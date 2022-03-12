Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
4' Желтая карточкаХебо Матиас
16' Желтая карточкаЛасицки Игор
34' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
39' Желтая карточкаДрыгас Камил
43' Желтая карточкаKarol Knap
44' Желтая карточкаГросицки Камил
55' Желтая карточкаРодин Матай
0:1
90' ГолКовальчик Себастьян
1:1
90' ГолРивалдиньо
91' Желтая карточкаРивалдиньо
91' Желтая карточкаХанка Серджу
Ход матча
4'
16'
39'
43'
44'
55'
84'
90'
90'
90'
1:1
91'
91'
88
Родин
Матай
20
Karol
Knap
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Нападающий
-
38 Мишор ЯкубНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Краковия
Погонь Щецин
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.32
|Рыпэ Корнел
|3
|0.12
|Какабадзе Отар
|3
|0.12
|Ракочи Михал
|3
|0.12
|Мишор Якуб
|2
|0.08
|Ханка Серджу
|2
|0.08
|Родин Матай
|2
|0.08
|Пищек Филип
|2
|0.08
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Альварес Маркос
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Балай Филип
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|7
|0.28
|Ковальчик Себастьян
|6 (2)
|0.24
|Гросицки Камил
|4
|0.16
|Кухарчик Михал
|4
|0.16
|Дрыгас Камил
|4 (3)
|0.16
|Козловски Кацпер
|3
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.12
|Бичахчян Ваан
|3
|0.12
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0.12
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.04
|Ленговски Матеуш
|1
|0.04
|Журавски Мачей
|1
|0.04
|Пажишек Пётр
|1
|0.04
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Родин Матай
|6
|0
|Ханка Серджу
|4
|1
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Лусюш Сильвестер
|4
|0
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Karol Knap
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Яблонски Давид
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|6
|0
|Дабровски Дамьян
|6
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Ласицки Игор
|2
|0
|Пажишек Пётр
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
15
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 15
1
6%
5
33%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
7
39%
3
20%
76-90
Пропущено
18
8
12 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
5
63%
76-90
Забито
11
29
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
0
0%
3
10%
1-15
1
9%
3
10%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
4
36%
8
28%
46-60
2
18%
4
14%
61-75
2
18%
7
24%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
28%
1
8%
76-90
Забито
29
44
7 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 18
7 Не забивали 4
1
3%
8
18%
1-15
3
10%
4
9%
16-30
3
10%
6
14%
31-45
6
21%
11
25%
46-60
7
24%
5
11%
61-75
9
31%
10
23%
76-90
Пропущено
36
20
20 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 15
5
14%
0
0%
1-15
6
17%
3
15%
16-30
9
25%
4
20%
31-45
5
14%
4
20%
46-60
3
8%
3
15%
61-75
8
22%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0
Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1
Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|25
|14
|8
|3
|45 - 21
|50
|2.
|Ракув
|24
|14
|6
|4
|43 - 23
|48
|3.
|Лех
|24
|14
|6
|4
|48 - 18
|48
|4.
|Лехия Гданьск
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|8.
|Висла Плоцк
|24
|10
|3
|11
|34 - 35
|33
|9.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|10.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Легия
|24
|9
|1
|14
|26 - 33
|28
|13.
|Заглембе Любин
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|14.
|Варта Познань
|25
|6
|9
|10
|22 - 29
|27
|15.
|Шлёнск
|24
|6
|8
|10
|32 - 37
|26
|16.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|17.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|18.
|Брук-Бет Термалица
|24
|5
|7
|12
|25 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|10.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Легия
|12
|6
|0
|6
|15 - 15
|18
|12.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|13.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|16.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|17.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Легия
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4