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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 11288
Копенгаген
0'
9' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
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Roony Bardghji
42' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
70' Желтая карточка
Лерагер Лукас
74' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
78' Желтая карточка
Бо Энриксен
86' Желтая карточка
Бабакар Хоума
0:1
90' Гол
Бабакар Хоума
90'+6

Ход матча

9'
Брумадо Жуниор
 
10'
 
Roony Bardghji
42'
Феррейра Эвандер
 
46'
Тюкосен Мадс
Святченко Эрик
 
60'
Систо Пионе
Шарлес
 
63'
 
Бовинг Виллиам
Мукайру Пол
63'
 
Бабакар Хоума
Йоргенсен Николай
70'
Чилуфя Эдвард
Исаксен Густав
 
70'
 
Лерагер Лукас
Roony Bardghji
70'
 
Лерагер Лукас
74'
Далсгор Хенрик
 
78'
Бо Энриксен
 
86'
 
Бабакар Хоума
86'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Биэл Пеп
86'
 
Elias Jelert Kristensen
Анкерсен Петер
86'
Паулиньо VI
Дюр Николас
 
90'
0:1
Бабакар Хоума

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
5
Хег
Даниэль
6
Андерссон
Йоэль
35
Шарлес
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
2
Дикс
Кевин
6
Стаге
Йенс
33
Фальк
Расмус
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
9
Йоргенсен
Николай
Митьюлланд
3-5-2
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Митьюлланд
Копенгаген

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
12%
8%
20 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 18 побед

49 матчей

44.9%
12.2%
42.9%
22 победы 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

32.7%
34.7%
32.6%
16 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

40.8%
22.4%
36.8%
20 побед 11 ничьих 18 побед

История матчей

СД
0:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 8 (1) 0.38
Феррейра Эвандер 7 (2) 0.33
Святченко Эрик 4 0.19
Дрейер Андерс 3 0.14
Линн Виктор 3 0.14
Систо Пионе 2 0.1
Исаксен Густав 2 0.1
Рафаэль Онедика 2 0.1
Мабиль Авер 1 0.05
Дюр Николас 1 0.05
Паулиньо VI 1 0.05
Вагнер Лав 1 0.05
Хансен Мадс 1 0.05
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 8 0.38
Винд Жонас 6 (1) 0.29
Стаге Йенс 5 0.24
Лерагер Лукас 4 0.19
Дикс Кевин 2 0.1
Бовинг Виллиам 2 0.1
Дарами Мохаммед 2 0.1
Бабакар Хоума 2 0.1
Roony Bardghji 2 0.1
Анкерсен Петер 1 0.05
Зека Карлос 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Хочолава Давид 1 0.05
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.05
Вильчек Камиль 1 0.05
Йоргенсен Николай 1 0.05
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.05
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0
Карамоко Мамуду 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 4 1
Паулиньо VI 4 0
Феррейра Эвандер 2 1
Святченко Эрик 3 0
Систо Пионе 3 0
Шарлес 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Далсгор Хенрик 2 0
Бо Энриксен 2 0
Хег Даниэль 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Jose Ferreira 1 0
Маррони 1 0
Дюр Николас 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 8 0
Лерагер Лукас 7 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Стаге Йенс 3 0
Биэл Пеп 3 0
Винд Жонас 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Дикс Кевин 2 0
Грабара Камил 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Бабакар Хоума 1 0
Фальк Расмус 1 0
Вавро Денис 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Мукайру Пол 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джесс Торуп 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
23
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
4
18%
3
13%
1-15
5
23%
5
22%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
4
18%
5
22%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
4
18%
4
17%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
4
27%
5
26%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

37
42
17 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
6
16%
4
10%
1-15
6
16%
8
19%
16-30
5
14%
7
17%
31-45
8
22%
7
17%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
7
19%
8
19%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
5
24%
6
46%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
19%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2
Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0
Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 21 13 6 2 42 - 13 45
2. Брондбю 21 11 7 3 30 - 21 40
3. Митьюлланд 21 12 3 6 36 - 22 39
4. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Раннерс 21 9 5 7 25 - 24 32
6. Силькеборг 21 7 10 4 34 - 20 31
7. Виборг 21 6 8 7 30 - 32 26
8. Орхус 21 6 7 8 23 - 28 25
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 21 5 6 10 24 - 36 21
11. Вайле 21 3 4 14 19 - 48 13
12. Сённерйюск 21 2 6 13 16 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Митьюлланд 11 7 0 4 22 - 11 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 10 4 4 2 14 - 7 16
6. Орхус 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Нордшелланн 10 3 1 6 12 - 19 10
9. Орхус 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Митьюлланд 0:1 Копенгаген онлайн

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