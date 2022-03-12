Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:3
Второй тайм: 66'
Стадион: Diaz Arena
0:1
17' ГолАдамян Саркис
1:1
22' ГолЯкель Фредерик
27' Желтая карточкаМехеле Брэндон
30' Желтая карточкаУрогиде Осазе
1:2
32' ГолАдамян Саркис
1:3
63' Гол в свои воротаСхерпен Кьелл
Ход матча
17'
0:1
22'
1:1
27'
30'
32'
1:2
63'
1:3
10
Роша
Кенни
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Остенде
Брюгге
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
233.3%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед
24 матча
8.3%
8.3%
83.4%
2 победы 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
12.5%
16.7%
70.8%
3 победы 4 ничьи 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.35
|Амброз Тьерри
|5
|0.16
|Якель Фредерик
|3
|0.1
|Бэтцнер Ник
|2
|0.06
|Д'Арпино Максим
|2
|0.06
|Амаде Альфонс
|2
|0.06
|Роша Кенни
|1
|0.03
|Квасина Марко
|1
|0.03
|Капон Брехт
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|12
|0.39
|Дост Бас
|12 (2)
|0.39
|Ванакен Ханс
|8 (1)
|0.26
|Ланг Ноа
|6
|0.19
|Вормер Руд
|5
|0.16
|Ритс Матс
|5
|0.16
|Адамян Саркис
|4
|0.13
|Ольсен Сков Андреас
|3
|0.1
|Соболь Эдуард
|1
|0.03
|Баланта Эдер
|1
|0.03
|Мата Клинтон
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Персин Тибо
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Сова Камаль
|0
|0
|Бушанан Тажон
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|8
|0
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|4
|2
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Танье Антон
|5
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Хендри Джек
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Макгихан Кэмерон
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Капон Брехт
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
|Урогиде Осазе
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|1
|Соболь Эдуард
|5
|1
|Баланта Эдер
|5
|1
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Мата Клинтон
|5
|0
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0
|Ритс Матс
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
30
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
3
19%
4
13%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
3
19%
5
17%
46-60
4
25%
8
27%
61-75
3
19%
7
23%
76-90
Пропущено
32
19
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
6
19%
3
16%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
6
19%
3
16%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
6
19%
6
32%
61-75
8
25%
3
16%
76-90
Забито
12
31
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 11
24 Не забивали 16
1
8%
4
13%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
3
25%
8
26%
31-45
4
33%
6
19%
46-60
2
17%
3
10%
61-75
2
17%
5
16%
76-90
Пропущено
23
15
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
6
40%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
7
30%
4
27%
76-90
Забито
28
61
10 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 22
14 Не забивали 2
4
14%
8
13%
1-15
3
11%
7
11%
16-30
3
11%
12
20%
31-45
7
25%
11
18%
46-60
6
21%
11
18%
61-75
5
18%
12
20%
76-90
Пропущено
55
34
20 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 20
6
11%
3
9%
1-15
5
9%
2
6%
16-30
9
16%
9
26%
31-45
10
18%
5
15%
46-60
10
18%
8
24%
61-75
15
27%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0
Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3
Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|31
|22
|4
|5
|71 - 25
|70
|2.
|Брюгге
|3:1
|31
|18
|9
|4
|64 - 35
|63
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|63 - 32
|55
|5.
|Гент
|30
|15
|7
|8
|46 - 28
|52
|6.
|Мехелен
|30
|14
|6
|10
|53 - 51
|48
|7.
|Шарлеруа
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|31
|12
|7
|12
|47 - 38
|43
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Зульте-Варегем
|31
|8
|8
|15
|42 - 63
|32
|15.
|Остенде
|1:3
|31
|9
|5
|17
|29 - 58
|32
|16.
|Эйпен
|31
|8
|7
|16
|36 - 53
|31
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|2.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|3.
|Брюгге
|3:1
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|4.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|6.
|Андерлехт
|15
|8
|5
|2
|35 - 18
|29
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|10.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|14.
|Остенде
|1:3
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|16.
|Эйпен
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|3:1
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|15.
|Остенде
|1:3
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3