
|13
|5
|9
|30 - 26
|44
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|43 - 26
|44
|7.
|Енисей
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|41 - 40
|41
|8.
|Балтика
|0:1 Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 21
|41
|9.
|Велес Москва
|2:1 Заявка
|27
|11
|4
|12
|31 - 33
|37
|10.
|Томь
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|39 - 42
|37
|11.
|Акрон
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 30
|37
|12.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|27
|11
|3
|13
|31 - 43
|36
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|23 - 24
|33
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|24 - 32
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|24 - 29
|29
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|25 - 35
|24
|18.
|Волгарь
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|16 - 29
|23
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|20 - 52
|21
|20.
|Текстильщик
|1:2 Заявка
|27
|4
|7
|16
|23 - 46
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|14
|8
|6
|0
|29 - 11
|30
|4.
|Акрон
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|5.
|Алания
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 14
|27
|6.
|Томь
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|7.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|8.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|9.
|Велес Москва
|2:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 20
|24
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 11
|23
|11.
|Балтика
|0:1 Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 8
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|14.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 15
|18
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 15
|16
|16.
|Текстильщик
|1:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 24
|13
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|19.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|7 - 14
|11
|20.
|Ротор
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|4.
|Алания
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 21
|19
|5.
|Балтика
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 13
|19
|6.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|13
|6
|0
|7
|18 - 28
|18
|7.
|Факел
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 10
|17
|9.
|Енисей
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|11.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|12.
|Велес Москва
|2:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 13
|13
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|15.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|16.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 10
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|1:2 Заявка
|13
|0
|4
|9
|4 - 22
|4
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Прогнозы на матч Торпедо Москва 1:0 Балтика
Исход игры
Торпедо Москва
58.9% (76)
Ничья
32.6% (42)
Балтика
8.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (35)
Меньше
69.57% (80)
Обе команды забьют
Да
60% (69)
Нет
40% (46)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
27.1% (35)
1:1 Ничья
26.4% (34)
2:1 Торпедо Москва
23.3% (30)
2:0 Торпедо Москва
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:1 Балтика
1.6% (2)
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