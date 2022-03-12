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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
1:3
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
17' Гол
Адамян Саркис
1:1
22' Гол
Якель Фредерик
27' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
30' Желтая карточка
Урогиде Осазе
1:2
32' Гол
Адамян Саркис
1:3
63' Гол в свои ворота
Схерпен Кьелл
90' Желтая карточка
Одои Денис
90'+6
1
Схерпен
Кьелл
5
Урогиде
Осазе
17
Фортес
Стивен
15
Якель
Фредерик
4
Данкан
Кайл
8
Макгихан
Кэмерон
10
Роша
Кенни
6
Д'Арпино
Максим
18
Сакамото
Тацухиро
68
Амброз
Тьерри
9
Гейе
Махтар
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
7
Ольсен
Сков
Андреас
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
6
Одои
Денис
17
Бушанан
Тажон
9
Адамян
Саркис
90
Де
Кетеларе
Шарль
Остенде
3-5-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Остенде
Брюгге

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
233.3%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед

24 матча

8.3%
8.3%
83.4%
2 победы 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.5%
16.7%
70.8%
3 победы 4 ничьи 17 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
1:3
К
1:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
4:0
ПДА
3:2
ПДА
2:3
ЛППОЧГ
2:1
ЛППОЧГ
3:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛП
0:1
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:2
ТМС
0:3
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.35
Амброз Тьерри 5 0.16
Якель Фредерик 3 0.1
Бэтцнер Ник 2 0.06
Д'Арпино Максим 2 0.06
Амаде Альфонс 2 0.06
Роша Кенни 1 0.03
Квасина Марко 1 0.03
Капон Брехт 1 0.03
Медли Зех 1 0.03
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 12 0.39
Дост Бас 12 (2) 0.39
Ванакен Ханс 8 (1) 0.26
Ланг Ноа 6 0.19
Вормер Руд 5 0.16
Ритс Матс 5 0.16
Адамян Саркис 4 0.13
Ольсен Сков Андреас 3 0.1
Соболь Эдуард 1 0.03
Баланта Эдер 1 0.03
Мата Клинтон 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Персин Тибо 1 0.03
Сандра Сиссе 1 0.03
Сова Камаль 0 0
Бушанан Тажон 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 8 0
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 4 2
Матам Тео Ндика 6 0
Танье Антон 5 0
Козьелло Венсан 3 1
Хендри Джек 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Квасина Марко 3 0
Макгихан Кэмерон 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Капон Брехт 2 0
Д'Арпино Максим 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Медли Зех 2 0
Атанга Давид 1 0
Боонен Инди 1 0
Данкан Кайл 1 0
Урогиде Осазе 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 1
Соболь Эдуард 5 1
Баланта Эдер 5 1
Нсоки Стенли 3 2
Мата Клинтон 5 0
Де Кетеларе Шарль 4 0
Одои Денис 3 0
Ритс Матс 3 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Адамян Саркис 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
32
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
3
17%
4
13%
1-15
4
22%
3
9%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
3
17%
5
16%
46-60
5
28%
8
25%
61-75
3
17%
7
22%
76-90

Пропущено

34
21
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
6
18%
3
14%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
6
18%
7
33%
61-75
8
24%
3
14%
76-90

Забито

12
31
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 11
25 Не забивали 17
1
8%
4
13%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
3
25%
8
26%
31-45
4
33%
6
19%
46-60
2
17%
3
10%
61-75
2
17%
5
16%
76-90

Пропущено

23
15
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
6
40%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
7
30%
4
27%
76-90

Забито

30
63
11 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 23
14 Не забивали 2
4
13%
8
13%
1-15
4
13%
8
13%
16-30
3
10%
13
21%
31-45
7
23%
11
17%
46-60
7
23%
11
17%
61-75
5
17%
12
19%
76-90

Пропущено

57
36
22 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 21
21 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 21
6
11%
3
8%
1-15
6
11%
3
8%
16-30
10
18%
9
25%
31-45
10
18%
5
14%
46-60
10
18%
9
25%
61-75
15
26%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0
Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3
Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 31 22 4 5 71 - 25 70
2. Брюгге 31 18 9 4 64 - 35 63
3. Антверпен 30 17 5 8 51 - 35 56
4. Андерлехт 30 15 10 5 63 - 32 55
5. Гент 30 15 7 8 46 - 28 52
6. Мехелен 30 14 6 10 53 - 51 48
7. Шарлеруа 31 13 9 9 47 - 42 48
8. Генк 30 13 6 11 58 - 43 45
9. Серкль Брюгге 31 12 7 12 47 - 38 43
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. АХ Лёвен 30 9 10 11 41 - 51 37
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 30 8 9 13 30 - 44 33
14. Зульте-Варегем 31 8 8 15 42 - 63 32
15. Остенде 31 9 5 17 29 - 58 32
16. Эйпен 31 8 7 16 36 - 53 31
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 30 4 4 22 30 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
2. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
3. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
4. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
5. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
6. Андерлехт 15 8 5 2 35 - 18 29
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
9. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
10. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
14. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
15. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
16. Эйпен 15 4 3 8 17 - 26 15
17. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
18. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Адамян Саркис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Osaze Urhoghide получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Мехеле Брэндон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Фредерик Якель бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Адамян Саркис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Остенде 1:3 Брюгге онлайн

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