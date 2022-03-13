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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Раннерс
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5108
Силькеборг
0'
1:0
7' Гол
Кехинде Тосин
53' Желтая карточка
Одей Стивен
2:0
62' Гол
Одей Стивен
2:1
90' Гол
Sebastian Joergensen
90'+5

Ход матча

7'
Кехинде Тосин
(Хаммерсхёй-Мистрати Вито)
1:0
53'
Одей Стивен
 
55'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Andreas Oggesen
62'
Одей Стивен
(Анкерсен Якоб)
2:0
69'
 
Маттссон Пелле
Бринк Марк
69'
 
Тенгстедт Сёрен
Anders Klynge
71'
Клюснер Тобиас
Анкерсен Якоб
 
81'
Тибблинг Симон
Кехинде Тосин
 
85'
Брок-Мадсен Николай
Одей Стивен
 
85'
Лауридсен Йеспер
Бундгаард Оливер
 
90'
2:1
Sebastian Joergensen
(Валлис Николай)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
9
Анкерсен
Якоб
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
24
Andreas
Oggesen
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Раннерс
4-4-1-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Раннерс
Силькеборг

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

86.7%
40%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

29 матчей

48.3%
13.8%
37.9%
14 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 6 0.29
Одей Стивен 6 0.29
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.24
Кехинде Тосин 2 0.1
Греве Матиас 1 0.05
Каллесеэ Миккель 1 0.05
Анкерсен Якоб 1 0.05
Писингер Симон 1 0.05
Эгхо Марвин 1 0.05
Марксен Эрик 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 10 (2) 0.48
Sebastian Joergensen 9 0.43
Валлис Николай 8 0.38
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.1
Карстенсен Расмус 1 0.05
Alexander Lind 1 0.05
Бринк Марк 1 0.05
Рёйкьер Никлас 1 0.05
Фредерик Карстенсен 1 0.05
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 4 0
Йонсен Лассер Берг 4 0
Кехинде Тосин 4 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Лауридсен Йеспер 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Одей Стивен 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Греве Матиас 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Гравес Симон 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 6 0
Гояни Роберт 1 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 2 0
Хелениус Никлас 1 0
Ларсен Николай 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Lukas Engel 1 0
Sebastian Joergensen 1 0
Oliver Sonne 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
20
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
4
27%
1
5%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
8
40%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Пропущено

13
13
10 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
38%
3
23%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
0
0%
2
14%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
4
40%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
5
45%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Забито

25
34
15 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
4
16%
2
6%
1-15
5
20%
5
15%
16-30
6
24%
3
9%
31-45
7
28%
2
6%
46-60
2
8%
12
35%
61-75
1
4%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

24
20
17 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
6
25%
3
15%
1-15
7
29%
29%
2
10%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
2
8%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1
Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2
Силькеборг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Брондбю 1:0 21 12 6 3 30 - 20 42
3. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
4. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Раннерс 21 9 5 7 25 - 24 32
6. Силькеборг 21 7 10 4 34 - 20 31
7. Виборг 21 6 8 7 30 - 32 26
8. Орхус 0:1 21 6 6 9 22 - 28 24
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 21 5 6 10 24 - 36 21
11. Вайле 21 3 4 14 19 - 48 13
12. Сённерйюск 21 2 6 13 16 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 11 8 2 1 16 - 8 26
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 10 4 4 2 14 - 7 16
6. Орхус 0:1 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 1:0 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Нордшелланн 10 3 1 6 12 - 19 10
9. Орхус 0:1 11 2 3 6 8 - 16 9
10. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
  • До матча
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