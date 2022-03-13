Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Раннерс вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Как он промахнулся? Серен Тенгстедт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

95' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Хаммерсхёй-Мистрати Вито выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок из команды Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Г О О О О Л - Себастьян Йоргенсен наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

92' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Валлис Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Силькеборг выполняет удар от ворот.

87' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

87' Отличные скиллы показывает Клюснер Тобиас , обводя своих соперников

86' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Тактическая замена. Оливер Бундгар Кристенсен уходит с поля и его заменяет Лауридсен Йеспер

84' Удар от ворот произведет Раннерс

84' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

83' Гости сейчас реально начинают давить соперника

83' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Оливер Бундгар Кристенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отдал передачу, которая была заблокирована.

79' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Раннерс

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Гравес Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Гравес Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Хаммерсхёй-Мистрати Вито выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

74' Сегодняшная посещаемость составляет 5108 болельщиков

74' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Тактическая замена. Андерс Клинге уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

69' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

68' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

68' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Силькеборг выполняет удар от ворот.

63' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Г О О О О Л - Одей Стивен забивает с левой ноги!

62' Отличные скиллы показывает Одей Стивен , обводя своих соперников

62' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игрок Хелениус Никлас из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

58' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Николай Ларсен не дал случится голу! Одей Стивен должен был забивать, но Николай Ларсен сделал отличный сейв

58' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

57' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хороший удар издали нанес Хелениус Никлас , но отличный сейв сделал Патрик Карлгрен. Угловой.

53' Матч возобновлен

53' Одей Стивен получает желтую карточку за неспортивное поведение

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Расмус Карстенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

50' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Отличные скиллы показывает Андреас Оггесен , обводя своих соперников

48' Раннерс выполняет удар от ворот.

48' Лукас Энгель из команды Силькеборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

47' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

47' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота