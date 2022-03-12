Через левый фланг на этот раз развивали атаку игроки "Нижнего Новгорода", всё завершилось передачей к левому углу штрафной площади на ход Юлдошеву, Фищенко грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

Ларсен при передаче на Юлдошева на левый фланг попал и по ноге Фищенко, Владислав Безбородов после паузы дал свисток в пользу "Уфы".

Угловой у ворот "Уфы". Калинский разыграл корнер с Берковским, который затем решил попробовать сам войти в штрафную площадь с левого фланга, но в итоге Илья под давлением двух соперников потерял мяч.

Полузащитник "Уфы" Тьягу Родригеш получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эннина.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Уфа" и "Нижний Новгород" при достаточно средней игре не смогли порадовать нас забитыми мячами. Будем надеяться, что во второй половине матча футбол будет веселее, а пока немного отдохнём.

41' Касинтура в центре поля нарушил правила против Юлдошева. Игроки "Нижнего Новгорода" быстро разыграли стандарт.

40' Кротов получил мяч на левой половине поля от Журавлёва, далее Вячеслав выполнил неудачный заброс на ход Йокичу на левый угол штрафной площади, мяч улетел в аут.

39' Родригеш из-за пределов штрафной площади плотно пробил в левый угол ворот, Нигматуллин в прыжке отбил мяч точно на своего партнёра по команде.

38' Стоцкий перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Уфы", правила были нарушены против Родригеша.

37' Берковский и Каккоев попытались между собой что-то придумать при развитии атаки по правой половине поля, но в итоге Никита слишком жёстко обработал мяч и упустил его за лицевую линию поля.

36' Из центра поля теперь уже последовал заброс на правый угол штрафной площади "Уфы", Каккоев в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

35' Из глубины поля последовал заброс на ход Эннину по левому флангу, Никитин за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

34' Ларсен в центе поля нарушил правила против Родригеша. Игроки "Уфы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

33' Калинский с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, Журавлёв головой выбил мяч в радиус штрафной площади, удар по воротам в касание у Ларсена не получился, Олден махнул мимо мяча.

32' Калинский с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел высоковато для Масоэро, но аргентинец под давлением Йокича смог заработать повторный корнер для своей команды.

31' Юлдошев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Йокич головой выбил мяч на угловой.

30' Никитин из центра поля выполнил заброс на левую половину поля, Йокич сбросил мяч на Агаларова, Гамид в окружении нескольких соперников не смог зацепиться за мяч.

29' Каккоев грубо ошибся на правом фланге и на ровном месте упустил мяч в аут при развитии атаки.

28' Эннин попытался что-то придумать на левом фланге у штрафной площади "Уфы", но в итоге под давлением Плиева и Йокича Ричи потерял мяч.

27' Касинтура с правой половины поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Нигматуллину.

26' На этот раз Йокич разыграл корнер с Кротовым, затем с правого фланга Боян выполнил прострел в центр штрафной площади, Родригеш в касание пробил по воротам, мяч полетел очень слабо, в итоге его спокойно перехватили защитники "Нижнего Новгорода".

25' Родригеш с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гоцук в борьбе с соперником выбил мяч на повторный корнер.

24' Кротов из радиуса штрафной площади выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Йокич пробил по воротам, мяч попал в Стоцкого и ушёл на угловой.

23' Много у нас борьбы за мяч в центре поля сегодня, собственно, чего-то другого от данной игры ожидать было трудно.

22' Берковский неплохо отыгрался на правой половине поля и затем в касание выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Каккоев в борьбе с Журавлёвым не смог добраться до мяча, будет удар от ворот.

21' Калинский со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Уфы" выбили мяч за пределы штрафной площади, Берковский оказался первым на подборе, но удар в касание у Ильи из-за пределов штрафной площади особо не получился.

20' Касинтура на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Юлдошева. "Нижний Новгород" заработал неплохой стандарт.

19' В центре поля уже несколько минут держит мяч "Нижний Новгород", совсем не знают гости, как лучше им атаковать.

18' Футболисты "Нижнего Новгорода" в последние минуты стали больше времени проводить с мячом, но всё же у команды Александра Кержакова также пока мало что получается в атаке.

17' Калинский немного сместился в центр с правой половины поля, а затем Николай пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Беленов в прыжке намертво поймал мяч.

16' Родригеш в центре поля нарушил правила против Берковского. Игроки "Нижнего Новгорода" быстро разыграли стандарт.

15' Из центра поля последовал заброс теперь уже к правому углу штрафной площади "Уфы", Берковский в борьбе с Журавлёвым оказался на газоне, вновь Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше.

14' Эннин в борьбе за верховой мяч у левого угла штрафной площади "Уфы" нарушил правила против Никитина.

13' Агаларов по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы форвард "Уфы" поднялся и показал, что он готов играть дальше.

12' Мрзляк с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Йокичу, мяч от ноги Каккоева вернулся к Филипу, в итоге с помощью рикошета Мрзляк довёл мяч до центра штрафной площади, Агаларов в борьбе с Масоэро оказался на газоне, Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше.

11' От обороны пока решил играть "Нижний Новгород" сегодня, собственно, команда Александра Кержакова зачастую именно вторым номером и играет.

10' Мрзляк попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Каккоевым Филип упустил мяч за лицевую линию поля.

9' "Уфа" сейчас чуть больше времени проводит с мячом, но всё же атаки у хозяев поля особо не получаются.

8' Кротов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Юлдошев грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч.

7' Йокич с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Гоцук головой выбил мяч обратно на правую половину поля.

6' Из глубины поля последовал заброс на ход Агаларову по правому флангу, Гамид под давлением Гоцука не смог развить атаку.

5' Кротов из центра поля выполнил теперь уже передачу на ход Касинтуре по правому флангу, Эгаш прошёл вперёд, но подача у флангового защитника "Уфы" в штрафную площадь не получилась, мяч в итоге попал в сетку с внешней стороны.

4' Касинтура и Кротов отыгрались между собой пару раз при развитии атаки по по правому флангу, но в итоге футболисты заигрались, Ларсен перехватил мяч.

3' Берковский совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением соперника Илья сыграл неудачно и упустил мяч в аут.

2' Агаларов борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Гоцука.