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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
Прогнозы 40
Брентфорд 45% (18)
X 50% (20)
Бёрнли 5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Бёрнли
2.35
3.40
3.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брентфорд
Бёрнли

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
Ч
1:3
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 9 (4) 0.32
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.11
Висса Йоан 3 0.11
Норгор Кристиан 2 0.07
Каньос Серхи 2 0.07
Генри Рико 2 0.07
Янельт Витали 2 0.07
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.23
Вуд Крис 3 0.12
Ми Бен 3 0.12
Леннон Аарон 2 0.08
Родригес Джей 1 0.04
Лоутон Мэттью 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Вегхорст Ваут 1 0.04
Выдра Матей 1 0.04
Браунхилл Джош 1 0.04
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Понтус 6 0
Норгор Кристиан 6 0
Каньос Серхи 6 0
Тони Айвен 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Бех Мадс 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 8 0
Вествуд Эшли 7 0
Тарковски Джеймс 7 0
Барнс Эшли 3 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Леннон Аарон 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
5
36%
1
9%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
4
19%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
4
21%
6
29%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
3
18%
2
20%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

25
16
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
16%
1
6%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
7
28%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
5
20%
5
31%
76-90

Забито

31
21
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
9 Не забивали 13
3
10%
3
14%
1-15
6
19%
4
19%
16-30
5
16%
5
24%
31-45
5
16%
5
24%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
8
26%
1
5%
76-90

Пропущено

44
37
22 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 19
6
14%
5
14%
1-15
5
11%
3
8%
16-30
11
25%
9
24%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
9
20%
6
16%
61-75
8
18%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3
Бёрнли
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0
Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 13 8 7 45 - 38 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 26 14 3 9 40 - 32 45
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 25 6 4 15 28 - 46 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 27 5 4 18 27 - 50 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 2 дня 6 часов 1 минуту.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Брентфорд 45% (18)
    X 50% (20)
    Бёрнли 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Бёрнли
    2.35
    3.40
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брентфорд - Бёрнли онлайн

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    Прогнозы на матч Брентфорд - Бёрнли

    Исход игры
    Брентфорд
    45% (18)
    Ничья
    50% (20)
    Бёрнли
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (10)
    Меньше
    75% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (26)
    Нет
    35% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.5% (17)
    1:0 Брентфорд
    27.5% (11)
    2:1 Брентфорд
    15% (6)
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