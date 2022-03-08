Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Брентфорд Коммьюнити
История личных встреч
Брентфорд
Бёрнли
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|9 (4)
|0.32
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.11
|Висса Йоан
|3
|0.11
|Норгор Кристиан
|2
|0.07
|Каньос Серхи
|2
|0.07
|Генри Рико
|2
|0.07
|Янельт Витали
|2
|0.07
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Расмуссен Мадс
|1
|0.04
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.23
|Вуд Крис
|3
|0.12
|Ми Бен
|3
|0.12
|Леннон Аарон
|2
|0.08
|Родригес Джей
|1
|0.04
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Вегхорст Ваут
|1
|0.04
|Выдра Матей
|1
|0.04
|Браунхилл Джош
|1
|0.04
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Понтус
|6
|0
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Тони Айвен
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Бех Мадс
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунхилл Джош
|8
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Тарковски Джеймс
|7
|0
|Барнс Эшли
|3
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Леннон Аарон
|2
|0
|Корк Джек
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
5
36%
1
9%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
4
19%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
4
21%
6
29%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
3
18%
2
20%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
25
16
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
16%
1
6%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
7
28%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
5
20%
5
31%
76-90
Забито
31
21
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
9 Не забивали 13
3
10%
3
14%
1-15
6
19%
4
19%
16-30
5
16%
5
24%
31-45
5
16%
5
24%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
8
26%
1
5%
76-90
Пропущено
44
37
22 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 19
6
14%
5
14%
1-15
5
11%
3
8%
16-30
11
25%
9
24%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
9
20%
6
16%
61-75
8
18%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3
Бёрнли
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0
Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|71 - 20
|63
|3.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|8
|3
|53 - 18
|53
|4.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|45 - 38
|47
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 35
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|40 - 32
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|24 - 23
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 41
|35
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 46
|28
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|27 - 50
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|16 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|14.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
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Прогнозы на матч Брентфорд - Бёрнли
Исход игры
Брентфорд
45% (18)
Ничья
50% (20)
Бёрнли
5% (2)
Тотал 2.5
Больше
25% (10)
Меньше
75% (30)
Обе команды забьют
Да
65% (26)
Нет
35% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (17)
1:0 Брентфорд
27.5% (11)
2:1 Брентфорд
15% (6)
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