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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
ЦСКА Москва
0' 28'
Финты Керка (видео). Тинькофф Ро...
Прогнозы 145
Локомотив Москва 15.9% (23)
X 30.3% (44)
ЦСКА Москва 53.8% (78)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
ЦСКА Москва
4.15
3.47
2.37
Все Коэффициенты
Новости
53
Худяков
Даниил
2
Живоглядов
Дмитрий
18
Мампаси
Марк
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
75
Бабкин
Сергей
7
Керк
Джирано
17
Жемалетдинов
Рифат
19
Изидор
Вильсон
9
Кухта
Ян
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
29
Бийол
Яка
78
Дивеев
Игорь
98
Обляков
Иван
6
Мухин
Максим
8
Карраскаль
Хорхе
19
Зайнутдинов
Бактиёр
27
Гбамин
Жан-Филипп
28
Медина
Хесус
97
Язиджи
Юсуф
Локомотив Москва
4-2-3-1
ЦСКА Москва
4-1-4-1

История личных встреч

Локомотив Москва
ЦСКА Москва

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

34 матча

35.3%
20.6%
44.1%
12 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
С
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ТМС
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.35
Жемалетдинов Рифат 5 0.25
Керк Джирано 3 0.15
Лисакович Виталий 2 0.1
Камано Франсуа 2 0.1
Кастро Пабло 1 0.05
Едвай Тин 1 0.05
Кухта Ян 1 0.05
Изидор Вильсон 1 0.05
Рыбус Мацей 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 5 (1) 0.24
Эджуке Чидера 4 0.19
Чалов Фёдор 3 0.14
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.14
Марадишвили Константин 3 0.14
Язиджи Юсуф 2 0.1
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.05
Бийол Яка 1 0.05
Бохинен Эмиль 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Дивеев Игорь 1 0.05
Яковлев Владислав 1 0.05
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Обляков Иван 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Ненахов Максим 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Марадишвили Константин 5 0
Заболотный Антон 2 1
Фернандес Марио 3 0
Обляков Иван 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Язиджи Юсуф 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
3
18%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
5
45%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
5
45%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

