Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Пяст
38' Желтая карточкаКонрадо
62' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
1:0
68' ГолМосур Ариэль
71' Желтая карточкаЗволински Лукаш
90' Желтая карточкаТерраццино Марко
Ход матча
38'
62'
68'
1:0
71'
82'
90'
24
Хэйтли
Том
14
Голубек
Якуб
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Пяст
Лехия Гданьск
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
30 матчей
30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.2
|Соколовски Патрик
|5
|0.2
|Храпек Михал
|4
|0.16
|Кадзиор Дамиан
|3 (1)
|0.12
|Вида Кристофер
|3
|0.12
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.08
|Вильчек Камиль
|2
|0.08
|Червински Якуб
|2
|0.08
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Стоилькович Никола
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Michael Ameyaw
|1
|0.04
|Липски Патрик
|0
|0
|Хэйтли Том
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.28
|Пайшау Флавиу
|6 (2)
|0.24
|Дурмуш Илкай
|4
|0.16
|Терраццино Марко
|4
|0.16
|Гаёс Мацей
|3
|0.12
|Кубицки Ярослав
|2
|0.08
|Жуковски Матеуш
|2
|0.08
|Конрадо
|1
|0.04
|Маковский Томаш
|1
|0.04
|Kacper Sezonienko
|1
|0.04
|Налепа Михал
|1
|0.04
|Калузиньски Якуб
|1
|0.04
|Filip Koperski
|1
|0.04
|Малоча Марио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|8
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Малоча Марио
|6
|0
|Конрадо
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Терраццино Марко
|2
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
5
29%
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
12%
5
33%
31-45
3
18%
5
33%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
4
21%
7
33%
61-75
5
26%
4
19%
76-90
Забито
13
19
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
8%
3
16%
1-15
4
31%
2
11%
16-30
4
31%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
1
8%
7
37%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Забито
30
34
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
6
20%
3
9%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
6
20%
8
24%
31-45
3
10%
8
24%
46-60
8
27%
2
6%
61-75
3
10%
9
26%
76-90
Пропущено
31
32
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
1
3%
4
13%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
5
16%
9
28%
61-75
7
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2
Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0
Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:0
|25
|14
|8
|3
|44 - 20
|50
|2.
|Ракув
|24
|14
|6
|4
|43 - 23
|48
|3.
|Лех
|24
|14
|6
|4
|48 - 18
|48
|4.
|Лехия Гданьск
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|8.
|Висла Плоцк
|24
|10
|3
|11
|34 - 35
|33
|9.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|10.
|Краковия
|0:0
|25
|8
|8
|9
|31 - 34
|32
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Легия
|24
|9
|1
|14
|26 - 33
|28
|13.
|Заглембе Любин
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|14.
|Варта Познань
|25
|6
|9
|10
|22 - 29
|27
|15.
|Шлёнск
|24
|6
|8
|10
|32 - 37
|26
|16.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|17.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|18.
|Брук-Бет Термалица
|24
|5
|7
|12
|25 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|10.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Легия
|12
|6
|0
|6
|15 - 15
|18
|12.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|13.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|16.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|17.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|13
|5
|6
|2
|14 - 9
|21
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|8.
|Краковия
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Легия
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4