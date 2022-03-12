Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
4' Желтая карточкаХебо Матиас
16' Желтая карточкаЛасицки Игор
Ход матча
4'
16'
88
Родин
Матай
20
Karol
Knap
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Нападающий
-
38 Мишор ЯкубНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Краковия
Погонь Щецин
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.32
|Рыпэ Корнел
|3
|0.12
|Какабадзе Отар
|3
|0.12
|Ракочи Михал
|3
|0.12
|Мишор Якуб
|2
|0.08
|Ханка Серджу
|2
|0.08
|Родин Матай
|2
|0.08
|Пищек Филип
|2
|0.08
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Альварес Маркос
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Балай Филип
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|7
|0.28
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.2
|Гросицки Камил
|4
|0.16
|Кухарчик Михал
|4
|0.16
|Дрыгас Камил
|4 (3)
|0.16
|Козловски Кацпер
|3
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.12
|Бичахчян Ваан
|3
|0.12
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0.12
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.04
|Ленговски Матеуш
|1
|0.04
|Журавски Мачей
|1
|0.04
|Пажишек Пётр
|1
|0.04
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Ханка Серджу
|4
|1
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Родин Матай
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Лусюш Сильвестер
|4
|0
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Яблонски Давид
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабровски Дамьян
|6
|0
|Дрыгас Камил
|5
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Гросицки Камил
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Ласицки Игор
|2
|0
|Пажишек Пётр
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
15
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 15
1
6%
5
33%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
7
39%
3
20%
76-90
Пропущено
18
8
12 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
5
63%
76-90
Забито
11
29
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
0
0%
3
10%
1-15
1
9%
3
10%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
4
36%
8
28%
46-60
2
18%
4
14%
61-75
2
18%
7
24%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
28%
1
8%
76-90
Забито
29
44
7 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 18
7 Не забивали 4
1
3%
8
18%
1-15
3
10%
4
9%
16-30
3
10%
6
14%
31-45
6
21%
11
25%
46-60
7
24%
5
11%
61-75
9
31%
10
23%
76-90
Пропущено
36
20
20 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 15
5
14%
0
0%
1-15
6
17%
3
15%
16-30
9
25%
4
20%
31-45
5
14%
4
20%
46-60
3
8%
3
15%
61-75
8
22%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0
Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1
Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:0
|25
|14
|8
|3
|44 - 20
|50
|2.
|Ракув
|24
|14
|6
|4
|43 - 23
|48
|3.
|Лех
|24
|14
|6
|4
|48 - 18
|48
|4.
|Лехия Гданьск
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|8.
|Висла Плоцк
|24
|10
|3
|11
|34 - 35
|33
|9.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|10.
|Краковия
|0:0
|25
|8
|8
|9
|31 - 34
|32
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Легия
|24
|9
|1
|14
|26 - 33
|28
|13.
|Заглембе Любин
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|14.
|Варта Познань
|25
|6
|9
|10
|22 - 29
|27
|15.
|Шлёнск
|24
|6
|8
|10
|32 - 37
|26
|16.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|17.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|18.
|Брук-Бет Термалица
|24
|5
|7
|12
|25 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|10.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Легия
|12
|6
|0
|6
|15 - 15
|18
|12.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|13.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|16.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|17.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|13
|5
|6
|2
|14 - 9
|21
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|8.
|Краковия
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Легия
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4