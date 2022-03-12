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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
99
Новосельцев
Иван
4
Радакович
Урош
25
Степанов
Данил
70
Костадинов
Георги
22
Давиташвили
Зурико
9
Гулиев
Аяз
44
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
28
Деспотович
Джордже
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
5
Бальбуэна
Фабиан
24
Евгеньев
Роман
7
Скопинцев
Дмитрий
8
Моро
Никола
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
40
Смолов
Фёдор
Арсенал Тула
4-1-4-1
Динамо Москва
4-1-4-1

История личных встреч

Арсенал Тула
Динамо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.2
Марков Евгений 4 0.2
Давиташвили Зурико 3 0.15
Кангва Кингс 2 0.1
Чаушич Горан 2 0.1
Кангва Эванс 2 0.1
Луценко Евгений 2 0.1
Степанов Данил 1 0.05
Ткачёв Сергей 1 0.05
Новосельцев Иван 1 0.05
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 7 (4) 0.35
Шиманьски Себастиан 6 0.3
Грулёв Вячеслав 6 0.3
Захарян Арсен 4 0.2
Тюкавин Константин 4 0.2
Макаров Денис 3 0.15
Бальбуэна Фабиан 2 0.1
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Моро Никола 1 0.05
Ордец Иван 1 0.05
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаушич Горан 4 1
Марков Евгений 5 0
Кангва Кингс 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Радакович Урош 4 0
Костадинов Георги 4 0
Коченков Антон 3 0
Беляев Максим 3 0
Смольников Игорь 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Сокол Артём 1 1
Камболов Руслан 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Степанов Данил 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 5 0
Фомин Даниил 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Евгеньев Роман 2 1
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Макаров Денис 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Моро Никола 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
5
42%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
17%
3
16%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
4
33%
1
5%
76-90

Пропущено

28
10
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
11%
1
10%
1-15
7
25%
3
30%
16-30
5
18%
2
20%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
1
10%
61-75
8
29%
3
30%
76-90

Забито

23
36
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
3
13%
4
11%
1-15
4
17%
9
25%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
2
9%
8
22%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
6
26%
5
14%
76-90

Пропущено

39
22
20 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
6
15%
2
9%
1-15
7
18%
4
18%
16-30
7
18%
4
18%
31-45
4
10%
1
5%
46-60
3
8%
3
14%
61-75
12
31%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0
Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2
Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
3. Сочи Заявка 20 12 1 7 33 - 21 37
4. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Локомотив Москва Заявка 19 8 7 4 27 - 21 31
7. Ахмат Заявка 20 10 0 10 27 - 27 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Арсенал Тула Заявка 20 5 5 10 23 - 39 20
13. Урал Заявка 20 4 7 9 13 - 21 19
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Сочи Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
3. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
4. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
13. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось считанные секунды.



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    • Прогнозы 131
    Арсенал Тула 3.8% (5)
    X 10.7% (14)
    Динамо Москва 85.5% (112)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Динамо Москва
    5.40
    4.00
    1.81
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Арсенал Тула - Динамо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Динамо Москва

    Исход игры
    Арсенал Тула
    3.8% (5)
    Ничья
    10.7% (14)
    Динамо Москва
    85.5% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.83% (81)
    Меньше
    30.17% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    50.4% (66)
    0:1 Динамо Москва
    12.2% (16)
    1:1 Ничья
    6.9% (9)
    1:3 Динамо Москва
    6.1% (8)
    0:2 Динамо Москва
    6.1% (8)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    2:3 Динамо Москва
    1.5% (2)
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