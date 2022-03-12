  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
1:0
Перерыв
Балтика

Ход матча

36'
Султонов Мухаммад
1:0
Прогнозы 129
Торпедо Москва 58.9% (76)
X 32.6% (42)
Балтика 8.5% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Балтика
3.04
2.90
2.71
Все Коэффициенты
Новости
Торпедо Москва
Балтика

История личных встреч

Торпедо Москва
Балтика

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
0:0
ФПД
1:1
ТМС
1:1
К
1:0
ФПД
1:1
ФПД
2:0
ФПД
0:0
ФПД
1:0
ФПД
3:1
ФПД
1:1
ФПД
0:3
ФПД
4:0
ФПД
2:1
ФПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 12 0.46
Султонов Мухаммад 10 0.38
Лебеденко Игорь 7 0.27
Темников Иван 3 0.12
Шумских Алексей 3 0.12
Померко Алексей 3 0.12
Самсонов Артём Владимирович 2 0.08
Енин Иван 2 0.08
Евдокимов Андрей 2 0.08
Рязанцев Александр 1 0.04
Адаев Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаев Ян 7 0.26
Лазарев Владислав 6 (1) 0.22
Альшин Ильнур 3 0.11
Клёнкин Данил 3 0.11
Барсов Максим 2 0.07
Гелоян Ишхан 2 0.07
Мещанинов Артём 2 0.07
Попов Артём 2 (1) 0.07
Алейник Олег 1 0.04
Остоич Иван 1 0.04
Макарчук Артём 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Маркович Мирослав 1 (1) 0.04

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 7 2
Темников Иван 7 1
Шумских Алексей 7 0
Самсонов Артём Владимирович 6 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Енин Иван 5 0
Кожемякин Олег 2 1
Калмыков Амур 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 13 0
Остоич Иван 11 1
Альшин Ильнур 7 0
Мещанинов Артём 7 0
Гелоян Ишхан 5 1
Казаев Ян 5 1
Макарчук Артём 2 1
Попов Артём 3 0
Клёнкин Данил 3 0
Джамилов Султан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Карпович Сергей 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Маркович Мирослав 2 0
Тишкин Максим 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Лазарев Владислав 2 0
Алейник Олег 1 0
Денисов Виталий 1 0
Шахов Виталий 1 0
Сергеев Дмитрий 1 0
Барсов Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
7
25%
4
24%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
8
57%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
7
39%
2
13%
61-75
1
6%
4
27%
76-90

Пропущено

17
8
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
25%
16-30
5
29%
29%
2
25%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
1
13%
76-90

Забито

46
32
19 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
4
9%
2
6%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
8
17%
4
13%
31-45
6
13%
7
22%
46-60
14
30%
6
19%
61-75
7
15%
9
28%
76-90

