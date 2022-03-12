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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
2:1
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
1:0
15' Гол
Тралка Лукаш
1:1
31' Гол
Кубица Кшиштоф
35' Желтая карточка
Манне Аласана
2:1
63' Гол
Кастаньеда Франк
67' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
85' Желтая карточка
Dariusz Stalmach
90'+6
33
Гробельны
Енджей
2
Гжесик
Ян
6
Тралка
Лукаш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
7
Кастаньеда
Франк
21
Купчак
Матеуш
8
Мяйнпя
Нило
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
77
Jakub
Szymanski
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
Варта Познань
5-4-1
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Варта Познань
Гурник Забже

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
FL
2:3
FL
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.2
Гжесик Ян 3 0.12
Коррин Милан 2 0.08
Луиш Мигел 2 0.08
Кастаньеда Франк 2 0.08
Иванов Роберт 1 0.04
Тралка Лукаш 1 0.04
Лис Адриан 1 0.04
Шимонович Давид 1 0.04
Кузимски Матеуш 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Konrad Matuszewski 1 0.04
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Папо Джейсон 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 (1) 0.32
Новак Бартош 6 0.24
Кубица Кшиштоф 5 0.2
Подольски Лукас 5 0.2
Кравчик Пётр 4 0.16
Дадок Роберт 2 0.08
Янжа Эрик 1 0.04
Яницки Рафал 1 0.04
Холевяк Матеуш 1 0.04
Гришкевич Адриан 1 0.04
Манне Аласана 0 0
Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 6 1
Купчак Матеуш 6 0
Иванов Роберт 5 0
Папо Джейсон 5 0
Кьельб Якуб 3 1
Konrad Matuszewski 4 0
Зреляк Адам 3 0
Гжесик Ян 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Копчински Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Чиж Шимон 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 8 0
Манне Аласана 6 0
Яницки Рафал 5 0
Янжа Эрик 5 0
Дадок Роберт 5 0
Подольски Лукас 4 0
Висневски Пшемыслав 3 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
5
42%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
7%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
33%
3
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
0
0%
3
16%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
3
30%
6
32%
76-90

Пропущено

14
16
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
4
29%
5
31%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Забито

22
34
5 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 6
1
5%
5
15%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
0
0%
11
32%
31-45
6
27%
5
15%
46-60
5
23%
3
9%
61-75
6
27%
8
24%
76-90

Пропущено

29
33
9 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
1
3%
4
12%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
7
24%
6
18%
31-45
7
24%
5
15%
46-60
5
17%
8
24%
61-75
8
28%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1
Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1
Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 24 14 7 3 44 - 20 49
2. Ракув 24 14 6 4 43 - 23 48
3. Лех 24 14 6 4 48 - 18 48
4. Лехия Гданьск 24 11 7 6 37 - 28 40
5. Радомьяк Радом 24 10 9 5 32 - 25 39
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Висла Плоцк 24 10 3 11 34 - 35 33
8. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
9. Краковия 24 8 7 9 31 - 34 31
10. Пяст 24 8 7 9 31 - 29 31
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Легия 24 9 1 14 26 - 33 28
13. Заглембе Любин 25 8 4 13 27 - 42 28
14. Варта Познань 25 6 9 10 22 - 29 27
15. Шлёнск 24 6 8 10 32 - 37 26
16. Гурник Ленчна 25 5 9 11 24 - 42 24
17. Висла Краков 24 6 5 13 23 - 36 23
18. Брук-Бет Термалица 24 5 7 12 25 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Легия 12 6 0 6 15 - 15 18
11. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
12. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
13. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
14. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
15. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
16. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
17. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
5. Радомьяк Радом 12 4 4 4 14 - 15 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 13 3 3 7 19 - 23 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
14. Легия 12 3 1 8 11 - 18 10
15. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
16. Висла Краков 13 2 3 8 12 - 24 9
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Кубица Кшиштоф бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Тралка Лукаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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