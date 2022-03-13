Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Рефери не любит споров - именно за это Бо Энриксен сейчас получил желтую

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Удар от ворот произведет Копенгаген

44' Какой промах! Брумадо Жуниор имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

43' Шарлес из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

43' Матч возобновлен

42' Феррейра Эвандер получил желтую карточку от судьи

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Отличные скиллы показывает Брумадо Жуниор , обводя своих соперников

41' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Игрок Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

38' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

33' Дюр Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Шарлес нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

32' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

32' Биэл Пеп не смог попасть в створ ударом издали

31' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок Йоргенсен Николай из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Копенгаген выполняет удар от ворот.

29' Как он промахнулся? Феррейра Эвандер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

29' Исаксен Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

28' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

28' Игрок Биэл Пеп из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Олафссон Элиас-Рафн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

24' Отличные скиллы показывает Феррейра Эвандер , обводя своих соперников

23' Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

22' Йоргенсен Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Брумадо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Дюр Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

19' Биэл Пеп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Копенгаген

14' Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

13' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Матч возобновлен

12' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Копенгаген , отменен.

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

9' Брумадо Жуниор получил желтую карточку от судьи

9' Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Шарлес получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Шарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Сегодня прохладно для игры в футбол.

3' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Биэл Пеп из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля