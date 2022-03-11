РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Ротор
Оренбург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муллин Камиль
|5
|0.19
|Чуканов Андреа
|5 (1)
|0.19
|Школик Игорь
|4
|0.15
|Щёткин Алексей
|3 (1)
|0.12
|Бериашвили Илья
|3 (1)
|0.12
|Байрыев Азат
|1
|0.04
|Серченков Сергей
|1
|0.04
|Мартынов Илья
|1
|0.04
|Мохбалиев Тургай
|1
|0.04
|Кавтарадзе Бека
|1
|0.04
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|10 (3)
|0.38
|Сычевой Владимир
|5
|0.19
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.15
|Прудников Николай
|3
|0.12
|Титков Николай
|3 (2)
|0.12
|Сиваков Михаил
|2
|0.08
|Ковалёв Юрий
|2
|0.08
|Корян Аршак
|2
|0.08
|Гойкович Ренато
|2
|0.08
|Обухов Владимир
|1
|0.04
|Бреев Сергей
|1
|0.04
|Малых Андрей
|1
|0.04
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.04
|Эктов Александр
|1
|0.04
|Диалло Абдулай
|1
|0.04
|Капленко Кирилл
|1
|0.04
|Шаболин Артём
|1
|0.04
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ташаев Александр
|7
|0
|Байрыев Азат
|6
|0
|Маляров Никита
|6
|0
|Макаров Сергей
|6
|0
|Бериашвили Илья
|6
|0
|Чуканов Андреа
|3
|1
|Школик Игорь
|3
|1
|Дудиев Аслан
|4
|0
|Серченков Сергей
|4
|0
|Мартынов Илья
|4
|0
|Обухов Игорь
|3
|0
|Первушин Фёдор
|3
|0
|Голосов Илья
|3
|0
|Щёткин Алексей
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Николаев Олег
|2
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Омар Имран
|1
|0
|Слепов Сергей
|1
|0
|Мохбалиев Тургай
|1
|0
|Абдуллаев Исламитдин
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|9
|1
|Эктов Александр
|8
|1
|Миронов Алексей
|8
|0
|Сиваков Михаил
|6
|1
|Бреев Сергей
|5
|0
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|Титков Николай
|5
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Капленко Кирилл
|4
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Шаболин Артём
|3
|0
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
5
31%
76-90
Пропущено
16
9
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
4
44%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
15 Не забивали 14
3
19%
6
23%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
6
38%
3
12%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
25%
6
23%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
5
28%
3
33%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
5
28%
1
11%
76-90
Забито
26
42
9 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
4
15%
7
17%
1-15
2
8%
9
21%
16-30
3
12%
7
17%
31-45
6
23%
6
14%
46-60
3
12%
2
5%
61-75
8
31%
11
26%
76-90
Пропущено
34
18
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
3
9%
1
6%
1-15
5
15%
3
17%
16-30
10
29%
29%
3
17%
31-45
5
15%
2
11%
46-60
4
12%
4
22%
61-75
7
21%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1
Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Нефтехимик - Ротор 1:3 Ротор - Акрон 1:2 Оренбург - Ротор 0:3
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3
Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|26
|17
|2
|7
|41 - 19
|53
|2.
|Факел
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|43 - 23
|49
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|25
|12
|11
|2
|46 - 28
|47
|4.
|Алания
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|59 - 35
|46
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|43 - 26
|44
|6.
|Балтика
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|34 - 20
|41
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|29 - 26
|41
|8.
|Енисей
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 39
|38
|9.
|Акрон
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 30
|37
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|31 - 42
|36
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|29 - 32
|34
|12.
|Томь
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|23 - 23
|33
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|24 - 32
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|24 - 29
|29
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|25 - 35
|24
|18.
|Волгарь
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|16 - 29
|23
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|19 - 50
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|22 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|4.
|Алания
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 14
|27
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 11
|27
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 11
|23
|8.
|Балтика
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 8
|22
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|10.
|Томь
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|12.
|Енисей
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 14
|18
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 15
|16
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 24
|13
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|19.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|7 - 14
|11
|20.
|Ротор
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|Алания
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 21
|19
|4.
|Балтика
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 12
|19
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|18 - 28
|18
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|7.
|Факел
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 10
|17
|9.
|Енисей
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|11.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 13
|13
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|15.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|16.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|5 - 9
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|9 - 31
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|3 - 20
|4
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Прогнозы на матч Ротор - Оренбург
Исход игры
Ротор
17.3% (14)
Ничья
11.1% (9)
Оренбург
71.6% (58)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (39)
Меньше
51.85% (42)
Обе команды забьют
Да
58.02% (47)
Нет
41.98% (34)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
33.3% (27)
0:1 Оренбург
22.2% (18)
0:2 Оренбург
12.3% (10)
1:1 Ничья
9.9% (8)
2:1 Ротор
8.6% (7)
1:0 Ротор
6.2% (5)
1:3 Оренбург
2.5% (2)
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