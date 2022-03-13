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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4227
Вайле
0'
1:0
22' Гол
Грот Джей-Рой
35' Желтая карточка
Хенриксен Тобиас
2:0
49' Гол
Крамер Ларс
73' Желтая карточка
Педерсен Лукас Лунд
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Альбентоса Рауль
89' Желтая карточка
Бонде Якуб
90'+5

Ход матча

21'
 
Альборнос Миико
Heron
22'
Грот Джей-Рой
(Леманс Клинт)
1:0
34'
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
 
35'
 
Хенриксен Тобиас
49'
Крамер Ларс
(Christian Soerensen II)
2:0
55'
 
Хетеми Лундрим
Драмме Муамаду
55'
 
Гуннелунн Томас
Хенриксен Тобиас
65'
Путрос Франс Диа
Аниембе Даниэль
 
65'
Ндионе Мароки
Бакиз Юнес
 
66'
 
Эммануилидис Димитриос
Бабаян Эдгар
73'
Педерсен Лукас Лунд
 
80'
Бергер Софус
Леманс Клинт
 
80'
Жамбурек Ян
Бех Тобиас
 
83'
 
Альбентоса Рауль
89'
Бонде Якуб
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 8
  • 1 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
6
Крамер
Ларс
II
7
Christian
Soerensen
II
17
Бонде
Якуб
13
Jeppe
Groenning
14
Леманс
Клинт
23
Бакиз
Юнес
11
Грот
Джей-Рой
31
Бех
Тобиас
1
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
2
Heron
7
Драмме
Муамаду
15
Офори
Эбенезер
11
Муколли
Арбнор
10
Соуза
Аллан
II
9
Понсе
Андрес
30
Бабаян
Эдгар
Виборг
4-3-3
Вайле
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Вайле

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:1
ТМС
3:4
ПД
1:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
3:0
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.29
Крамер Ларс II 4 0.19
Бонде Якуб 4 (2) 0.19
Бакиз Юнес 3 0.14
Лонвейк Джастин 2 0.1
Бех Тобиас 2 0.1
Лауритсен Мадс 2 0.1
Грот Джей-Рой 2 0.1
Christian Soerensen II 1 0.05
Ibrahim Said 1 0.05
Леманс Клинт 1 0.05
Jeppe Groenning 1 0.05
Mads Aaquist 0 0
Бергер Софус 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.1
Эммануилидис Димитриос 2 0.1
Джорджевич Лука 2 0.1
Муколли Арбнор 2 0.1
Фагир Вахид 2 0.1
Ханссон Халлюр 1 0.05
Альбентоса Рауль 1 0.05
Понсе Андрес 1 0.05
Соуза Аллан II 1 (1) 0.05
Колингер Денис 1 0.05
Эзатолахи Саид 1 0.05
Драмме Муамаду 1 0.05
Скооп Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 2
Лауритсен Мадс 5 1
Бонде Якуб 6 0
Jeppe Groenning 5 0
Путрос Франс Диа 4 0
Лонвейк Джастин 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Бех Тобиас 3 0
Ibrahim Said 2 0
Гординьо Лоренсо 2 0
Грот Джей-Рой 2 0
Педерсен Лукас Лунд 2 0
Jeff Mensah 1 0
Леманс Клинт 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бергер Софус 1 0
Lars Friis 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 8 0
Муколли Арбнор 6 0
Эзатолахи Саид 5 0
Соуза Аллан II 5 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Альборнос Миико 2 0
Бабаян Эдгар 2 0
Хенриксен Тобиас 2 0
Lukas Engel 2 0
Фагир Вахид 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Скооп Якоб 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Альбентоса Рауль 1 0
Гуннелунн Томас 1 0
Хетеми Лундрим 1 0
Heron 1 0
Драмме Муамаду 1 0
Hans Hollsberg 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 17
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
3
60%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

15
30
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
4
13%
1-15
4
27%
5
17%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
3
20%
3
10%
61-75
4
27%
9
30%
76-90

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
3
18%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
6
50%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
4
22%
7
35%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
33%
4
20%
76-90

Забито

29
17
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
4 Не забивали 10
7
24%
2
12%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
6
21%
7
41%
31-45
4
14%
5
29%
29%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
4
14%
2
12%
76-90

Пропущено

33
50
16 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 20
2
6%
7
14%
1-15
8
24%
12
24%
16-30
6
18%
7
14%
31-45
2
6%
7
14%
46-60
5
15%
4
8%
61-75
10
30%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2
ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3
Вайле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3
Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Брондбю 1:0 21 12 6 3 30 - 20 42
3. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
4. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Раннерс 21 9 5 7 25 - 24 32
6. Силькеборг 21 7 10 4 34 - 20 31
7. Виборг 21 6 8 7 30 - 32 26
8. Орхус 0:1 21 6 6 9 22 - 28 24
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 21 5 6 10 24 - 36 21
11. Вайле 21 3 4 14 19 - 48 13
12. Сённерйюск 21 2 6 13 16 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 11 8 2 1 16 - 8 26
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 10 4 4 2 14 - 7 16
6. Орхус 0:1 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 1:0 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Нордшелланн 10 3 1 6 12 - 19 10
9. Орхус 0:1 11 2 3 6 8 - 16 9
10. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
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