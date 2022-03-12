Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Elindus Arena
1:0
11' ГолСиранни Алессандро
22' Желтая карточкаБойя Франк
Ход матча
11'
22'
15
Бойя
Франк
21
Сек
Ибраима
54
Dion
De
Neve
93
Гано
Зиньо
28
Эрис
Жонатан
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
29
Нуху
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
54 Dion De NeveПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисНападающий
- Нападающий
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
20 Маги ТайрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
-
Главный тренер: Michael Valkanis
История личных встреч
Зульте-Варегем
Эйпен
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
16 матчей
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|16 (2)
|0.52
|Гано Зиньо
|13 (1)
|0.42
|Кутеса Дерек
|3
|0.1
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.06
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.06
|Dion De Neve
|2
|0.06
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.03
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|9 (1)
|0.29
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.16
|Нгой Жульен
|4
|0.13
|Каембе Эдо
|4
|0.13
|Петерс Стеф
|2
|0.06
|Нуху Айзек
|2
|0.06
|Эрис Жонатан
|2
|0.06
|Ламбер Борис
|1
|0.03
|Н'Дри Конан
|1
|0.03
|Бек Андреас
|1
|0.03
|Колс Йенс
|1
|0.03
|Эмбало Карлос
|1
|0.03
|Кейта Сибири
|1
|0.03
|Gary Magnee
|1
|0.03
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|6
|1
|Хамфриз Кэмерон
|5
|1
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Бойя Франк
|4
|1
|Юбер Давид
|5
|0
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Думбия Идрисса
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Дерейк Тимоти
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|Коолс Дион
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|9
|0
|Ламбер Борис
|7
|0
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Амат Хорди
|5
|1
|Бек Андреас
|6
|0
|Колс Йенс
|5
|0
|Превляк Смаил
|5
|0
|Деом Жером
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Gary Magnee
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
20
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
10%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
20%
4
20%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
7
35%
7
35%
76-90
Пропущено
30
23
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
3%
2
9%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
7
23%
3
13%
46-60
8
27%
2
9%
61-75
4
13%
9
39%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
10%
2
13%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
6
29%
3
19%
76-90
Пропущено
31
27
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
7
23%
5
19%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
5
16%
6
22%
46-60
7
23%
2
7%
61-75
5
16%
6
22%
76-90
Забито
41
36
16 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
4
10%
5
14%
1-15
4
10%
5
14%
16-30
8
20%
7
19%
31-45
5
12%
4
11%
46-60
7
17%
5
14%
61-75
13
32%
10
28%
76-90
Пропущено
61
50
25 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
8
13%
7
14%
1-15
7
11%
6
12%
16-30
10
16%
9
18%
31-45
12
20%
9
18%
46-60
15
25%
4
8%
61-75
9
15%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2
Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6
Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3
Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|31
|22
|4
|5
|71 - 25
|70
|2.
|Брюгге
|30
|17
|9
|4
|61 - 34
|60
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|63 - 32
|55
|5.
|Гент
|30
|15
|7
|8
|46 - 28
|52
|6.
|Мехелен
|30
|14
|6
|10
|53 - 51
|48
|7.
|Шарлеруа
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|31
|11
|8
|12
|45 - 38
|41
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|Кортрейк
|0:0
|31
|9
|11
|11
|39 - 39
|38
|12.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Зульте-Варегем
|1:0
|31
|8
|8
|15
|40 - 63
|32
|15.
|Остенде
|30
|9
|5
|16
|28 - 55
|32
|16.
|Эйпен
|0:1
|31
|8
|7
|16
|36 - 51
|31
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|2.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|3.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|4.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|6.
|Андерлехт
|15
|8
|5
|2
|35 - 18
|29
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Серкль Брюгге
|0:0
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Кортрейк
|0:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|1:0
|16
|5
|4
|7
|21 - 30
|19
|13.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|14.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|16.
|Эйпен
|0:1
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|0:0
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Кортрейк
|0:0
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|10.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|0:1
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|1:0
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3