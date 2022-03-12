Подача со штрафного оказалась не самой точной, но удар из-за штрафной чуть было не оказался голевым! Спасло, что хороший вратарь у гостей.

Опасно после углового! Фамейе бьёт головой в упор, но попадает в защитника!

Выполняет подачу Фамейе, но пас не дошёл до форварда Обухова.

Очень слабо смотрится Щёткин, который проигрывает единоборство за единоборством.

18' Не теряют мяч волгоградцы, надавливая на оборону "Онренбурга".

17' Продолжает активничать "Ротор". Навешивают хозяева в штрафную, но забирает вратарь мяч.

16' Подача "Оренбурга" с углового закончилась контратакой "Ротора". Загубил её Щёткин, потеряв мяч.

15' Активно перекатывают мяч гости, пытаясь довести мяч до штрафной.

14' Напомним, что прошлая встреча этих команд закончилась разгромной победой "Ротора" со счётом 3:0.

13' Опасно у ворот Обухова! Фамейе пробил издали, но попадает в Макарова, от которого чуть было не отскочил мяч в ворота!

12' Очень тяжело и вязко идёт игра. Возможно, всё из-за волгоградского мороза.

11' Хочет "Ротор" довести мяч до нападающего Щёткина, но навес выполнить хорошо не получилось.

10' Пробил Фамейе издалека, но выстрел получился посредственным у ганца.

9' Команды пытаются найти лучший способ, чтобы войти в штрафную. Проходит борьба за мяч.

8' Угловой "Оренбурга" заканчивается выносом Байрыева из штрафной.

7' Классную комбинацию разыграл "Ротор", а завершил интересное наступление Ташаев, ударив издали. Попал прямо во вратаря Александр.

6' Пытался организовать своё наступление "Оренбург", но заброс оказался слишком неточным.

6' Берут под контроль мяч хозяева, обозначая свои сегодняшние намерения.

4' Напоминаем, что "Оренбург" - это лидер чемпионата, а "Ротор" идёт в зоне вылета.

3' Не заканчивается ничем подача "Оренбурга" с углового.

2' В штангу попадает игрок "Оренбурга", ударив с левого края штрафной низом! Везёт хозяевам!

1' Сразу же "Ротор" идёт в наступление! Подача с фланга завершилась ударом мимо ворот.