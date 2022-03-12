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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
0:0
Перерыв

Стадион:
Нижний Новгород
0'
45' Желтая карточка
Тьягу Родригеш
31
Беленов
Александр
3
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
44
Журавлёв
Юрий
23
Касинтура
Эгаш
6
Фищенко
Руслан
20
Тьягу
Родригеш
5
Йокич
Боян
57
Кротов
Вячеслав
24
Мрзляк
Филип
9
Агаларов
Гамид
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
5
Масоэро
Лукас
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
14
Кравцов
Кирилл
6
Юлдошев
Иброгимхалил
88
Берковский
Илья
10
Ларсен
Ларс
Олден
7
Эннин
Ричи
Уфа
3-4-2-1
Нижний Новгород
3-4-2-1

История личных встреч

Уфа
Нижний Новгород

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.62
Иванов Олег 2 (2) 0.1
Журавлёв Юрий 1 0.05
Никитин Алексей 1 0.05
Камилов Владислав 1 0.05
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.29
Козлов Алексей 4 0.19
Гоцук Кирилл 2 0.1
Горбунов Игорь 2 0.1
Сулейманов Тимур 1 0.05
Кечкеш Акош 1 0.05
Косарев Кирилл 1 0.05
Берковский Илья 1 0.05
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 8 0
Фищенко Руслан 4 2
Камилов Владислав 7 0
Касинтура Эгаш 5 1
Кротов Вячеслав 3 1
Агаларов Гамид 4 0
Журавлёв Юрий 2 1
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Иванов Олег 2 0
Йокич Боян 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 5 0
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 4 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Нигматуллин Артур 2 0
Балай Беким 2 0
Миладинович Иван 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Александров Виктор 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
4
36%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
4
22%
3
20%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Забито

19
21
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
6
32%
3
14%
46-60
5
26%
4
19%
61-75
3
16%
6
29%
76-90

