Калмыков на чужой половине поля завалил на газон Осипова.

Адаев не смог выиграть забег по центру у Осипова и к воротам не прорвался.

Мещанинов на фланге толкнул в спину Султонова.

42' Максименко слева вывел к воротам Альшина, который не попал в дальний угол.

41' Максименко рисковал получить жёлтую карточку за симуляцию, но Шафеев не стал останавливать мяч, ограничившись жестами в адрес Артёма.

40' Пас Барсова справа в штрафную площадь на Попова перехватил Самсонов.

39' Померко в центре поля ударил по ногам Барсова.

38' Удар Нетфуллина с восемнадцати метров заблокирован соперниками.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СУЛТОНОВ!!! Адаев слева прошёл вперёд и прострелил на Нетфуллина. Удар Равиля с двенадцати метров Латышонок отразил, с первым добиванием Султонова тоже справился. Но мяч снова отскочил к Мухаммаду, второй удар которого пришёлся в правый угол.

35' Кузьмин исполнил неточный заброс направо вперёд на Попова.

34' Лазарев в центре поля локтем ударил Султонова в корпус.

32' Султонов на правом фланге ушёл от Мещанинова, но споткнулся на кочке у броски и мяч потерял.

31' Опасный удар Султонова из пределов штрафной площади соперники заблокировали.

30' Адаев на левом фланге не смог обыграть Попова.

29' Темников бросал аут и в короткой паузе попросил доктора заморозить ногу. Медики справились очень быстро.

28' Максименко в центре поля подтолкнул в спину Шумских.

27' Прострел Максименко справа в центр штрафной площади перехватил Померко.

26' Султонов на правом фланге не смог пройти Мещанинова.

25' Попов бросил несколько аутов справа, постоянно продвигаясь вперёд к чужой штрафной площади.

24' Заброс Альшина по левому флангу вперёд на Максименко прервал Кожемякин.

22' Лазарев от углового флага навесил к ближней штанге, где Максименко не смог обыграться с партнёрами.

21' У Альшина подача слева к воротам получилась слабой и соперники мяч перехватили.

20' Прострел Султонова справа к воротам прервал Остоич.

18' Кожемякин в штрафной площади обыгрался с Шумских и не позволил добраться до мяча Барсову.

17' Навес Лазарева слева к воротам заблокировал Султонова.

16' Максименко оказался в офсайде.

15' Султонов от углового флага навесил к дальней штанге, где Латышонок спокойно забрал мяч в руки.

14' Померко справа с двадцати семи метров пробил значительно левее ворот.

13' Калмыков слева выкатил мяч в штрафную площадь на Султонова, удар которого с пятнадцати метров заблокировал Мещанинов.

12' Калмыков в центре поля толкнул в спину Кашчелана.

11' Кожемякин в штрафной площади плотно сыграл с Максименко, и не позволил Артёму нанести удар по воротам.

10' Барсов справа откатил мяч на Попова, который с двадцати двух метров низом пробил левее ворот.

9' Лазарев навес от углового флага исполнил слишком сильно. Торпедовцы мяч от ворот выбили.

8' Кожемякин не позволил Альшину слева из пределов штрафной площади пробить по воротам.

7' Енин по левому флангу слишком сильно прокинул мяч на ход. Обогнать соперников, у которых была приличная фора, Ивану не удалось.

6' Альшин справа из-за пределов штрафной площади пробил выше ворот.

5' Барсов по центру между двух соперников попытался проскочить вперёд, но не смог сохранить контроль над мячом.

4' Самсонов головой пробил по воротам после навеса слева. Латышонок сыграл уверенно и мяч поймал.

3' Прострел Калмыкова слева в штрафную площадь прервал Кашчелан.

2' "Торпедо" играет в белой форме, "Балтика" - в синих футболках и белых трусах.