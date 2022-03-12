Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Пяст
38' Желтая карточкаКонрадо
Ход матча
38'
60'
24
Хэйтли
Том
14
Голубек
Якуб
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Пяст
Лехия Гданьск
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
30 матчей
30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.2
|Соколовски Патрик
|5
|0.2
|Храпек Михал
|4
|0.16
|Кадзиор Дамиан
|3 (1)
|0.12
|Вида Кристофер
|3
|0.12
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.08
|Вильчек Камиль
|2
|0.08
|Червински Якуб
|2
|0.08
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Стоилькович Никола
|1
|0.04
|Michael Ameyaw
|1
|0.04
|Липски Патрик
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.28
|Пайшау Флавиу
|6 (2)
|0.24
|Дурмуш Илкай
|4
|0.16
|Терраццино Марко
|4
|0.16
|Гаёс Мацей
|3
|0.12
|Кубицки Ярослав
|2
|0.08
|Жуковски Матеуш
|2
|0.08
|Конрадо
|1
|0.04
|Маковский Томаш
|1
|0.04
|Kacper Sezonienko
|1
|0.04
|Налепа Михал
|1
|0.04
|Калузиньски Якуб
|1
|0.04
|Filip Koperski
|1
|0.04
|Малоча Марио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|8
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Малоча Марио
|6
|0
|Конрадо
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
5
31%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
4
21%
6
30%
61-75
5
26%
4
20%
76-90
Забито
13
19
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
8%
3
16%
1-15
4
31%
2
11%
16-30
4
31%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
1
8%
7
37%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Забито
29
34
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
6
21%
3
9%
1-15
4
14%
4
12%
16-30
6
21%
8
24%
31-45
3
10%
8
24%
46-60
7
24%
2
6%
61-75
3
10%
9
26%
76-90
Пропущено
31
31
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
1
3%
4
13%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
5
16%
8
26%
61-75
7
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2
Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0
Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|24
|14
|7
|3
|44 - 20
|49
|2.
|Ракув
|24
|14
|6
|4
|43 - 23
|48
|3.
|Лех
|24
|14
|6
|4
|48 - 18
|48
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0
|25
|11
|8
|6
|37 - 28
|41
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|24
|10
|3
|11
|34 - 35
|33
|8.
|Пяст
|0:0
|25
|8
|8
|9
|31 - 29
|32
|9.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|10.
|Краковия
|24
|8
|7
|9
|31 - 34
|31
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Легия
|24
|9
|1
|14
|26 - 33
|28
|13.
|Заглембе Любин
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|14.
|Варта Познань
|25
|6
|9
|10
|22 - 29
|27
|15.
|Шлёнск
|24
|6
|8
|10
|32 - 37
|26
|16.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|17.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|18.
|Брук-Бет Термалица
|24
|5
|7
|12
|25 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Легия
|12
|6
|0
|6
|15 - 15
|18
|11.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|12.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|13.
|Пяст
|0:0
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|16.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|17.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|0:0
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Легия
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4