Пропущено

29
29
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
10%
3
10%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
5
17%
9
31%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
7
24%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0
Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0
Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
3. Сочи Заявка 20 12 1 7 33 - 21 37
4. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Локомотив Москва Заявка 19 8 7 4 27 - 21 31
7. Ахмат Заявка 20 10 0 10 27 - 27 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород 0:0 Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Арсенал Тула Заявка 20 5 5 10 23 - 39 20
13. Урал Заявка 20 4 7 9 13 - 21 19
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа 0:0 Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа 0:0 Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород 0:0 Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Сочи Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
3. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
4. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Нижний Новгород 0:0 Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
13. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Уфа" и "Нижний Новгород" при достаточно средней игре не смогли порадовать нас забитыми мячами. Будем надеяться, что во второй половине матча футбол будет веселее, а пока немного отдохнём. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Уфы" Тьягу Родригеш получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эннина. 
  • Угловой
    44'
    Угловой у ворот "Уфы". Калинский разыграл корнер с Берковским, который затем решил попробовать сам войти в штрафную площадь с левого фланга, но в итоге Илья под давлением двух соперников потерял мяч. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Ларсен при передаче на Юлдошева на левый фланг попал и по ноге Фищенко, Владислав Безбородов после паузы дал свисток в пользу "Уфы". 
  • 42'
    Через левый фланг на этот раз развивали атаку игроки "Нижнего Новгорода", всё завершилось передачей к левому углу штрафной площади на ход Юлдошеву, Фищенко грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Касинтура в центре поля нарушил правила против Юлдошева. Игроки "Нижнего Новгорода" быстро разыграли стандарт. 
  • 40'
    Кротов получил мяч на левой половине поля от Журавлёва, далее Вячеслав выполнил неудачный заброс на ход Йокичу на левый угол штрафной площади, мяч улетел в аут. 
  • Опасный момент
    39'
    Родригеш из-за пределов штрафной площади плотно пробил в левый угол ворот, Нигматуллин в прыжке отбил мяч точно на своего партнёра по команде. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Стоцкий перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Уфы", правила были нарушены против Родригеша. 
  • 37'
    Берковский и Каккоев попытались между собой что-то придумать при развитии атаки по правой половине поля, но в итоге Никита слишком жёстко обработал мяч и упустил его за лицевую линию поля. 
  • 36'
    Из центра поля теперь уже последовал заброс на правый угол штрафной площади "Уфы", Каккоев в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • 35'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Эннину по левому флангу, Никитин за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Ларсен в центе поля нарушил правила против Родригеша. Игроки "Уфы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    33'
    Калинский с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, Журавлёв головой выбил мяч в радиус штрафной площади, удар по воротам в касание у Ларсена не получился, Олден махнул мимо мяча. 
  • Угловой
    32'
    Калинский с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел высоковато для Масоэро, но аргентинец под давлением Йокича смог заработать повторный корнер для своей команды. 
  • 31'
    Юлдошев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Йокич головой выбил мяч на угловой. 
  • 30'
    Никитин из центра поля выполнил заброс на левую половину поля, Йокич сбросил мяч на Агаларова, Гамид в окружении нескольких соперников не смог зацепиться за мяч. 
  • 29'
    Каккоев грубо ошибся на правом фланге и на ровном месте упустил мяч в аут при развитии атаки. 
  • 28'
    Эннин попытался что-то придумать на левом фланге у штрафной площади "Уфы", но в итоге под давлением Плиева и Йокича Ричи потерял мяч. 
  • 27'
    Касинтура с правой половины поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Нигматуллину. 
  • Угловой
    26'
    На этот раз Йокич разыграл корнер с Кротовым, затем с правого фланга Боян выполнил прострел в центр штрафной площади, Родригеш в касание пробил по воротам, мяч полетел очень слабо, в итоге его спокойно перехватили защитники "Нижнего Новгорода". 
  • Угловой
    25'
    Родригеш с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гоцук в борьбе с соперником выбил мяч на повторный корнер. 
  • 24'
    Кротов из радиуса штрафной площади выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Йокич пробил по воротам, мяч попал в Стоцкого и ушёл на угловой. 
  • 23'
    Много у нас борьбы за мяч в центре поля сегодня, собственно, чего-то другого от данной игры ожидать было трудно. 
  • 22'
    Берковский неплохо отыгрался на правой половине поля и затем в касание выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Каккоев в борьбе с Журавлёвым не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
  • 21'
    Калинский со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Уфы" выбили мяч за пределы штрафной площади, Берковский оказался первым на подборе, но удар в касание у Ильи из-за пределов штрафной площади особо не получился. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Касинтура на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Юлдошева. "Нижний Новгород" заработал неплохой стандарт. 
  • 19'
    В центре поля уже несколько минут держит мяч "Нижний Новгород", совсем не знают гости, как лучше им атаковать. 
  • 18'
    Футболисты "Нижнего Новгорода" в последние минуты стали больше времени проводить с мячом, но всё же у команды Александра Кержакова также пока мало что получается в атаке. 
  • 17'
    Калинский немного сместился в центр с правой половины поля, а затем Николай пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Беленов в прыжке намертво поймал мяч. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Родригеш в центре поля нарушил правила против Берковского. Игроки "Нижнего Новгорода" быстро разыграли стандарт. 
  • Судья
    15'
    Из центра поля последовал заброс теперь уже к правому углу штрафной площади "Уфы", Берковский в борьбе с Журавлёвым оказался на газоне, вновь Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Эннин в борьбе за верховой мяч у левого угла штрафной площади "Уфы" нарушил правила против Никитина. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Агаларов по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы форвард "Уфы" поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • Судья
    12'
    Мрзляк с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Йокичу, мяч от ноги Каккоева вернулся к Филипу, в итоге с помощью рикошета Мрзляк довёл мяч до центра штрафной площади, Агаларов в борьбе с Масоэро оказался на газоне, Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше. 
  • 11'
    От обороны пока решил играть "Нижний Новгород" сегодня, собственно, команда Александра Кержакова зачастую именно вторым номером и играет. 
  • 10'
    Мрзляк попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Каккоевым Филип упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 9'
    "Уфа" сейчас чуть больше времени проводит с мячом, но всё же атаки у хозяев поля особо не получаются. 
  • 8'
    Кротов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Юлдошев грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч. 
  • 7'
    Йокич с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Гоцук головой выбил мяч обратно на правую половину поля. 
  • 6'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Агаларову по правому флангу, Гамид под давлением Гоцука не смог развить атаку. 
  • 5'
    Кротов из центра поля выполнил теперь уже передачу на ход Касинтуре по правому флангу, Эгаш прошёл вперёд, но подача у флангового защитника "Уфы" в штрафную площадь не получилась, мяч в итоге попал в сетку с внешней стороны. 
  • 4'
    Касинтура и Кротов отыгрались между собой пару раз при развитии атаки по по правому флангу, но в итоге футболисты заигрались, Ларсен перехватил мяч. 
  • 3'
    Берковский совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением соперника Илья сыграл неудачно и упустил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Агаларов борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Гоцука. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Уфе" обязательно нужно прерывать серию из четырёх поражений подряд, чтобы не осесть в зоне вылета и обойти "Ростов" в борьбе за четырнадцатую позицию. 
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Тьягу Родригеш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Уфа 0:0 Нижний Новгород

Исход игры
Уфа
54.4% (68)
Ничья
34.4% (43)
Нижний Новгород
11.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
58.62% (68)
Нет
41.38% (48)
Популярный счёт
1:0 Уфа
30.4% (38)
1:1 Ничья
28.8% (36)
2:1 Уфа
20% (25)
1:2 Нижний Новгород
4.8% (6)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:1 Нижний Новгород
3.2% (4)
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