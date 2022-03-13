Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Вайле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Вайле

48' Соуза Аллан II пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

47' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Брунст Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Офори Эбенезер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Виборг выполняет удар от ворот.

41' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Офори Эбенезер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Удар от ворот произведет Вайле

39' Как он промахнулся? Тобиас Бех имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

38' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Альборнос Миико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Вайле

35' Хенриксен Тобиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Грот Джей-Рой получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Вайле

28' Леманс Клинт видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

27' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Грот Джей-Рой из команды Виборг

22' Опасность! Леманс Клинт из команды Виборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

22' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Виборг выполняет удар от ворот.

21' Бабаян Эдгар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Аниембе Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Херон получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Грот Джей-Рой нанес удар издали, а Александр Брюнст-Зеллнер отбил его обратно в игру!

15' Аниембе Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Виборг выполняет удар от ворот.

13' Кристиан Соренсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Вайле

8' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Херон из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

6' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Грот Джей-Рой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Виборг выполняет удар от ворот.

2' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Вайле

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Виборг начинает с центра поля