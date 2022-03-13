Расмус Карстенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

45' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Раннерс

45' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бринк Марк не смог удачно сыграть.

43' Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Валлис Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

40' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

39' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Расмус Карстенсен взял и забрал мяч на выходе

37' Игрок Анкерсен Якоб из команды Раннерс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

36' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

34' Должен был быть гол! Одей Стивен имел отличный шанс, но Николай Ларсен не дал голу состоятся!

33' Силькеборг выполняет удар от ворот.

32' Раннерс выполняет удар от ворот.

32' Как он промахнулся? Валлис Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Силькеборг

30' Копплин Бьорн из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Силькеборг выполняет удар от ворот.

29' Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

28' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

27' Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

26' Андерс Клинге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Отличные скиллы показывает Одей Стивен , обводя своих соперников

25' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лукас Энгель из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

24' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Силькеборг выполняет удар от ворот.

23' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

22' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Силькеборг выполняет удар от ворот.

21' Копплин Бьорн не смог попасть в створ ударом издали

20' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Раннерс выполняет удар от ворот.

19' Как он промахнулся? Валлис Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

19' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Гравес Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отдал передачу, которая была заблокирована.

18' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' В атаке Раннерс , один из футболистов делает отличную передачу.

16' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Раннерс выполняет удар от ворот.

15' Одей Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Силькеборг выполняет удар от ворот.

12' ПЕРЕКЛАДИНА! Копплин Бьорн упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

11' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

9' Раннерс выполняет удар от ворот.

9' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

7' Г О О О О Л - Кехинде Тосин забивает с правой ноги!

7' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Копплин Бьорн из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

6' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.

5' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

5' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

4' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

3' О, нет. Из многообещающей позиции Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

3' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

2' Игрок Кехинде Тосин из команды Раннерс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Силькеборг начинает с центра поля