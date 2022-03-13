Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:0
24' ГолДивкович Марко
33' Undefined phrase: football_event_Биссек Янн-Аурель
Ход матча
24'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
6
Белл
Джо
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Орхус
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|11
|0.52
|Каппис Кристиан
|3
|0.14
|Слимане Анис
|2
|0.1
|Бруус Андреас
|2
|0.1
|Френнруп Мортен
|2
|0.1
|Хедлунд Симон
|1
|0.05
|Рустед Сигурд
|1
|0.05
|Менса Кевин
|1
|0.05
|Радошевич Йосип
|1
|0.05
|Дивкович Марко
|1
|0.05
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.05
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0.05
|Квистгарден Матиас
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.05
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|0.24
|Андерсон Микаэль
|4
|0.19
|Бунду Мустафа
|3
|0.14
|Торстейнссон Йон
|3
|0.14
|Каль Эрик
|2
|0.1
|Грёнбек Альберт
|1
|0.05
|Frederik Brandhof
|1
|0.05
|Поульсен Николай
|1
|0.05
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.05
|Курминовски Давид
|1
|0.05
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Д'Альберто Антони
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустед Сигурд
|5
|0
|Бруус Андреас
|4
|0
|Менса Кевин
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Павлович Андрия
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Торстейнссон Йон
|7
|0
|Лунд Оливер
|5
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Мортенсен Патрик
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Бунду Мустафа
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
5
33%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
13%
4
29%
1-15
3
38%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
31%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Забито
28
24
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
2
7%
3
13%
1-15
6
21%
7
29%
29%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
5
18%
5
21%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
7
25%
2
8%
76-90
Пропущено
21
25
11 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
24%
5
20%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
3
14%
6
24%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
3
14%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2
Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1
Орхус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2
Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|20
|12
|6
|2
|41 - 13
|42
|2.
|Брондбю
|1:0
|21
|12
|6
|3
|30 - 20
|42
|3.
|Митьюлланд
|20
|12
|3
|5
|36 - 21
|39
|4.
|Ольборг
|20
|9
|5
|6
|30 - 24
|32
|5.
|Раннерс
|21
|9
|5
|7
|25 - 24
|32
|6.
|Силькеборг
|21
|7
|10
|4
|34 - 20
|31
|7.
|Виборг
|21
|6
|8
|7
|30 - 32
|26
|8.
|Орхус
|0:1
|21
|6
|6
|9
|22 - 28
|24
|9.
|Оденсе
|20
|4
|9
|7
|29 - 30
|21
|10.
|Нордшелланн
|21
|5
|6
|10
|24 - 36
|21
|11.
|Вайле
|21
|3
|4
|14
|19 - 48
|13
|12.
|Сённерйюск
|21
|2
|6
|13
|16 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0
|11
|8
|2
|1
|16 - 8
|26
|2.
|Митьюлланд
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Силькеборг
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Орхус
|0:1
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Ольборг
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Брондбю
|1:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|6.
|Силькеборг
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|7.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|8.
|Нордшелланн
|10
|3
|1
|6
|12 - 19
|10
|9.
|Орхус
|0:1
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|10.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|11.
|Сённерйюск
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1