Пропущено

28
22
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
5
18%
0
0%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
7
25%
4
18%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
6
21%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3
Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1
Балтика
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0
Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2 Балтика - ФК Кубань 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 26 17 2 7 41 - 19 53
2. Торпедо Москва 1:0 Заявка 26 13 11 2 47 - 28 50
3. Факел Заявка 25 15 4 6 43 - 23 49
4. Алания Заявка 26 13 7 6 59 - 35 46
5. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 27 13 5 9 30 - 26 44
6. Нефтехимик Заявка 26 13 5 8 43 - 26 44
7. Енисей Заявка 27 12 5 10 41 - 40 41
8. Балтика 0:1 Заявка 27 10 11 6 34 - 21 41
9. Велес Москва 2:1 Заявка 27 11 4 12 31 - 33 37
10. Томь Заявка 27 10 7 10 39 - 42 37
11. Акрон Заявка 26 10 7 9 30 - 30 37
12. Спартак-2 0:1 Заявка 27 11 3 13 31 - 43 36
13. КАМАЗ Заявка 26 8 9 9 23 - 24 33
14. Краснодар-2 Заявка 26 9 6 11 24 - 32 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 26 6 11 9 24 - 29 29
16. ФК Кубань Заявка 26 8 4 14 27 - 38 28
17. Ротор Заявка 26 4 12 10 25 - 35 24
18. Волгарь Заявка 26 6 5 15 16 - 29 23
19. Металлург Липецк Заявка 26 6 3 17 20 - 52 21
20. Текстильщик 1:2 Заявка 27 4 7 16 23 - 46 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Торпедо Москва 1:0 Заявка 14 8 6 0 29 - 11 30
4. Акрон Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
5. Алания Заявка 12 9 0 3 31 - 14 27
6. Томь Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
7. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
8. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
9. Велес Москва 2:1 Заявка 14 7 3 4 21 - 20 24
10. Нефтехимик Заявка 13 7 2 4 26 - 11 23
11. Балтика 0:1 Заявка 13 5 7 1 15 - 8 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 12 6 3 3 16 - 13 21
14. Спартак-2 0:1 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 7 3 13 - 15 16
16. Текстильщик 1:2 Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. ФК Кубань Заявка 13 4 1 8 12 - 24 13
18. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
19. Волгарь Заявка 13 3 2 8 7 - 14 11
20. Ротор Заявка 13 1 7 5 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Торпедо Москва 1:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 16 5 5 6 14 - 17 20
4. Алания Заявка 14 4 7 3 28 - 21 19
5. Балтика 0:1 Заявка 14 5 4 5 19 - 13 19
6. Спартак-2 0:1 Заявка 13 6 0 7 18 - 28 18
7. Факел Заявка 12 5 2 5 19 - 15 17
8. Оренбург Заявка 12 5 2 5 15 - 10 17
9. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
10. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
11. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
12. Велес Москва 2:1 Заявка 13 4 1 8 10 - 13 13
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 4 6 11 - 14 13
14. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
15. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
16. Волгарь Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
17. КАМАЗ Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
18. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик 1:2 Заявка 13 0 4 9 4 - 22 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Торпедо" (Москва) - "Балтика" - 1:0.
  • Травма, повреждение
    45'
    Султонову медики оказывают помощь.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мещанинов на фланге толкнул в спину Султонова.
  • 44'
    Адаев не смог выиграть забег по центру у Осипова и к воротам не прорвался.
  • Фол, нарушение
    43'
    Калмыков на чужой половине поля завалил на газон Осипова.
  • Опасный момент
    42'
    Максименко слева вывел к воротам Альшина, который не попал в дальний угол.
  • 41'
    Максименко рисковал получить жёлтую карточку за симуляцию, но Шафеев не стал останавливать мяч, ограничившись жестами в адрес Артёма.
  • 40'
    Пас Барсова справа в штрафную площадь на Попова перехватил Самсонов.
  • Фол, нарушение
    39'
    Померко в центре поля ударил по ногам Барсова.
  • 38'
    Удар Нетфуллина с восемнадцати метров заблокирован соперниками.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СУЛТОНОВ!!! Адаев слева прошёл вперёд и прострелил на Нетфуллина. Удар Равиля с двенадцати метров Латышонок отразил, с первым добиванием Султонова тоже справился. Но мяч снова отскочил к Мухаммаду, второй удар которого пришёлся в правый угол.
  • 35'
    Кузьмин исполнил неточный заброс направо вперёд на Попова.
  • Фол, нарушение
    34'
    Лазарев в центре поля локтем ударил Султонова в корпус.
  • 32'
    Султонов на правом фланге ушёл от Мещанинова, но споткнулся на кочке у броски и мяч потерял.
  • 31'
    Опасный удар Султонова из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • 30'
    Адаев на левом фланге не смог обыграть Попова.
  • Травма, повреждение
    29'
    Темников бросал аут и в короткой паузе попросил доктора заморозить ногу. Медики справились очень быстро.
  • Фол, нарушение
    28'
    Максименко в центре поля подтолкнул в спину Шумских.
  • 27'
    Прострел Максименко справа в центр штрафной площади перехватил Померко.
  • 26'
    Султонов на правом фланге не смог пройти Мещанинова.
  • 25'
    Попов бросил несколько аутов справа, постоянно продвигаясь вперёд к чужой штрафной площади.
  • 24'
    Заброс Альшина по левому флангу вперёд на Максименко прервал Кожемякин.
  • Угловой
    22'
    Лазарев от углового флага навесил к ближней штанге, где Максименко не смог обыграться с партнёрами.
  • 21'
    У Альшина подача слева к воротам получилась слабой и соперники мяч перехватили.
  • 20'
    Прострел Султонова справа к воротам прервал Остоич.
  • 18'
    Кожемякин в штрафной площади обыгрался с Шумских и не позволил добраться до мяча Барсову.
  • 17'
    Навес Лазарева слева к воротам заблокировал Султонова.
  • Офсайд
    16'
    Максименко оказался в офсайде.
  • Угловой
    15'
    Султонов от углового флага навесил к дальней штанге, где Латышонок спокойно забрал мяч в руки.
  • 14'
    Померко справа с двадцати семи метров пробил значительно левее ворот.
  • 13'
    Калмыков слева выкатил мяч в штрафную площадь на Султонова, удар которого с пятнадцати метров заблокировал Мещанинов.
  • Фол, нарушение
    12'
    Калмыков в центре поля толкнул в спину Кашчелана.
  • 11'
    Кожемякин в штрафной площади плотно сыграл с Максименко, и не позволил Артёму нанести удар по воротам.
  • 10'
    Барсов справа откатил мяч на Попова, который с двадцати двух метров низом пробил левее ворот.
  • Угловой
    9'
    Лазарев навес от углового флага исполнил слишком сильно. Торпедовцы мяч от ворот выбили.
  • 8'
    Кожемякин не позволил Альшину слева из пределов штрафной площади пробить по воротам.
  • 7'
    Енин по левому флангу слишком сильно прокинул мяч на ход. Обогнать соперников, у которых была приличная фора, Ивану не удалось.
  • 6'
    Альшин справа из-за пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • 5'
    Барсов по центру между двух соперников попытался проскочить вперёд, но не смог сохранить контроль над мячом.
  • 4'
    Самсонов головой пробил по воротам после навеса слева. Латышонок сыграл уверенно и мяч поймал.
  • 3'
    Прострел Калмыкова слева в штрафную площадь прервал Кашчелан.
  • 2'
    "Торпедо" играет в белой форме, "Балтика" - в синих футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на стадионе "Спортивного городка "Лужники"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать седьмого тура Российской ФНЛ - Первого дитвизиона, в котором сыграют московское «Торпедо» и «Балтика». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 129
Торпедо Москва 58.9% (76)
X 32.6% (42)
Балтика 8.5% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Балтика
3.04
2.90
2.71
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Торпедо Москва 1:0 Балтика онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Торпедо Москва 1:0 Балтика

Исход игры
Торпедо Москва
58.9% (76)
Ничья
32.6% (42)
Балтика
8.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (35)
Меньше
69.57% (80)
Обе команды забьют
Да
60% (69)
Нет
40% (46)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
27.1% (35)
1:1 Ничья
26.4% (34)
2:1 Торпедо Москва
23.3% (30)
2:0 Торпедо Москва
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:1 Балтика
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 