26
24
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
3
12%
3
13%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
19%
6
25%
61-75
8
31%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
8
36%
1
6%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
4
18%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2
Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1
ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. Сочи Заявка 20 12 1 7 33 - 21 37
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 21 11 4 6 24 - 16 37
5. Локомотив Москва 0:0 Заявка 20 8 8 4 27 - 21 32
6. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
7. Ахмат Заявка 20 10 0 10 27 - 27 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
13. Урал Заявка 20 4 7 9 13 - 21 19
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
5. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
6. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 11 17
3. Сочи Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
4. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Локомотив Москва 0:0 Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
13. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 38'
    Карраскаль с левого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади, Мухин пробил по воротам, мяч задел защитника "Локомотива" и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Жемалетдинов перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Мухина. 
  • Желтая карточка
    36'
    Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч на половине поля "Локомотива" против Едвая. 
  • Угловой
    35'
    Язиджи с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Зайнутдинов нарушил правила в борьбе за верховой мяч. 
  • Опасный момент
    34'
    Карраскаль ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем Хорхе пробил в левый угол ворот, Худяков в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
  • 33'
    Жемалетдинов с правой половины поля выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Изидор не смог обработать мяч. 
  • 32'
    С правого фланга последовала подача к линии вратарской от Фернандеса, Худяков грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 31'
    Мухин от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади после хорошей комбинации, Фернандес подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в ногу Рыбуса и улетел в аут. 
  • 30'
    Едвай в своей штрафной площади потерял мяч под давлением Карраскаля, затем Хорхе выполнил передачу чуть назад на Зайнутдинова, Бактиёр пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Худякову. 
  • 29'
    Медина разогнал атаку по правому флангу, затем Хесус выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Язиджи, Юсуф в свою очередь отправил мяч на левый угол штрафной площади, Карраскаль пробил в правый угол ворот на исполнение, Худяков в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 28'
    Керк прошёл вперёд по правой половине поля и затем выполнил передачу к правому углу вратарской на ход Кухте, Акинфеев очень хорошо сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Угловой
    27'
    Угловой у ворот ЦСКА. Рыбус выполнил подачу в центр штрафной площади, Кухта головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Акинфееву. 
  • 26'
    Жемалетдинов со стандарта выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Мухин на левой половине поля нарушил правила против Жемалетдинова. Игроки "Локомотива" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 24'
    Медина и Мухин попытались что-то придумать на правом фланге у штрафной площади "Локомотива", но в итоге Максим не смог обработать мяч после заброса от Хесуса, будет удар от ворот. 
  • Угловой
    23'
    С углового последовала подача точно в центр штрафной площади от Жемалетдинова, Кухта головой сбросил мяч на левый угол штрафной площади, но Изидор пробежал область передачи. 
  • 22'
    Керк вновь хорошо поработал на правом фланге, в борьбе с Обляковым Джирано заработал угловой для своей команды. 
  • 21'
    Живоглядов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жемалетдинов в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • 20'
    Мухин с правого фланга выполни проникающую передачу на правый угол штрафной площади на Язиджи, защитники "Локомотива" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Живоглядову досталось в борьбе за верховой мяч на своей половине поля от Облякова в игровом моменте. После паузы защитник "Локомотива" поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • 18'
    Керк с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Джирано от лицевой линии выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 17'
    Кухта попытался пройти вперёд по правому флангу, Бийол накрыл форварда "Локомотива" и выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    16'
    Язиджи с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после упорной борьбы игроки "Локомотива" всё же выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • 15'
    С левого фланга теперь уже последовала подача к правому углу вратарской "Локомотива", Рыбус не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • 14'
    Язиджи получил мяч в центре штрафной площади "Локомотива", но в кружении соперников Юсуф не смог пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Жемалетдинов в центре поля нарушил правила против Гбамина. Игроки ЦСКА быстро разыграли стандарт. 
  • Судья
    12'
    Едвай со стандарта выполнил заброс на ход Изидору к левому углу штрафной площади, Вильсон в борьбе с Фернандесом оказался на газоне, Сергей Иванов показал, что нужно играть дальше. 
  • Офсайд
    11'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Язиджи по центру, Юсуф оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Мухин вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, затем Максим заигрался и потерял мяч в борьбе с Бариновым. После этого полузащитник ЦСКА нарушил правила. 
  • 9'
    Керк с правого фланга вошёл в штрафную площадь и затем Джирано внешней стороной стопы отправил мяч к левому углу вратарской, теперь уже немного не хватило Изидору для удара по воротам. 
  • 8'
    Язиджи со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Бийолу, чтобы в падении пробить в ближний угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Бабкин на правом фланге нарушил правила против Зайнутдинова. Игроки ЦСКА тщательно готовятся к стандарту. 
  • 6'
    Карраскаль получил мяч на левом углу штрафной площади, но Хорхе не смог раскачать Живоглядова и пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Активный Керк теперь уже получил по ногам в центре поля. Игроки "Локомотива" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Офсайд
    4'
    Керк теперь уже с правого фланга выполнил хороший прострел в центр штрафной площади на Кухту, форвард "Локомотива" оказался в небольшом офсайде. 
  • 3'
    Керк совершил рывок вперёд по правому флану, затем Джирано выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Обляков грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 2'
    Карраскаль попытался разогнать атаку по центру, но Хорхе ошибся с передачей и в итоге потерял мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересное дерби между "Локомотивом" и ЦСКА. Команда Алексея Березуцкого в этом матче считается фаворитом, но "железнодорожники" наверняка на своём поле дадут хороший бой и смогут как минимум побороться за ничью. 
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Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Локомотив Москва
15.9% (23)
Ничья
30.3% (44)
ЦСКА Москва
53.8% (78)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
22.8% (33)
1:1 Ничья
20.7% (30)
0:1 ЦСКА Москва
12.4% (18)
2:1 Локомотив Москва
9.7% (14)
0:2 ЦСКА Москва
6.2% (9)
1:3 ЦСКА Москва
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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