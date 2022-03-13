Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 11288
9' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
10' Undefined phrase: football_event_Roony Bardghji
42' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
70' Желтая карточкаЛерагер Лукас
74' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
78' Желтая карточкаБо Энриксен
86' Желтая карточкаБабакар Хоума
0:1
90' ГолБабакар Хоума
Ход матча
10'
42'
60'
70'
74'
78'
86'
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
35
Шарлес
44
Дюр
Николас
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Копенгаген
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
12%
8%
20 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 18 побед
49 матчей
44.9%
12.2%
42.9%
22 победы 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
32.7%
34.7%
32.6%
16 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
40.8%
22.4%
36.8%
20 побед 11 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|8 (1)
|0.38
|Феррейра Эвандер
|7 (2)
|0.33
|Святченко Эрик
|4
|0.19
|Дрейер Андерс
|3
|0.14
|Линн Виктор
|3
|0.14
|Систо Пионе
|2
|0.1
|Исаксен Густав
|2
|0.1
|Рафаэль Онедика
|2
|0.1
|Мабиль Авер
|1
|0.05
|Дюр Николас
|1
|0.05
|Паулиньо VI
|1
|0.05
|Вагнер Лав
|1
|0.05
|Хансен Мадс
|1
|0.05
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|8
|0.38
|Винд Жонас
|6 (1)
|0.29
|Стаге Йенс
|5
|0.24
|Лерагер Лукас
|4
|0.19
|Дикс Кевин
|2
|0.1
|Бовинг Виллиам
|2
|0.1
|Дарами Мохаммед
|2
|0.1
|Бабакар Хоума
|2
|0.1
|Roony Bardghji
|2
|0.1
|Анкерсен Петер
|1
|0.05
|Зека Карлос
|1
|0.05
|Вавро Денис
|1
|0.05
|Хочолава Давид
|1
|0.05
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.05
|Вильчек Камиль
|1
|0.05
|Йоргенсен Николай
|1
|0.05
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.05
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Карамоко Мамуду
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|4
|1
|Паулиньо VI
|4
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|1
|Святченко Эрик
|3
|0
|Систо Пионе
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Jose Ferreira
|1
|0
|Маррони
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|8
|0
|Лерагер Лукас
|7
|0
|Бойлесен Николай
|4
|1
|Зека Карлос
|4
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Биэл Пеп
|3
|0
|Винд Жонас
|3
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Грабара Камил
|2
|0
|Кристансен Виктор
|2
|0
|Бабакар Хоума
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
23
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
4
18%
3
13%
1-15
5
23%
5
22%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
4
18%
5
22%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
4
18%
4
17%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
4
27%
5
26%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
37
42
17 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
6
16%
4
10%
1-15
6
16%
8
19%
16-30
5
14%
7
17%
31-45
8
22%
7
17%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
7
19%
8
19%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
5
24%
6
46%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
19%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2
Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0
Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|21
|13
|6
|2
|42 - 13
|45
|2.
|Брондбю
|21
|11
|7
|3
|30 - 21
|40
|3.
|Митьюлланд
|21
|12
|3
|6
|36 - 22
|39
|4.
|Ольборг
|20
|9
|5
|6
|30 - 24
|32
|5.
|Раннерс
|21
|9
|5
|7
|25 - 24
|32
|6.
|Силькеборг
|21
|7
|10
|4
|34 - 20
|31
|7.
|Виборг
|21
|6
|8
|7
|30 - 32
|26
|8.
|Орхус
|21
|6
|7
|8
|23 - 28
|25
|9.
|Оденсе
|20
|4
|9
|7
|29 - 30
|21
|10.
|Нордшелланн
|21
|5
|6
|10
|24 - 36
|21
|11.
|Вайле
|21
|3
|4
|14
|19 - 48
|13
|12.
|Сённерйюск
|21
|2
|6
|13
|16 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Митьюлланд
|11
|7
|0
|4
|22 - 11
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Силькеборг
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Орхус
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Ольборг
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|11
|8
|2
|1
|24 - 6
|26
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Брондбю
|10
|4
|4
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|6.
|Силькеборг
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|7.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|8.
|Нордшелланн
|10
|3
|1
|6
|12 - 19
|10
|9.
|Орхус
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|11.
|Сённерйюск
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1