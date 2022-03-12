РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: BetBoom Арена
45' Желтая карточкаТьягу Родригеш
Ход матча
45'
24
Мрзляк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ортис ДиланНападающий
-
17 Урунов ОстонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Ткачук ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 МилсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
История личных встреч
Уфа
Нижний Новгород
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|13 (3)
|0.62
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.1
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Никитин Алексей
|1
|0.05
|Камилов Владислав
|1
|0.05
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|6 (3)
|0.29
|Козлов Алексей
|4
|0.19
|Гоцук Кирилл
|2
|0.1
|Горбунов Игорь
|2
|0.1
|Сулейманов Тимур
|1
|0.05
|Кечкеш Акош
|1
|0.05
|Косарев Кирилл
|1
|0.05
|Берковский Илья
|1
|0.05
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Фищенко Руслан
|4
|2
|Камилов Владислав
|7
|0
|Касинтура Эгаш
|5
|1
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Агаларов Гамид
|4
|0
|Журавлёв Юрий
|2
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|0
|Иванов Олег
|2
|0
|Йокич Боян
|2
|0
|Никитин Алексей
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Тьягу Родригеш
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|5
|0
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|4
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Балай Беким
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
4
36%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
4
22%
3
20%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Забито
19
21
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
6
32%
3
14%
46-60
5
26%
4
19%
61-75
3
16%
6
29%
76-90
Пропущено
29
29
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
10%
3
10%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
5
17%
9
31%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
7
24%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0
Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0
Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 22
|44
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|33 - 21
|37
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|24 - 16
|36
|5.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 19
|32
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Ахмат
|Заявка
|20
|10
|0
|10
|27 - 27
|30
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 28
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 31
|25
|11.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 31
|23
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 39
|20
|13.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|13 - 21
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 36
|18
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|18 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|3.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|8.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|12.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|13.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа 0:0 Нижний Новгород
Исход игры
Уфа
54.4% (68)
Ничья
34.4% (43)
Нижний Новгород
11.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
58.62% (68)
Нет
41.38% (48)
Популярный счёт
1:0 Уфа
30.4% (38)
1:1 Ничья
28.8% (36)
2:1 Уфа
20% (25)
1:2 Нижний Новгород
4.8% (6)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:1 Нижний Новгород
3.2% (4)
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