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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
0:0
Перерыв

Стадион:
Копенгаген
0'
9' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
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Roony Bardghji
42' Желтая карточка
Феррейра Эвандер

Ход матча

9'
Брумадо Жуниор
 
10'
 
Roony Bardghji
42'
Феррейра Эвандер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Копенгаген
2.29
3.52
3.56
Все Коэффициенты
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
5
Хег
Даниэль
6
Андерссон
Йоэль
35
Шарлес
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
2
Дикс
Кевин
6
Стаге
Йенс
33
Фальк
Расмус
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
9
Йоргенсен
Николай
Митьюлланд
3-5-2
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Митьюлланд
Копенгаген

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
12%
8%
20 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 18 побед

49 матчей

44.9%
12.2%
42.9%
22 победы 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

32.7%
34.7%
32.6%
16 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

40.8%
22.4%
36.8%
20 побед 11 ничьих 18 побед

История матчей

СД
0:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 8 (1) 0.38
Феррейра Эвандер 7 (2) 0.33
Святченко Эрик 4 0.19
Дрейер Андерс 3 0.14
Линн Виктор 3 0.14
Систо Пионе 2 0.1
Исаксен Густав 2 0.1
Рафаэль Онедика 2 0.1
Мабиль Авер 1 0.05
Дюр Николас 1 0.05
Паулиньо VI 1 0.05
Вагнер Лав 1 0.05
Хансен Мадс 1 0.05
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 8 0.38
Винд Жонас 6 (1) 0.29
Стаге Йенс 5 0.24
Лерагер Лукас 4 0.19
Дикс Кевин 2 0.1
Бовинг Виллиам 2 0.1
Дарами Мохаммед 2 0.1
Roony Bardghji 2 0.1
Анкерсен Петер 1 0.05
Зека Карлос 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Хочолава Давид 1 0.05
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.05
Вильчек Камиль 1 0.05
Йоргенсен Николай 1 0.05
Бабакар Хоума 1 0.05
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.05
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0
Карамоко Мамуду 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 4 1
Паулиньо VI 4 0
Феррейра Эвандер 2 1
Святченко Эрик 3 0
Систо Пионе 3 0
Шарлес 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Jose Ferreira 1 0
Бо Энриксен 1 0
Маррони 1 0
Дюр Николас 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 8 0
Лерагер Лукас 6 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Стаге Йенс 3 0
Биэл Пеп 3 0
Винд Жонас 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Дикс Кевин 2 0
Грабара Камил 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Фальк Расмус 1 0
Вавро Денис 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Мукайру Пол 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джесс Торуп 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
22
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
4
18%
3
14%
1-15
5
23%
5
23%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
4
18%
5
23%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
18%
3
14%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
4
27%
5
26%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

37
41
17 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
6
16%
4
10%
1-15
6
16%
8
20%
16-30
5
14%
7
17%
31-45
8
22%
7
17%
46-60
5
14%
8
20%
61-75
7
19%
7
17%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
3
23%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
5
25%
6
46%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2
Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0
Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 21 12 7 2 41 - 13 43
2. Брондбю 21 11 7 3 30 - 21 40
3. Митьюлланд 0:0 21 12 4 5 36 - 21 40
4. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Раннерс 21 9 5 7 25 - 24 32
6. Силькеборг 21 7 10 4 34 - 20 31
7. Виборг 21 6 8 7 30 - 32 26
8. Орхус 21 6 7 8 23 - 28 25
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 21 5 6 10 24 - 36 21
11. Вайле 21 3 4 14 19 - 48 13
12. Сённерйюск 21 2 6 13 16 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Митьюлланд 0:0 11 7 1 3 22 - 10 22
3. Копенгаген 0:0 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 10 4 4 2 14 - 7 16
6. Орхус 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 11 7 3 1 23 - 6 24
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 0:0 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Нордшелланн 10 3 1 6 12 - 19 10
9. Орхус 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
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Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Копенгаген
2.29
3.52
3.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Копенгаген онлайн

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