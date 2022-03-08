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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Брайтон
Ливерпуль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:5
К
6:1
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.3
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.15
Троссар Леандро 4 (1) 0.15
Уэлбек Данни 3 0.11
Уэбстер Адам 2 0.07
Мвепу Энок 1 0.04
Даффи Шейн 1 0.04
Бёрн Дэн 1 0.04
Данк Льюис 1 0.04
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 19 (4) 0.7
Мане Садио 12 0.44
Жота Диогу 12 0.44
Фирмино Роберто 4 0.15
Фабиньо Энрике 4 (1) 0.15
Ван Дейк Виргил 3 0.11
Александер-Арнольд Трент 2 0.07
Хендерсон Джордан 2 0.07
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.07
Кейта Наби 2 0.07
Минамино Такуми 2 0.07
Ориги Дивок 2 0.07
Робертсон Эндрю 1 0.04
Матип Жоэль 1 0.04
Алькантара Тьяго 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Диас Луис 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 7 0
Биссума Ив 7 0
Вельтман Йоел 5 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Мопе Нил 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Санчес Роберт 2 1
Данк Льюис 1 1
Троссар Леандро 2 0
Макаллистер Алексис 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Марч Соломон 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Хендерсон Джордан 3 0
Мане Садио 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Фирмино Роберто 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
35
6 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
1
11%
7
20%
1-15
1
11%
4
11%
16-30
4
44%
8
23%
31-45
2
22%
5
14%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
1
11%
6
17%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
5
29%
29%
4
33%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Забито

16
37
4 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
6
16%
16-30
2
13%
8
22%
31-45
1
6%
3
8%
46-60
3
19%
6
16%
61-75
8
50%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
5
31%
1
14%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Забито

25
72
10 В 1-м тайме 36
15 Во 2-м тайме 36
7 Забивали первыми 21
10 Не забивали 1
2
8%
10
14%
1-15
2
8%
10
14%
16-30
6
24%
16
22%
31-45
3
12%
8
11%
46-60
3
12%
11
15%
61-75
9
36%
17
24%
76-90

Пропущено

33
19
18 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 12
6
18%
2
11%
1-15
7
21%
2
11%
16-30
5
15%
4
21%
31-45
4
12%
3
16%
46-60
5
15%
6
32%
61-75
6
18%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0
Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0
Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 13 8 7 45 - 38 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 26 14 3 9 40 - 32 45
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 25 6 4 15 28 - 46 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 27 5 4 18 27 - 50 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 2 дня 3 часа 31 минуту.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Брайтон 0% (0)
    X 4.2% (2)
    Ливерпуль 95.8% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Ливерпуль
    6.45
    4.75
    1.60
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Брайтон - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Ливерпуль

    Исход игры
    Брайтон
    0% (0)
    Ничья
    4.2% (2)
    Ливерпуль
    95.8% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    35.4% (17)
    0:2 Ливерпуль
    22.9% (11)
    1:3 Ливерпуль
    20.8% (10)
    0:1 Ливерпуль
    8.3% (4)
    0:3 Ливерпуль
    4.2% (2)
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