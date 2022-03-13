Дания: Суперлига Дании 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 5108
1:0
7' ГолКехинде Тосин
53' Желтая карточкаОдей Стивен
2:0
62' ГолОдей Стивен
2:1
90' ГолSebastian Joergensen
Ход матча
7'
53'
62'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
90
Одей
Стивен
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Раннерс
Силькеборг
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
86.7%
40%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
29 матчей
48.3%
13.8%
37.9%
14 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Аль-Хаджи
|6
|0.29
|Одей Стивен
|6
|0.29
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.24
|Кехинде Тосин
|2
|0.1
|Греве Матиас
|1
|0.05
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.05
|Анкерсен Якоб
|1
|0.05
|Писингер Симон
|1
|0.05
|Эгхо Марвин
|1
|0.05
|Марксен Эрик
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
|Бундгаард Оливер
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|10 (2)
|0.48
|Sebastian Joergensen
|9
|0.43
|Валлис Николай
|8
|0.38
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.1
|Карстенсен Расмус
|1
|0.05
|Alexander Lind
|1
|0.05
|Бринк Марк
|1
|0.05
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.05
|Фредерик Карстенсен
|1
|0.05
|Гояни Роберт
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|5
|0
|Писингер Симон
|4
|0
|Каллесеэ Миккель
|4
|0
|Йонсен Лассер Берг
|4
|0
|Кехинде Тосин
|4
|0
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|6
|0
|Гояни Роберт
|1
|1
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Хелениус Никлас
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Lukas Engel
|1
|0
|Sebastian Joergensen
|1
|0
|Oliver Sonne
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
20
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
4
27%
1
5%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
8
40%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Пропущено
13
13
10 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
38%
3
23%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
0
0%
2
14%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
4
40%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
5
45%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
3
43%
76-90
Забито
25
34
15 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
4
16%
2
6%
1-15
5
20%
5
15%
16-30
6
24%
3
9%
31-45
7
28%
2
6%
46-60
2
8%
12
35%
61-75
1
4%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
24
20
17 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
6
25%
3
15%
1-15
7
29%
29%
2
10%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
2
8%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1
Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2
Силькеборг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|20
|12
|6
|2
|41 - 13
|42
|2.
|Брондбю
|1:0
|21
|12
|6
|3
|30 - 20
|42
|3.
|Митьюлланд
|20
|12
|3
|5
|36 - 21
|39
|4.
|Ольборг
|20
|9
|5
|6
|30 - 24
|32
|5.
|Раннерс
|21
|9
|5
|7
|25 - 24
|32
|6.
|Силькеборг
|21
|7
|10
|4
|34 - 20
|31
|7.
|Виборг
|21
|6
|8
|7
|30 - 32
|26
|8.
|Орхус
|0:1
|21
|6
|6
|9
|22 - 28
|24
|9.
|Оденсе
|20
|4
|9
|7
|29 - 30
|21
|10.
|Нордшелланн
|21
|5
|6
|10
|24 - 36
|21
|11.
|Вайле
|21
|3
|4
|14
|19 - 48
|13
|12.
|Сённерйюск
|21
|2
|6
|13
|16 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0
|11
|8
|2
|1
|16 - 8
|26
|2.
|Митьюлланд
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Силькеборг
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Орхус
|0:1
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Ольборг
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Брондбю
|1:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|6.
|Силькеборг
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|7.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|8.
|Нордшелланн
|10
|3
|1
|6
|12 - 19
|10
|9.
|Орхус
|0:1
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|10.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|11.
|Сённерйюск
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1