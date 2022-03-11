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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Ротор
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 79
Ротор 17.7% (14)
X 11.4% (9)
Оренбург 70.9% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Оренбург
4.25
3.48
1.99
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ротор
Оренбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
0:3
ФПД
0:2
ФПД
2:2
ФПД
1:1
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муллин Камиль 5 0.19
Чуканов Андреа 5 (1) 0.19
Школик Игорь 4 0.15
Щёткин Алексей 3 (1) 0.12
Бериашвили Илья 3 (1) 0.12
Байрыев Азат 1 0.04
Серченков Сергей 1 0.04
Мартынов Илья 1 0.04
Мохбалиев Тургай 1 0.04
Кавтарадзе Бека 1 0.04
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 10 (3) 0.38
Сычевой Владимир 5 0.19
Миронов Алексей 4 (1) 0.15
Прудников Николай 3 0.12
Титков Николай 3 (2) 0.12
Сиваков Михаил 2 0.08
Ковалёв Юрий 2 0.08
Корян Аршак 2 0.08
Гойкович Ренато 2 0.08
Обухов Владимир 1 0.04
Бреев Сергей 1 0.04
Малых Андрей 1 0.04
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.04
Эктов Александр 1 0.04
Диалло Абдулай 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Шаболин Артём 1 0.04

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 7 0
Байрыев Азат 6 0
Маляров Никита 6 0
Макаров Сергей 6 0
Бериашвили Илья 6 0
Чуканов Андреа 3 1
Школик Игорь 3 1
Дудиев Аслан 4 0
Серченков Сергей 4 0
Мартынов Илья 4 0
Обухов Игорь 3 0
Первушин Фёдор 3 0
Голосов Илья 3 0
Щёткин Алексей 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Николаев Олег 2 0
Минаев Роман 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Муллин Камиль 1 0
Омар Имран 1 0
Слепов Сергей 1 0
Мохбалиев Тургай 1 0
Абдуллаев Исламитдин 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 9 1
Эктов Александр 8 1
Миронов Алексей 8 0
Сиваков Михаил 6 1
Бреев Сергей 5 0
Гойкович Ренато 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Титков Николай 5 0
Аюпов Тимур 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Бидловский Давид 3 0
Шаболин Артём 3 0
Ойеволе Адессойе 2 0
Ковалёв Юрий 2 0
Корян Аршак 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Прудников Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
5
31%
76-90

Пропущено

16
9
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
15 Не забивали 14
3
19%
6
23%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
6
38%
3
12%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
25%
6
23%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
5
28%
3
33%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
5
28%
1
11%
76-90

Забито

26
42
9 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
4
15%
7
17%
1-15
2
8%
9
21%
16-30
3
12%
7
17%
31-45
6
23%
6
14%
46-60
3
12%
2
5%
61-75
8
31%
11
26%
76-90

Пропущено

34
18
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
3
9%
1
6%
1-15
5
15%
3
17%
16-30
10
29%
29%
3
17%
31-45
5
15%
2
11%
46-60
4
12%
4
22%
61-75
7
21%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1
Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Нефтехимик - Ротор 1:3 Ротор - Акрон 1:2 Оренбург - Ротор 0:3
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3
Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 26 17 2 7 41 - 19 53
2. Факел Заявка 25 15 4 6 43 - 23 49
3. Торпедо Москва Заявка 25 12 11 2 46 - 28 47
4. Алания Заявка 26 13 7 6 59 - 35 46
5. Нефтехимик Заявка 26 13 5 8 43 - 26 44
6. Балтика Заявка 26 10 11 5 34 - 20 41
7. СКА-Хабаровск Заявка 26 12 5 9 29 - 26 41
8. Енисей Заявка 26 11 5 10 39 - 39 38
9. Акрон Заявка 26 10 7 9 30 - 30 37
10. Спартак-2 Заявка 26 11 3 12 31 - 42 36
11. Велес Москва Заявка 26 10 4 12 29 - 32 34
12. Томь Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
13. КАМАЗ Заявка 25 8 9 8 23 - 23 33
14. Краснодар-2 Заявка 26 9 6 11 24 - 32 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 26 6 11 9 24 - 29 29
16. ФК Кубань Заявка 26 8 4 14 27 - 38 28
17. Ротор Заявка 26 4 12 10 25 - 35 24
18. Волгарь Заявка 26 6 5 15 16 - 29 23
19. Металлург Липецк Заявка 25 6 3 16 19 - 50 21
20. Текстильщик Заявка 26 4 7 15 22 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Акрон Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
4. Алания Заявка 12 9 0 3 31 - 14 27
5. Торпедо Москва Заявка 13 7 6 0 28 - 11 27
6. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
7. Нефтехимик Заявка 13 7 2 4 26 - 11 23
8. Балтика Заявка 13 5 7 1 15 - 8 22
9. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
10. Томь Заявка 12 6 4 2 16 - 13 22
11. Велес Москва Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
12. Енисей Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
13. Краснодар-2 Заявка 12 6 3 3 16 - 13 21
14. Спартак-2 Заявка 13 5 3 5 13 - 14 18
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 7 3 13 - 15 16
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. ФК Кубань Заявка 13 4 1 8 12 - 24 13
18. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
19. Волгарь Заявка 13 3 2 8 7 - 14 11
20. Ротор Заявка 13 1 7 5 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. Алания Заявка 14 4 7 3 28 - 21 19
4. Балтика Заявка 13 5 4 4 19 - 12 19
5. Спартак-2 Заявка 13 6 0 7 18 - 28 18
6. СКА-Хабаровск Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
7. Факел Заявка 12 5 2 5 19 - 15 17
8. Оренбург Заявка 12 5 2 5 15 - 10 17
9. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
10. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
11. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
12. Велес Москва Заявка 13 4 1 8 10 - 13 13
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 4 6 11 - 14 13
14. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
15. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
16. Волгарь Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
17. КАМАЗ Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
18. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк Заявка 12 3 0 9 9 - 31 9
20. Текстильщик Заявка 12 0 4 8 3 - 20 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 16 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 79
    Ротор 17.7% (14)
    X 11.4% (9)
    Оренбург 70.9% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Оренбург
    4.25
    3.48
    1.99
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Ротор - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор - Оренбург

    Исход игры
    Ротор
    17.3% (14)
    Ничья
    11.1% (9)
    Оренбург
    71.6% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (39)
    Меньше
    51.85% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    58.02% (47)
    Нет
    41.98% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    33.3% (27)
    0:1 Оренбург
    22.2% (18)
    0:2 Оренбург
    12.3% (10)
    1:1 Ничья
    9.9% (8)
    2:1 Ротор
    8.6% (7)
    1:0 Ротор
    6.2% (5)
    1:3 Оренбург
    2.5% (2)
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