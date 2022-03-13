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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
2:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Вайле
0'
1:0
22' Гол
Грот Джей-Рой
35' Желтая карточка
Хенриксен Тобиас
2:0
49' Гол
Крамер Ларс
55'

Ход матча

21'
 
Альборнос Миико
Heron
22'
Грот Джей-Рой
(Леманс Клинт)
1:0
34'
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
 
35'
 
Хенриксен Тобиас
49'
Крамер Ларс
(Christian Soerensen II)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Вайле
1.67
4.20
5.25
Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
6
Крамер
Ларс
II
7
Christian
Soerensen
II
17
Бонде
Якуб
13
Jeppe
Groenning
14
Леманс
Клинт
23
Бакиз
Юнес
11
Грот
Джей-Рой
31
Бех
Тобиас
1
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
2
Heron
7
Драмме
Муамаду
15
Офори
Эбенезер
11
Муколли
Арбнор
10
Соуза
Аллан
II
9
Понсе
Андрес
30
Бабаян
Эдгар
Виборг
4-3-3
Вайле
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Вайле

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:1
ТМС
3:4
ПД
1:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
3:0
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.29
Бонде Якуб 4 (2) 0.19
Бакиз Юнес 3 0.14
Крамер Ларс II 3 0.14
Лонвейк Джастин 2 0.1
Бех Тобиас 2 0.1
Лауритсен Мадс 2 0.1
Грот Джей-Рой 2 0.1
Christian Soerensen II 1 0.05
Ibrahim Said 1 0.05
Леманс Клинт 1 0.05
Jeppe Groenning 1 0.05
Mads Aaquist 0 0
Бергер Софус 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.1
Эммануилидис Димитриос 2 0.1
Джорджевич Лука 2 0.1
Муколли Арбнор 2 0.1
Фагир Вахид 2 0.1
Ханссон Халлюр 1 0.05
Альбентоса Рауль 1 0.05
Понсе Андрес 1 0.05
Соуза Аллан II 1 (1) 0.05
Колингер Денис 1 0.05
Эзатолахи Саид 1 0.05
Драмме Муамаду 1 0.05
Скооп Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 2
Лауритсен Мадс 5 1
Jeppe Groenning 5 0
Бонде Якуб 5 0
Путрос Франс Диа 4 0
Лонвейк Джастин 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Бех Тобиас 3 0
Ibrahim Said 2 0
Гординьо Лоренсо 2 0
Грот Джей-Рой 2 0
Jeff Mensah 1 0
Леманс Клинт 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бергер Софус 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Lars Friis 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 8 0
Муколли Арбнор 6 0
Эзатолахи Саид 5 0
Соуза Аллан II 5 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Альборнос Миико 2 0
Бабаян Эдгар 2 0
Хенриксен Тобиас 2 0
Lukas Engel 2 0
Фагир Вахид 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Скооп Якоб 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Альбентоса Рауль 1 0
Гуннелунн Томас 1 0
Хетеми Лундрим 1 0
Heron 1 0
Драмме Муамаду 1 0
Hans Hollsberg 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 16
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
4
14%
1-15
4
27%
4
14%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
3
20%
3
11%
61-75
4
27%
9
32%
76-90

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
18%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
6
50%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
4
22%
7
35%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
33%
4
20%
76-90

Забито

27
17
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
7
26%
2
12%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
6
22%
7
41%
31-45
3
11%
5
29%
29%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
2
12%
76-90

Пропущено

33
48
16 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 19
2
6%
7
15%
1-15
8
24%
11
23%
16-30
6
18%
7
15%
31-45
2
6%
6
13%
46-60
5
15%
4
8%
61-75
10
30%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2
ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3
Вайле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3
Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Брондбю 20 11 6 3 29 - 20 39
3. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
4. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Раннерс 1:0 21 9 5 7 24 - 23 32
6. Силькеборг 0:1 21 7 10 4 33 - 19 31
7. Виборг 2:0 21 6 8 7 30 - 32 26
8. Орхус 20 6 6 8 22 - 27 24
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 21 5 6 10 24 - 36 21
11. Вайле 0:2 21 3 4 14 19 - 48 13
12. Сённерйюск 21 2 6 13 16 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Раннерс 1:0 11 5 3 3 14 - 12 18
5. Силькеборг 0:1 10 4 4 2 14 - 7 16
6. Орхус 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 0:2 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 2:0 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 2:0 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 0:1 11 3 6 2 19 - 12 15
7. Раннерс 1:0 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Нордшелланн 10 3 1 6 12 - 19 10
9. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
10. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 0:2 11 0 1 10 5 - 30 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Вайле
1.67
4.20
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виборг 2:0 Вайле онлайн

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