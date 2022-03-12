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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Ротор
0:0
Первый тайм: 25'
Оренбург
0'
20' Желтая карточка
Капленко Кирилл
25'

Ход матча

20'
 
Капленко Кирилл
Прогнозы 118
Ротор 12.7% (15)
X 15.3% (18)
Оренбург 72% (85)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Оренбург
5.46
3.64
1.75
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Новости
Ротор
Оренбург

История личных встреч

Ротор
Оренбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
0:3
ФПД
0:2
ФПД
2:2
ФПД
1:1
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муллин Камиль 5 0.19
Чуканов Андреа 5 (1) 0.19
Школик Игорь 4 0.15
Щёткин Алексей 3 (1) 0.11
Бериашвили Илья 3 (1) 0.11
Байрыев Азат 1 0.04
Серченков Сергей 1 0.04
Мартынов Илья 1 0.04
Мохбалиев Тургай 1 0.04
Кавтарадзе Бека 1 0.04
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 10 (3) 0.37
Сычевой Владимир 5 0.19
Миронов Алексей 4 (1) 0.15
Прудников Николай 3 0.11
Титков Николай 3 (2) 0.11
Сиваков Михаил 2 0.07
Ковалёв Юрий 2 0.07
Корян Аршак 2 0.07
Гойкович Ренато 2 0.07
Обухов Владимир 1 0.04
Бреев Сергей 1 0.04
Малых Андрей 1 0.04
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.04
Эктов Александр 1 0.04
Диалло Абдулай 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Шаболин Артём 1 0.04

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 7 0
Байрыев Азат 6 0
Маляров Никита 6 0
Макаров Сергей 6 0
Бериашвили Илья 6 0
Чуканов Андреа 3 1
Школик Игорь 3 1
Дудиев Аслан 4 0
Серченков Сергей 4 0
Мартынов Илья 4 0
Обухов Игорь 3 0
Первушин Фёдор 3 0
Голосов Илья 3 0
Щёткин Алексей 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Николаев Олег 2 0
Минаев Роман 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Муллин Камиль 1 0
Омар Имран 1 0
Слепов Сергей 1 0
Мохбалиев Тургай 1 0
Абдуллаев Исламитдин 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 9 1
Эктов Александр 8 1
Миронов Алексей 8 0
Сиваков Михаил 6 1
Бреев Сергей 5 0
Гойкович Ренато 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Титков Николай 5 0
Аюпов Тимур 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Бидловский Давид 3 0
Шаболин Артём 3 0
Ойеволе Адессойе 2 0
Ковалёв Юрий 2 0
Корян Аршак 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Прудников Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
5
31%
76-90

Пропущено

16
9
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
15 Не забивали 14
3
19%
6
23%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
6
38%
3
12%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
25%
6
23%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
5
28%
3
33%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
5
28%
1
11%
76-90

Забито

26
42
9 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
4
15%
7
17%
1-15
2
8%
9
21%
16-30
3
12%
7
17%
31-45
6
23%
6
14%
46-60
3
12%
2
5%
61-75
8
31%
11
26%
76-90

