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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
Балтика
Прогнозы 91
Торпедо Москва 64.8% (59)
X 33% (30)
Балтика 2.2% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Балтика
3.04
3.08
2.74
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Торпедо Москва
Балтика

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
0:0
ФПД
1:1
ТМС
1:1
К
1:0
ФПД
1:1
ФПД
2:0
ФПД
0:0
ФПД
1:0
ФПД
3:1
ФПД
1:1
ФПД
0:3
ФПД
4:0
ФПД
2:1
ФПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 12 0.48
Султонов Мухаммад 9 0.36
Лебеденко Игорь 7 0.28
Темников Иван 3 0.12
Шумских Алексей 3 0.12
Померко Алексей 3 0.12
Самсонов Артём Владимирович 2 0.08
Енин Иван 2 0.08
Евдокимов Андрей 2 0.08
Рязанцев Александр 1 0.04
Адаев Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаев Ян 7 0.27
Лазарев Владислав 6 (1) 0.23
Альшин Ильнур 3 0.12
Клёнкин Данил 3 0.12
Барсов Максим 2 0.08
Гелоян Ишхан 2 0.08
Мещанинов Артём 2 0.08
Попов Артём 2 (1) 0.08
Алейник Олег 1 0.04
Остоич Иван 1 0.04
Макарчук Артём 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Маркович Мирослав 1 (1) 0.04

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 7 2
Темников Иван 7 1
Шумских Алексей 7 0
Самсонов Артём Владимирович 6 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Енин Иван 5 0
Кожемякин Олег 2 1
Калмыков Амур 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 13 0
Остоич Иван 11 1
Альшин Ильнур 7 0
Мещанинов Артём 7 0
Гелоян Ишхан 5 1
Казаев Ян 5 1
Макарчук Артём 2 1
Попов Артём 3 0
Клёнкин Данил 3 0
Джамилов Султан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Карпович Сергей 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Маркович Мирослав 2 0
Тишкин Максим 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Лазарев Владислав 2 0
Алейник Олег 1 0
Денисов Виталий 1 0
Шахов Виталий 1 0
Сергеев Дмитрий 1 0
Барсов Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
7
25%
4
24%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
8
57%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
7
39%
2
13%
61-75
1
6%
4
27%
76-90

Пропущено

17
8
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
25%
16-30
5
29%
29%
2
25%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
1
13%
76-90

Забито

46
32
19 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
4
9%
2
6%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
8
17%
4
13%
31-45
6
13%
7
22%
46-60
14
30%
6
19%
61-75
7
15%
9
28%
76-90

Пропущено

28
22
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
5
18%
0
0%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
7
25%
4
18%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
6
21%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3
Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1
Балтика
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0
Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2 Балтика - ФК Кубань 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 26 17 2 7 41 - 19 53
2. Факел Заявка 25 15 4 6 43 - 23 49
3. Торпедо Москва Заявка 25 12 11 2 46 - 28 47
4. Алания Заявка 26 13 7 6 59 - 35 46
5. Нефтехимик Заявка 26 13 5 8 43 - 26 44
6. Балтика Заявка 26 10 11 5 34 - 20 41
7. СКА-Хабаровск Заявка 26 12 5 9 29 - 26 41
8. Енисей Заявка 26 11 5 10 39 - 39 38
9. Акрон Заявка 26 10 7 9 30 - 30 37
10. Спартак-2 Заявка 26 11 3 12 31 - 42 36
11. Велес Москва Заявка 26 10 4 12 29 - 32 34
12. Томь Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
13. КАМАЗ Заявка 25 8 9 8 23 - 23 33
14. Краснодар-2 Заявка 26 9 6 11 24 - 32 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 26 6 11 9 24 - 29 29
16. ФК Кубань Заявка 26 8 4 14 27 - 38 28
17. Ротор Заявка 26 4 12 10 25 - 35 24
18. Волгарь Заявка 26 6 5 15 16 - 29 23
19. Металлург Липецк Заявка 25 6 3 16 19 - 50 21
20. Текстильщик Заявка 26 4 7 15 22 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Акрон Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
4. Алания Заявка 12 9 0 3 31 - 14 27
5. Торпедо Москва Заявка 13 7 6 0 28 - 11 27
6. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
7. Нефтехимик Заявка 13 7 2 4 26 - 11 23
8. Балтика Заявка 13 5 7 1 15 - 8 22
9. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
10. Томь Заявка 12 6 4 2 16 - 13 22
11. Велес Москва Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
12. Енисей Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
13. Краснодар-2 Заявка 12 6 3 3 16 - 13 21
14. Спартак-2 Заявка 13 5 3 5 13 - 14 18
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 7 3 13 - 15 16
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. ФК Кубань Заявка 13 4 1 8 12 - 24 13
18. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
19. Волгарь Заявка 13 3 2 8 7 - 14 11
20. Ротор Заявка 13 1 7 5 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. Алания Заявка 14 4 7 3 28 - 21 19
4. Балтика Заявка 13 5 4 4 19 - 12 19
5. Спартак-2 Заявка 13 6 0 7 18 - 28 18
6. СКА-Хабаровск Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
7. Факел Заявка 12 5 2 5 19 - 15 17
8. Оренбург Заявка 12 5 2 5 15 - 10 17
9. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
10. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
11. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
12. Велес Москва Заявка 13 4 1 8 10 - 13 13
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 4 6 11 - 14 13
14. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
15. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
16. Волгарь Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
17. КАМАЗ Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
18. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк Заявка 12 3 0 9 9 - 31 9
20. Текстильщик Заявка 12 0 4 8 3 - 20 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 14 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 91
    Торпедо Москва 64.8% (59)
    X 33% (30)
    Балтика 2.2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Балтика
    3.04
    3.08
    2.74
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Балтика онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Балтика

    Исход игры
    Торпедо Москва
    64.8% (57)
    Ничья
    33% (29)
    Балтика
    2.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (28)
    Меньше
    68.18% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (52)
    Нет
    40.91% (36)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    30.7% (27)
    1:1 Ничья
    27.3% (24)
    2:1 Торпедо Москва
    27.3% (24)
    2:0 Торпедо Москва
    5.7% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.3% (2)
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