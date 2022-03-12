Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii
1:0
15' ГолТралка Лукаш
1:1
31' ГолКубица Кшиштоф
35' Желтая карточкаМанне Аласана
2:1
63' ГолКастаньеда Франк
67' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
85' Желтая карточкаDariusz Stalmach
Ход матча
15'
1:0
31'
1:1
35'
63'
2:1
85'
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Варта Познань
Гурник Забже
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|5
|0.2
|Гжесик Ян
|3
|0.12
|Коррин Милан
|2
|0.08
|Луиш Мигел
|2
|0.08
|Кастаньеда Франк
|2
|0.08
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Тралка Лукаш
|1
|0.04
|Лис Адриан
|1
|0.04
|Шимонович Давид
|1
|0.04
|Кузимски Матеуш
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Konrad Matuszewski
|1
|0.04
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.32
|Новак Бартош
|6
|0.24
|Кубица Кшиштоф
|5
|0.2
|Подольски Лукас
|5
|0.2
|Кравчик Пётр
|4
|0.16
|Дадок Роберт
|2
|0.08
|Янжа Эрик
|1
|0.04
|Яницки Рафал
|1
|0.04
|Холевяк Матеуш
|1
|0.04
|Гришкевич Адриан
|1
|0.04
|Манне Аласана
|0
|0
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|6
|1
|Купчак Матеуш
|6
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Папо Джейсон
|5
|0
|Кьельб Якуб
|3
|1
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Зреляк Адам
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|8
|0
|Манне Аласана
|6
|0
|Яницки Рафал
|5
|0
|Янжа Эрик
|5
|0
|Дадок Роберт
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Висневски Пшемыслав
|3
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Павловски Дариуш
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
5
42%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Пропущено
15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
7%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
33%
3
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
4
24%
76-90
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
0
0%
3
16%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
3
30%
6
32%
76-90
Пропущено
14
16
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
4
29%
5
31%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Забито
22
34
5 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 6
1
5%
5
15%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
0
0%
11
32%
31-45
6
27%
5
15%
46-60
5
23%
3
9%
61-75
6
27%
8
24%
76-90
Пропущено
29
33
9 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
1
3%
4
12%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
7
24%
6
18%
31-45
7
24%
5
15%
46-60
5
17%
8
24%
61-75
8
28%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1
Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1
Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|24
|14
|7
|3
|44 - 20
|49
|2.
|Ракув
|24
|14
|6
|4
|43 - 23
|48
|3.
|Лех
|24
|14
|6
|4
|48 - 18
|48
|4.
|Лехия Гданьск
|24
|11
|7
|6
|37 - 28
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|24
|10
|3
|11
|34 - 35
|33
|8.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Краковия
|24
|8
|7
|9
|31 - 34
|31
|10.
|Пяст
|24
|8
|7
|9
|31 - 29
|31
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Легия
|24
|9
|1
|14
|26 - 33
|28
|13.
|Заглембе Любин
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|14.
|Варта Познань
|25
|6
|9
|10
|22 - 29
|27
|15.
|Шлёнск
|24
|6
|8
|10
|32 - 37
|26
|16.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|17.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|18.
|Брук-Бет Термалица
|24
|5
|7
|12
|25 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Легия
|12
|6
|0
|6
|15 - 15
|18
|11.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|12.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|13.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|14.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|15.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|16.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|17.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Легия
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4