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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород
Прогнозы 46
Уфа 60.9% (28)
X 30.4% (14)
Нижний Новгород 8.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Нижний Новгород
2.24
3.30
4.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уфа
Нижний Новгород

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.65
Иванов Олег 2 (2) 0.1
Журавлёв Юрий 1 0.05
Никитин Алексей 1 0.05
Камилов Владислав 1 0.05
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.3
Козлов Алексей 4 0.2
Гоцук Кирилл 2 0.1
Горбунов Игорь 2 0.1
Сулейманов Тимур 1 0.05
Кечкеш Акош 1 0.05
Косарев Кирилл 1 0.05
Берковский Илья 1 0.05
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 8 0
Фищенко Руслан 4 2
Камилов Владислав 7 0
Касинтура Эгаш 5 1
Кротов Вячеслав 3 1
Агаларов Гамид 4 0
Журавлёв Юрий 2 1
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Иванов Олег 2 0
Йокич Боян 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Тьягу Родригеш 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 5 0
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 4 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Нигматуллин Артур 2 0
Балай Беким 2 0
Миладинович Иван 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Александров Виктор 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
4
36%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
4
22%
3
20%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Забито

19
21
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
6
32%
3
14%
46-60
5
26%
4
19%
61-75
3
16%
6
29%
76-90

Пропущено

29
29
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
10%
3
10%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
5
17%
9
31%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
7
24%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0
Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0
Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
3. Сочи Заявка 20 12 1 7 33 - 21 37
4. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Локомотив Москва Заявка 19 8 7 4 27 - 21 31
7. Ахмат Заявка 20 10 0 10 27 - 27 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 20 6 4 10 19 - 31 22
12. Арсенал Тула Заявка 20 5 5 10 23 - 39 20
13. Урал Заявка 20 4 7 9 13 - 21 19
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 20 3 7 10 18 - 30 16
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Сочи Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
3. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
4. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
13. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 2 дня 2 часа 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Уфа 60.9% (28)
    X 30.4% (14)
    Нижний Новгород 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Нижний Новгород
    2.24
    3.30
    4.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Уфа - Нижний Новгород

    Исход игры
    Уфа
    60.9% (28)
    Ничья
    30.4% (14)
    Нижний Новгород
    8.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.96% (17)
    Меньше
    63.04% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    63.04% (29)
    Нет
    36.96% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Уфа
    34.8% (16)
    1:1 Ничья
    26.1% (12)
    1:0 Уфа
    26.1% (12)
    0:1 Нижний Новгород
    4.3% (2)
    0:0 Ничья
    4.3% (2)
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