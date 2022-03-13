Дания: Суперлига Дании 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 4227
1:0
22' ГолГрот Джей-Рой
35' Желтая карточкаХенриксен Тобиас
2:0
49' ГолКрамер Ларс
73' Желтая карточкаПедерсен Лукас Лунд
83' Undefined phrase: football_event_Альбентоса Рауль
89' Желтая карточкаБонде Якуб
Ход матча
21'
22'
1:0
35'
49'
83'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
11 Угловые 8
-
1 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
23
Бакиз
Юнес
31
Бех
Тобиас
2
Heron
30
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 HeronЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
-
30 Бабаян ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Вайле
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|6
|0.29
|Крамер Ларс II
|4
|0.19
|Бонде Якуб
|4 (2)
|0.19
|Бакиз Юнес
|3
|0.14
|Лонвейк Джастин
|2
|0.1
|Бех Тобиас
|2
|0.1
|Лауритсен Мадс
|2
|0.1
|Грот Джей-Рой
|2
|0.1
|Christian Soerensen II
|1
|0.05
|Ibrahim Said
|1
|0.05
|Леманс Клинт
|1
|0.05
|Jeppe Groenning
|1
|0.05
|Mads Aaquist
|0
|0
|Бергер Софус
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Engel
|2
|0.1
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.1
|Джорджевич Лука
|2
|0.1
|Муколли Арбнор
|2
|0.1
|Фагир Вахид
|2
|0.1
|Ханссон Халлюр
|1
|0.05
|Альбентоса Рауль
|1
|0.05
|Понсе Андрес
|1
|0.05
|Соуза Аллан II
|1 (1)
|0.05
|Колингер Денис
|1
|0.05
|Эзатолахи Саид
|1
|0.05
|Драмме Муамаду
|1
|0.05
|Скооп Якоб
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|5
|2
|Лауритсен Мадс
|5
|1
|Бонде Якуб
|6
|0
|Jeppe Groenning
|5
|0
|Путрос Франс Диа
|4
|0
|Лонвейк Джастин
|4
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Sebastian Groenning
|3
|0
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Гординьо Лоренсо
|2
|0
|Грот Джей-Рой
|2
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бергер Софус
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|8
|0
|Муколли Арбнор
|6
|0
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Ханссон Халлюр
|3
|0
|Альборнос Миико
|2
|0
|Бабаян Эдгар
|2
|0
|Хенриксен Тобиас
|2
|0
|Lukas Engel
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Альбентоса Рауль
|1
|0
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|Хетеми Лундрим
|1
|0
|Heron
|1
|0
|Драмме Муамаду
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 17
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
3
60%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
15
30
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
4
13%
1-15
4
27%
5
17%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
3
20%
3
10%
61-75
4
27%
9
30%
76-90
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
3
18%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
6
50%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
4
22%
7
35%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
33%
4
20%
76-90
Забито
29
17
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
4 Не забивали 10
7
24%
2
12%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
6
21%
7
41%
31-45
4
14%
5
29%
29%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
4
14%
2
12%
76-90
Пропущено
33
50
16 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 20
2
6%
7
14%
1-15
8
24%
12
24%
16-30
6
18%
7
14%
31-45
2
6%
7
14%
46-60
5
15%
4
8%
61-75
10
30%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2
ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3
Вайле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3
Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|20
|12
|6
|2
|41 - 13
|42
|2.
|Брондбю
|1:0
|21
|12
|6
|3
|30 - 20
|42
|3.
|Митьюлланд
|20
|12
|3
|5
|36 - 21
|39
|4.
|Ольборг
|20
|9
|5
|6
|30 - 24
|32
|5.
|Раннерс
|21
|9
|5
|7
|25 - 24
|32
|6.
|Силькеборг
|21
|7
|10
|4
|34 - 20
|31
|7.
|Виборг
|21
|6
|8
|7
|30 - 32
|26
|8.
|Орхус
|0:1
|21
|6
|6
|9
|22 - 28
|24
|9.
|Оденсе
|20
|4
|9
|7
|29 - 30
|21
|10.
|Нордшелланн
|21
|5
|6
|10
|24 - 36
|21
|11.
|Вайле
|21
|3
|4
|14
|19 - 48
|13
|12.
|Сённерйюск
|21
|2
|6
|13
|16 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0
|11
|8
|2
|1
|16 - 8
|26
|2.
|Митьюлланд
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Силькеборг
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Орхус
|0:1
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Ольборг
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Брондбю
|1:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|6.
|Силькеборг
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|7.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|8.
|Нордшелланн
|10
|3
|1
|6
|12 - 19
|10
|9.
|Орхус
|0:1
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|10.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|11.
|Сённерйюск
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1