РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: РЖД Арена
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
18
Мампаси
Марк
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
9
Кухта
Ян
29
Бийол
Яка
78
Дивеев
Игорь
98
Обляков
Иван
28
Медина
Хесус
97
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мампаси МаркЗащитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marvin Compper
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
98 Обляков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Медина ХесусПолузащитник
-
97 Язиджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
История личных встреч
Локомотив Москва
ЦСКА Москва
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
34 матча
35.3%
20.6%
44.1%
12 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.35
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.25
|Керк Джирано
|3
|0.15
|Лисакович Виталий
|2
|0.1
|Камано Франсуа
|2
|0.1
|Кастро Пабло
|1
|0.05
|Едвай Тин
|1
|0.05
|Кухта Ян
|1
|0.05
|Изидор Вильсон
|1
|0.05
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.24
|Эджуке Чидера
|4
|0.19
|Чалов Фёдор
|3
|0.14
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.14
|Марадишвили Константин
|3
|0.14
|Язиджи Юсуф
|2
|0.1
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.05
|Бийол Яка
|1
|0.05
|Бохинен Эмиль
|1
|0.05
|Бистрович Кристиян
|1
|0.05
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|Яковлев Владислав
|1
|0.05
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|8
|2
|Едвай Тин
|5
|2
|Рыбус Мацей
|6
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Бека Алексис
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Марадишвили Константин
|5
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Фернандес Марио
|3
|0
|Обляков Иван
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
3
18%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
5
45%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
5
45%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
26
24
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
3
12%
3
13%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
19%
6
25%
61-75
8
31%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
8
36%
1
6%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
4
18%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2
Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1
ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 22
|44
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|33 - 21
|37
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|21
|11
|4
|6
|24 - 16
|37
|5.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|20
|8
|8
|4
|27 - 21
|32
|6.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 19
|32
|7.
|Ахмат
|Заявка
|20
|10
|0
|10
|27 - 27
|30
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 28
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 31
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 31
|23
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 43
|20
|13.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|13 - 21
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 36
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|18 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|6.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|7.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|8.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|12.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|13.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Локомотив Москва
15.9% (23)
Ничья
30.3% (44)
ЦСКА Москва
53.8% (78)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
22.8% (33)
1:1 Ничья
20.7% (30)
0:1 ЦСКА Москва
12.4% (18)
2:1 Локомотив Москва
9.7% (14)
0:2 ЦСКА Москва
6.2% (9)
1:3 ЦСКА Москва
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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