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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
3:0
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
1:0
11' Гол
Сиранни Алессандро
22' Желтая карточка
Бойя Франк
43' Желтая карточка
Dion De Neve
2:0
61' Гол
Жан-Люк Домпе
80' Желтая карточка
Нуруден Абдул
3:0
82' Пенальти
Воссен Йелле
90'+5
1
Боссут
Сэмми
24
Плетинкс
Эвауд
15
Бойя
Франк
27
Де
Бок
Лоренс
14
Сиранни
Алессандро
98
Думбия
Идрисса
21
Сек
Ибраима
54
Dion
De
Neve
9
Воссен
Йелле
17
Жан-Люк
Домпе
93
Гано
Зиньо
33
Нуруден
Абдул
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
15
Gary
Magnee
4
Джегго
Джеймс
8
Петерс
Стеф
3
Алло
Тедди
35
Ламбер
Борис
31
Мюсель
Торбен
29
Нуху
Айзек
Зульте-Варегем
3-4-2-1
Эйпен
3-4-3

История личных встреч

Зульте-Варегем
Эйпен

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

16 матчей

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
2:3
ПДА
4:0
ПДА
3:2
ПДА
0:5
ЛП
1:3
К
0:2
К
1:0
ЛП
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 17 (3) 0.55
Гано Зиньо 13 (1) 0.42
Жан-Люк Домпе 3 0.1
Кутеса Дерек 3 0.1
Сиссако Абдулайе 2 0.06
Dion De Neve 2 0.06
Сиранни Алессандро 1 0.03
Плетинкс Эвауд 1 0.03
Де Бок Лоренс 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Боссут Сэмми 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 9 (1) 0.29
Агбаду Эммануэль 5 0.16
Нгой Жульен 4 0.13
Каембе Эдо 4 0.13
Петерс Стеф 2 0.06
Нуху Айзек 2 0.06
Эрис Жонатан 2 0.06
Ламбер Борис 1 0.03
Н'Дри Конан 1 0.03
Бек Андреас 1 0.03
Колс Йенс 1 0.03
Эмбало Карлос 1 0.03
Кейта Сибири 1 0.03
Gary Magnee 1 0.03
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 6 1
Хамфриз Кэмерон 5 1
Бойя Франк 5 1
Де Бок Лоренс 6 0
Юбер Давид 5 0
Сиранни Алессандро 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Думбия Идрисса 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Дерейк Тимоти 3 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Кристенсен Лассе 2 0
Коолс Дион 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Сормо Бент 1 0
Dion De Neve 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 9 0
Ламбер Борис 7 0
Агбаду Эммануэль 7 0
Амат Хорди 5 1
Бек Андреас 6 0
Колс Йенс 5 0
Превляк Смаил 5 0
Деом Жером 5 0
Нуху Айзек 5 0
Эрис Жонатан 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Gary Magnee 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Нуруден Абдул 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
20
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
3
13%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
8
35%
7
35%
76-90

Пропущено

30
26
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
3%
3
12%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
8
27%
3
12%
61-75
4
13%
10
38%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
10%
2
13%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Пропущено

31
27
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
7
23%
5
19%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
5
16%
6
22%
46-60
7
23%
2
7%
61-75
5
16%
6
22%
76-90

Забито

44
36
17 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
5
11%
5
14%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
8
18%
7
19%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
8
18%
5
14%
61-75
14
32%
10
28%
76-90

Пропущено

61
53
25 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 26
8
13%
8
15%
1-15
7
11%
6
11%
16-30
10
16%
9
17%
31-45
12
20%
9
17%
46-60
15
25%
5
9%
61-75
9
15%
16
30%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2
Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6
Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3
Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 31 22 4 5 71 - 25 70
2. Брюгге 30 17 9 4 61 - 34 60
3. Антверпен 30 17 5 8 51 - 35 56
4. Андерлехт 30 15 10 5 63 - 32 55
5. Гент 30 15 7 8 46 - 28 52
6. Мехелен 30 14 6 10 53 - 51 48
7. Шарлеруа 31 13 9 9 47 - 42 48
8. Генк 30 13 6 11 58 - 43 45
9. Серкль Брюгге 31 12 7 12 47 - 38 43
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. АХ Лёвен 30 9 10 11 41 - 51 37
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 30 8 9 13 30 - 44 33
14. Зульте-Варегем 31 8 8 15 42 - 63 32
15. Остенде 30 9 5 16 28 - 55 32
16. Эйпен 31 8 7 16 36 - 53 31
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 30 4 4 22 30 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
2. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
3. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
4. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
5. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
6. Андерлехт 15 8 5 2 35 - 18 29
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
9. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
10. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
14. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
15. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
16. Эйпен 15 4 3 8 17 - 26 15
17. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
18. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 15 9 3 3 30 - 19 30
3. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Dion De Neve получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Бойя Франк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Сиранни Алессандро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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