Пропущено

34
18
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
3
9%
1
6%
1-15
5
15%
3
17%
16-30
10
29%
29%
3
17%
31-45
5
15%
2
11%
46-60
4
12%
4
22%
61-75
7
21%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1
Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Нефтехимик - Ротор 1:3 Ротор - Акрон 1:2 Оренбург - Ротор 0:3
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3
Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 27 17 3 7 41 - 19 54
2. Алания 1:0 Заявка 27 14 7 6 60 - 35 49
3. Факел Заявка 25 15 4 6 43 - 23 49
4. Торпедо Москва Заявка 26 12 12 2 48 - 30 48
5. Нефтехимик 0:0 Заявка 27 13 6 8 43 - 26 45
6. Балтика Заявка 27 10 12 5 36 - 22 42
7. СКА-Хабаровск Заявка 27 12 6 9 30 - 27 42
8. Енисей Заявка 27 12 5 10 41 - 40 41
9. Акрон 0:0 Заявка 27 10 8 9 30 - 30 38
10. Велес Москва Заявка 27 11 4 12 32 - 34 37
11. Спартак-2 Заявка 27 11 4 12 32 - 43 37
12. Томь Заявка 27 10 7 10 39 - 42 37
13. КАМАЗ Заявка 26 8 9 9 23 - 24 33
14. Краснодар-2 Заявка 26 9 6 11 24 - 32 33
15. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 27 6 11 10 24 - 30 29
16. ФК Кубань Заявка 26 8 4 14 27 - 38 28
17. Ротор 0:0 Заявка 27 4 13 10 25 - 35 25
18. Волгарь Заявка 26 6 5 15 16 - 29 23
19. Металлург Липецк Заявка 26 6 3 17 20 - 52 21
20. Текстильщик Заявка 27 4 7 16 24 - 47 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Алания 1:0 Заявка 13 10 0 3 32 - 14 30
4. Акрон 0:0 Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
5. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
6. Томь Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
7. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
8. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
9. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
10. Нефтехимик 0:0 Заявка 14 7 3 4 26 - 11 24
11. Балтика Заявка 13 5 7 1 15 - 8 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 12 6 3 3 16 - 13 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 13 3 7 3 13 - 15 16
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. ФК Кубань Заявка 13 4 1 8 12 - 24 13
18. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
19. Волгарь Заявка 13 3 2 8 7 - 14 11
20. Ротор 0:0 Заявка 14 1 8 5 9 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
3. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
4. Алания 1:0 Заявка 14 4 7 3 28 - 21 19
5. Оренбург 0:0 Заявка 13 5 3 5 15 - 10 18
6. Спартак-2 Заявка 13 6 0 7 18 - 28 18
7. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
8. Факел Заявка 12 5 2 5 19 - 15 17
9. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
10. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
11. Ротор 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
12. Велес Москва Заявка 13 4 1 8 10 - 13 13
13. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 14 3 4 7 11 - 15 13
14. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
15. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
16. Волгарь Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
17. КАМАЗ Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
18. Акрон 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 13 0 4 9 5 - 23 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • 24'
    Очень слабо смотрится Щёткин, который проигрывает единоборство за единоборством. 
  • 23'
    Выполняет подачу Фамейе, но пас не дошёл до форварда Обухова.
  • Угловой
    22'
    Опасно после углового! Фамейе бьёт головой в упор, но попадает в защитника!
  • Опасный момент
    21'
    Подача со штрафного оказалась не самой точной, но удар из-за штрафной чуть было не оказался голевым! Спасло, что хороший вратарь у гостей. 
  • Желтая карточка
    20'
    Фолит Капленко, сбивая Махатадзе. Заслуженная жёлтая карточка для игрока. 
  • 18'
    Не теряют мяч волгоградцы, надавливая на оборону "Онренбурга".
  • 17'
    Продолжает активничать "Ротор". Навешивают хозяева в штрафную, но забирает вратарь мяч.
  • Угловой
    16'
    Подача "Оренбурга" с углового закончилась контратакой "Ротора". Загубил её Щёткин, потеряв мяч.
  • 15'
    Активно перекатывают мяч гости, пытаясь довести мяч до штрафной.
  • 14'
    Напомним, что прошлая встреча этих команд закончилась разгромной победой "Ротора" со счётом 3:0.
  • Опасный момент
    13'
    Опасно у ворот Обухова! Фамейе пробил издали, но попадает в Макарова, от которого чуть было не отскочил мяч в ворота!
  • 12'
    Очень тяжело и вязко идёт игра. Возможно, всё из-за волгоградского мороза. 
  • 11'
    Хочет "Ротор" довести мяч до нападающего Щёткина, но навес выполнить хорошо не получилось. 
  • 10'
    Пробил Фамейе издалека, но выстрел получился посредственным у ганца.
  • 9'
    Команды пытаются найти лучший способ, чтобы войти в штрафную. Проходит борьба за мяч. 
  • Угловой
    8'
    Угловой "Оренбурга" заканчивается выносом Байрыева из штрафной. 
  • Опасный момент
    7'
    Классную комбинацию разыграл "Ротор", а завершил интересное наступление Ташаев, ударив издали. Попал прямо во вратаря Александр. 
  • 6'
    Пытался организовать своё наступление "Оренбург", но заброс оказался слишком неточным.
  • 6'
    Берут под контроль мяч хозяева, обозначая свои сегодняшние намерения.
  • 4'
    Напоминаем, что "Оренбург" - это лидер чемпионата, а "Ротор" идёт в зоне вылета. 
  • Угловой
    3'
    Не заканчивается ничем подача "Оренбурга" с углового.
  • Штанга
    2'
    В штангу попадает игрок "Оренбурга", ударив с левого края штрафной низом! Везёт хозяевам!
  • 1'
    Сразу же "Ротор" идёт в наступление! Подача с фланга завершилась ударом мимо ворот.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Желаем удачи командам!
  • До матча
  • Добрый день, любители российского футбола! Встречу "Ротора" и "Оренбурга" в ФНЛ для вас прокомментирует Алексей Фаткадынов. 
Прогнозы 118
Ротор 12.7% (15)
X 15.3% (18)
Оренбург 72% (85)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Оренбург
5.46
3.64
1.75
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Где смотреть матч Ротор 0:0 Оренбург онлайн

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Прогнозы на матч Ротор 0:0 Оренбург

Исход игры
Ротор
12.7% (15)
Ничья
15.3% (18)
Оренбург
72% (85)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
57.52% (65)
Нет
42.48% (48)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
29.7% (35)
0:1 Оренбург
22.9% (27)
1:1 Ничья
12.7% (15)
0:2 Оренбург
11% (13)
2:1 Ротор
5.9% (7)
1:0 Ротор
4.2% (5)
1:3 Оренбург
4.2% (5)
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