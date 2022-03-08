Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Брайтон
Ливерпуль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.3
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.15
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.15
|Уэлбек Данни
|3
|0.11
|Уэбстер Адам
|2
|0.07
|Мвепу Энок
|1
|0.04
|Даффи Шейн
|1
|0.04
|Бёрн Дэн
|1
|0.04
|Данк Льюис
|1
|0.04
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|19 (4)
|0.7
|Мане Садио
|12
|0.44
|Жота Диогу
|12
|0.44
|Фирмино Роберто
|4
|0.15
|Фабиньо Энрике
|4 (1)
|0.15
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.07
|Хендерсон Джордан
|2
|0.07
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.07
|Кейта Наби
|2
|0.07
|Минамино Такуми
|2
|0.07
|Ориги Дивок
|2
|0.07
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Матип Жоэль
|1
|0.04
|Алькантара Тьяго
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Диас Луис
|1
|0.04
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|7
|0
|Биссума Ив
|7
|0
|Вельтман Йоел
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Данк Льюис
|1
|1
|Троссар Леандро
|2
|0
|Макаллистер Алексис
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Фирмино Роберто
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
35
6 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
1
11%
7
20%
1-15
1
11%
4
11%
16-30
4
44%
8
23%
31-45
2
22%
5
14%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
1
11%
6
17%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
5
29%
29%
4
33%
61-75
2
12%
1
8%
76-90
Забито
16
37
4 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
6
16%
16-30
2
13%
8
22%
31-45
1
6%
3
8%
46-60
3
19%
6
16%
61-75
8
50%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
5
31%
1
14%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Забито
25
72
10 В 1-м тайме 36
15 Во 2-м тайме 36
7 Забивали первыми 21
10 Не забивали 1
2
8%
10
14%
1-15
2
8%
10
14%
16-30
6
24%
16
22%
31-45
3
12%
8
11%
46-60
3
12%
11
15%
61-75
9
36%
17
24%
76-90
Пропущено
33
19
18 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 12
6
18%
2
11%
1-15
7
21%
2
11%
16-30
5
15%
4
21%
31-45
4
12%
3
16%
46-60
5
15%
6
32%
61-75
6
18%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0
Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0
Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|71 - 20
|63
|3.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|8
|3
|53 - 18
|53
|4.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|45 - 38
|47
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 35
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|40 - 32
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|24 - 23
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 41
|35
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 46
|28
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|27 - 50
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|16 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|14.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон - Ливерпуль
Исход игры
Брайтон
0% (0)
Ничья
4.2% (2)
Ливерпуль
95.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (32)
Меньше
31.91% (15)
Обе команды забьют
Да
63.83% (30)
Нет
36.17% (17)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
35.4% (17)
0:2 Ливерпуль
22.9% (11)
1:3 Ливерпуль
20.8% (10)
0:1 Ливерпуль
8.3% (4)
0:3 Ливерпуль
4.2% (2)
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