РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
История личных встреч
Арсенал Тула
Динамо Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.2
|Марков Евгений
|4
|0.2
|Давиташвили Зурико
|3
|0.15
|Кангва Кингс
|2
|0.1
|Чаушич Горан
|2
|0.1
|Кангва Эванс
|2
|0.1
|Луценко Евгений
|2
|0.1
|Степанов Данил
|1
|0.05
|Ткачёв Сергей
|1
|0.05
|Новосельцев Иван
|1
|0.05
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|7 (4)
|0.35
|Шиманьски Себастиан
|6
|0.3
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.3
|Захарян Арсен
|4
|0.2
|Тюкавин Константин
|4
|0.2
|Макаров Денис
|3
|0.15
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.1
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|Моро Никола
|1
|0.05
|Ордец Иван
|1
|0.05
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Гладышев Ярослав
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чаушич Горан
|4
|1
|Марков Евгений
|5
|0
|Кангва Кингс
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Радакович Урош
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Коченков Антон
|3
|0
|Беляев Максим
|3
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Камболов Руслан
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Степанов Данил
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Давиташвили Зурико
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|5
|1
|Захарян Арсен
|5
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Евгеньев Роман
|2
|1
|Ордец Иван
|3
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
5
42%
76-90
Забито
12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
17%
3
16%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
4
33%
1
5%
76-90
Пропущено
28
10
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
11%
1
10%
1-15
7
25%
3
30%
16-30
5
18%
2
20%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
1
10%
61-75
8
29%
3
30%
76-90
Забито
23
36
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
3
13%
4
11%
1-15
4
17%
9
25%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
2
9%
8
22%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
6
26%
5
14%
76-90
Пропущено
39
22
20 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
6
15%
2
9%
1-15
7
18%
4
18%
16-30
7
18%
4
18%
31-45
4
10%
1
5%
46-60
3
8%
3
14%
61-75
12
31%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0
Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2
Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 22
|44
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|33 - 21
|37
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|24 - 16
|36
|5.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 19
|32
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Ахмат
|Заявка
|20
|10
|0
|10
|27 - 27
|30
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 28
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 31
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 39
|20
|13.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|13 - 21
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 36
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|18 - 30
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|18 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|3.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|8.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|12.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|13.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Динамо Москва
Исход игры
Арсенал Тула
2.2% (1)
Ничья
8.7% (4)
Динамо Москва
89.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
54.3% (25)
0:2 Динамо Москва
10.9% (5)
0:1 Динамо Москва
8.7% (4)
1:3 Динамо Москва
8.7% (4)
1:1 Ничья
6.5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!