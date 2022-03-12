Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
1:0
11' ГолСиранни Алессандро
22' Желтая карточкаБойя Франк
43' Желтая карточкаDion De Neve
2:0
61' ГолЖан-Люк Домпе
80' Желтая карточкаНуруден Абдул
3:0
82' ПенальтиВоссен Йелле
Ход матча
11'
22'
43'
61'
2:0
80'
82'
3:0
15
Бойя
Франк
21
Сек
Ибраима
54
Dion
De
Neve
93
Гано
Зиньо
28
Эрис
Жонатан
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
29
Нуху
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
54 Dion De NeveПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисНападающий
- Нападающий
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
20 Маги ТайрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
-
Главный тренер: Michael Valkanis
История личных встреч
Зульте-Варегем
Эйпен
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
16 матчей
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|17 (3)
|0.55
|Гано Зиньо
|13 (1)
|0.42
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.1
|Кутеса Дерек
|3
|0.1
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.06
|Dion De Neve
|2
|0.06
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.03
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Боссут Сэмми
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|9 (1)
|0.29
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.16
|Нгой Жульен
|4
|0.13
|Каембе Эдо
|4
|0.13
|Петерс Стеф
|2
|0.06
|Нуху Айзек
|2
|0.06
|Эрис Жонатан
|2
|0.06
|Ламбер Борис
|1
|0.03
|Н'Дри Конан
|1
|0.03
|Бек Андреас
|1
|0.03
|Колс Йенс
|1
|0.03
|Эмбало Карлос
|1
|0.03
|Кейта Сибири
|1
|0.03
|Gary Magnee
|1
|0.03
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|6
|1
|Хамфриз Кэмерон
|5
|1
|Бойя Франк
|5
|1
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Юбер Давид
|5
|0
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Думбия Идрисса
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Дерейк Тимоти
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|Коолс Дион
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Dion De Neve
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|9
|0
|Ламбер Борис
|7
|0
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Амат Хорди
|5
|1
|Бек Андреас
|6
|0
|Колс Йенс
|5
|0
|Превляк Смаил
|5
|0
|Деом Жером
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Gary Magnee
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Нуруден Абдул
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
20
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
3
13%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
8
35%
7
35%
76-90
Пропущено
30
26
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
3%
3
12%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
8
27%
3
12%
61-75
4
13%
10
38%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
10%
2
13%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
6
29%
3
19%
76-90
Пропущено
31
27
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
7
23%
5
19%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
5
16%
6
22%
46-60
7
23%
2
7%
61-75
5
16%
6
22%
76-90
Забито
44
36
17 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
5
11%
5
14%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
8
18%
7
19%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
8
18%
5
14%
61-75
14
32%
10
28%
76-90
Пропущено
61
53
25 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 26
8
13%
8
15%
1-15
7
11%
6
11%
16-30
10
16%
9
17%
31-45
12
20%
9
17%
46-60
15
25%
5
9%
61-75
9
15%
16
30%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2
Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6
Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3
Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|31
|22
|4
|5
|71 - 25
|70
|2.
|Брюгге
|30
|17
|9
|4
|61 - 34
|60
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|63 - 32
|55
|5.
|Гент
|30
|15
|7
|8
|46 - 28
|52
|6.
|Мехелен
|30
|14
|6
|10
|53 - 51
|48
|7.
|Шарлеруа
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|31
|12
|7
|12
|47 - 38
|43
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Зульте-Варегем
|31
|8
|8
|15
|42 - 63
|32
|15.
|Остенде
|30
|9
|5
|16
|28 - 55
|32
|16.
|Эйпен
|31
|8
|7
|16
|36 - 53
|31
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|2.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|3.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|4.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|6.
|Андерлехт
|15
|8
|5
|2
|35 - 18
|29
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|10.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|14.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|16.
|Эйпен
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3