Карраскаль ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем Хорхе пробил в левый угол ворот, Худяков в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

Язиджи с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Зайнутдинов нарушил правила в борьбе за верховой мяч.

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч на половине поля "Локомотива" против Едвая.

Жемалетдинов перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Мухина.

Карраскаль с левого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади, Мухин пробил по воротам, мяч задел защитника "Локомотива" и ушёл на угловой.

33' Жемалетдинов с правой половины поля выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Изидор не смог обработать мяч.

32' С правого фланга последовала подача к линии вратарской от Фернандеса, Худяков грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

31' Мухин от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади после хорошей комбинации, Фернандес подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в ногу Рыбуса и улетел в аут.

30' Едвай в своей штрафной площади потерял мяч под давлением Карраскаля, затем Хорхе выполнил передачу чуть назад на Зайнутдинова, Бактиёр пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Худякову.

29' Медина разогнал атаку по правому флангу, затем Хесус выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Язиджи, Юсуф в свою очередь отправил мяч на левый угол штрафной площади, Карраскаль пробил в правый угол ворот на исполнение, Худяков в прыжке намертво поймал мяч.

28' Керк прошёл вперёд по правой половине поля и затем выполнил передачу к правому углу вратарской на ход Кухте, Акинфеев очень хорошо сыграл на выходе и перехватил мяч.

27' Угловой у ворот ЦСКА. Рыбус выполнил подачу в центр штрафной площади, Кухта головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Акинфееву.

26' Жемалетдинов со стандарта выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

25' Мухин на левой половине поля нарушил правила против Жемалетдинова. Игроки "Локомотива" тщательно готовятся к стандарту.

24' Медина и Мухин попытались что-то придумать на правом фланге у штрафной площади "Локомотива", но в итоге Максим не смог обработать мяч после заброса от Хесуса, будет удар от ворот.

23' С углового последовала подача точно в центр штрафной площади от Жемалетдинова, Кухта головой сбросил мяч на левый угол штрафной площади, но Изидор пробежал область передачи.

22' Керк вновь хорошо поработал на правом фланге, в борьбе с Обляковым Джирано заработал угловой для своей команды.

21' Живоглядов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жемалетдинов в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

20' Мухин с правого фланга выполни проникающую передачу на правый угол штрафной площади на Язиджи, защитники "Локомотива" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

19' Живоглядову досталось в борьбе за верховой мяч на своей половине поля от Облякова в игровом моменте. После паузы защитник "Локомотива" поднялся и показал, что он готов играть дальше.

18' Керк с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Джирано от лицевой линии выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

17' Кухта попытался пройти вперёд по правому флангу, Бийол накрыл форварда "Локомотива" и выбил мяч в аут.

16' Язиджи с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после упорной борьбы игроки "Локомотива" всё же выбили мяч за пределы штрафной площади.

15' С левого фланга теперь уже последовала подача к правому углу вратарской "Локомотива", Рыбус не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

14' Язиджи получил мяч в центре штрафной площади "Локомотива", но в кружении соперников Юсуф не смог пробить по воротам.

13' Жемалетдинов в центре поля нарушил правила против Гбамина. Игроки ЦСКА быстро разыграли стандарт.

12' Едвай со стандарта выполнил заброс на ход Изидору к левому углу штрафной площади, Вильсон в борьбе с Фернандесом оказался на газоне, Сергей Иванов показал, что нужно играть дальше.

11' Из глубины поля последовал заброс на ход Язиджи по центру, Юсуф оказался в офсайде.

10' Мухин вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, затем Максим заигрался и потерял мяч в борьбе с Бариновым. После этого полузащитник ЦСКА нарушил правила.

9' Керк с правого фланга вошёл в штрафную площадь и затем Джирано внешней стороной стопы отправил мяч к левому углу вратарской, теперь уже немного не хватило Изидору для удара по воротам.

8' Язиджи со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Бийолу, чтобы в падении пробить в ближний угол ворот.

7' Бабкин на правом фланге нарушил правила против Зайнутдинова. Игроки ЦСКА тщательно готовятся к стандарту.

6' Карраскаль получил мяч на левом углу штрафной площади, но Хорхе не смог раскачать Живоглядова и пробить по воротам.

5' Активный Керк теперь уже получил по ногам в центре поля. Игроки "Локомотива" не стали спешить при розыгрыше мяча.

4' Керк теперь уже с правого фланга выполнил хороший прострел в центр штрафной площади на Кухту, форвард "Локомотива" оказался в небольшом офсайде.

3' Керк совершил рывок вперёд по правому флану, затем Джирано выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Обляков грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

2' Карраскаль попытался разогнать атаку по центру, но Хорхе ошибся с передачей и в итоге потерял мяч.