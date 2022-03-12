  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
1:0
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
38' Желтая карточка
Конрадо
62' Желтая карточка
Пырка Аркадиуш
1:0
68' Гол
Мосур Ариэль
71' Желтая карточка
Зволински Лукаш
90' Желтая карточка
Терраццино Марко
90'+4
26
Плах
Франтишек
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
77
Пырка
Аркадиуш
24
Хэйтли
Том
6
Храпек
Михал
14
Голубек
Якуб
96
Костадинов
Тихомир
18
Вильчек
Камиль
92
Кадзиор
Дамиан
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
36
Маковский
Томаш
7
Гаёс
Мацей
22
Сисей
Йозеф
33
Терраццино
Марко
79
Kacper
Sezonienko
9
Зволински
Лукаш
Пяст
3-4-2-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Лехия Гданьск

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

30 матчей

30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:2
Э
2:0
ЭГА
1:0
К
2:1
Э
1:0
Э
1:2
С
1:3
ЭГА
0:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
ЭГА
3:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:2
OE
0:0
ВД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.2
Соколовски Патрик 5 0.2
Храпек Михал 4 0.16
Кадзиор Дамиан 3 (1) 0.12
Вида Кристофер 3 0.12
Пырка Аркадиуш 2 0.08
Вильчек Камиль 2 0.08
Червински Якуб 2 0.08
Кончковски Мартин 1 0.04
Стоилькович Никола 1 0.04
Мосур Ариэль 1 0.04
Michael Ameyaw 1 0.04
Липски Патрик 0 0
Хэйтли Том 0 0
Катранис Александрос 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 7 0.28
Пайшау Флавиу 6 (2) 0.24
Дурмуш Илкай 4 0.16
Терраццино Марко 4 0.16
Гаёс Мацей 3 0.12
Кубицки Ярослав 2 0.08
Жуковски Матеуш 2 0.08
Конрадо 1 0.04
Маковский Томаш 1 0.04
Kacper Sezonienko 1 0.04
Налепа Михал 1 0.04
Калузиньски Якуб 1 0.04
Filip Koperski 1 0.04
Малоча Марио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Вида Кристофер 4 0
Хэйтли Том 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Червински Якуб 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Гук Томаш 2 0
Стечик Доминик 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 8 0
Налепа Михал 5 1
Малоча Марио 6 0
Конрадо 5 0
Kacper Sezonienko 4 0
Гаёс Мацей 3 0
Зволински Лукаш 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Терраццино Марко 2 0
Куцяк Душан 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Клеменс Кристиан 1 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
5
29%
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
12%
5
33%
31-45
3
18%
5
33%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
4
21%
7
33%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Забито

13
19
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
8%
3
16%
1-15
4
31%
2
11%
16-30
4
31%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
1
8%
7
37%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Забито

30
34
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
6
20%
3
9%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
6
20%
8
24%
31-45
3
10%
8
24%
46-60
8
27%
2
6%
61-75
3
10%
9
26%
76-90

Пропущено

31
32
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
1
3%
4
13%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
5
16%
9
28%
61-75
7
23%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2
Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0
Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 0:0 25 14 8 3 44 - 20 50
2. Ракув 24 14 6 4 43 - 23 48
3. Лех 24 14 6 4 48 - 18 48
4. Лехия Гданьск 25 11 7 7 37 - 29 40
5. Радомьяк Радом 24 10 9 5 32 - 25 39
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
8. Висла Плоцк 24 10 3 11 34 - 35 33
9. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
10. Краковия 0:0 25 8 8 9 31 - 34 32
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Легия 24 9 1 14 26 - 33 28
13. Заглембе Любин 25 8 4 13 27 - 42 28
14. Варта Познань 25 6 9 10 22 - 29 27
15. Шлёнск 24 6 8 10 32 - 37 26
16. Гурник Ленчна 25 5 9 11 24 - 42 24
17. Висла Краков 24 6 5 13 23 - 36 23
18. Брук-Бет Термалица 24 5 7 12 25 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 0:0 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 0:0 13 5 4 4 19 - 17 19
10. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Легия 12 6 0 6 15 - 15 18
12. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
13. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
16. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
17. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 0:0 13 5 6 2 14 - 9 21
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
5. Радомьяк Радом 12 4 4 4 14 - 15 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
8. Краковия 0:0 12 3 4 5 12 - 17 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 13 3 3 7 19 - 23 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
14. Легия 12 3 1 8 11 - 18 10
15. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
16. Висла Краков 13 2 3 8 12 - 24 9
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Конрадо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пяст 1:0 Лехия Гданьск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 