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  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Орхус
0'
1:0
24' Гол
Дивкович Марко
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Биссек Янн-Аурель
52'

Ход матча

24'
Дивкович Марко
(Слимане Анис)
1:0
33'
 
Биссек Янн-Аурель

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Орхус
2.13
3.46
3.75
Все Коэффициенты
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Бруус
Андреас
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
8
Греве
Матиас
24
Дивкович
Марко
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
4
Биссек
Янн-Аурель
37
Хауснер
Себастиан
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
10
Уилшер
Джек
8
Андерсон
Микаэль
27
Грёнбек
Альберт
21
Курминовски
Давид
Брондбю
3-4-2-1
Орхус
4-1-4-1

История личных встреч

Брондбю
Орхус

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:1
СДЧГ
1:2
СДЧГ
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СДЧГ
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 11 0.52
Каппис Кристиан 3 0.14
Слимане Анис 2 0.1
Бруус Андреас 2 0.1
Френнруп Мортен 2 0.1
Хедлунд Симон 1 0.05
Рустед Сигурд 1 0.05
Менса Кевин 1 0.05
Радошевич Йосип 1 0.05
Дивкович Марко 1 0.05
Бёркеейет Тобиас 1 0.05
Хеггхейм Хенрик 1 0.05
Квистгарден Матиас 1 0.05
Махсо Андреас 1 (1) 0.05
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Риверос Блас 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (2) 0.24
Андерсон Микаэль 4 0.19
Бунду Мустафа 3 0.14
Торстейнссон Йон 3 0.14
Каль Эрик 2 0.1
Грёнбек Альберт 1 0.05
Frederik Brandhof 1 0.05
Поульсен Николай 1 0.05
Биссек Янн-Аурель 1 0.05
Курминовски Давид 1 0.05
Ольсен Патрик 0 0
Д'Альберто Антони 0 0
Линкс Гифт 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 5 0
Бруус Андреас 4 0
Менса Кевин 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Павлович Андрия 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Белл Джо 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Торстейнссон Йон 7 0
Лунд Оливер 5 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мортенсен Патрик 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Каль Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
5
33%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
13%
4
29%
1-15
3
38%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
31%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Забито

28
24
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
2
7%
3
13%
1-15
6
21%
7
29%
29%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
5
18%
5
21%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
7
25%
2
8%
76-90

Пропущено

21
25
11 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
24%
5
20%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
3
14%
6
24%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
3
14%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2
Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1
Орхус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2
Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Брондбю 1:0 21 12 6 3 30 - 20 42
3. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
4. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Раннерс 21 9 5 7 25 - 24 32
6. Силькеборг 21 7 10 4 34 - 20 31
7. Виборг 21 6 8 7 30 - 32 26
8. Орхус 0:1 21 6 6 9 22 - 28 24
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 21 5 6 10 24 - 36 21
11. Вайле 21 3 4 14 19 - 48 13
12. Сённерйюск 21 2 6 13 16 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 11 8 2 1 16 - 8 26
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 10 4 4 2 14 - 7 16
6. Орхус 0:1 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 1:0 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Нордшелланн 10 3 1 6 12 - 19 10
9. Орхус 0:1 11 2 3 6 8 - 16 9
10. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Каль Эрик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Слимане Анис
  • 47'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Уилшер Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Слимане Анис из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Брондбю: 64%, Орхус: 36%.
  • Травма, повреждение
    44'
    Рустед Сигурд возвращается на поле.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рустед Сигурд получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Рустед Сигурд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • Угловой
    42'
    Белл Джо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 42'
    Риверос Блас из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 42'
    Бунду Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Белл Джо из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 41'
    Белл Джо мяч отрикошетил от ворот
  • 41'
    Слимане Анис нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Хансен не удержал его в руках.
  • 41'
    Бруус Андреас из команды Брондбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Хауснер Себастиан из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Дивкович Марко
  • 40'
    Контроль мяча: Брондбю: 63%, Орхус: 37%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 39'
    Бруус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 39'
    Риверос Блас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Альберт Гроенбек пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
  • 38'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Хермансен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 37'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Хансен Йеспер делает длинную передачу вперед
  • 37'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Брондбю: 65%, Орхус: 35%.
  • Офсайд
    35'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус в офсайде
  • 35'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Орхус отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    34'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 33'
    Уилшер Джек сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О О Л! Орхус забивает! Биссек Янн-Аурель отличился.
  • Угловой
    33'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой слева.
  • 32'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 32'
    Орхус начинает контратаку
  • 32'
    Бруус Андреас из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 32'
    Слимане Анис из команды Брондбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 32'
    Брондбю начинает контратаку
  • 32'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 31'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Брондбю: 66%, Орхус: 34%.
  • 30'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    28'
    Бруус Андреас наказан за толчок Альберт Гроенбек
  • 27'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Поульсен Николай делает длинную передачу вперед
  • 25'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Д'Альберто Антони из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
  • 25'
    Контроль мяча: Брондбю: 67%, Орхус: 33%.
  • 24'
    Слимане Анис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Дивкович Марко из команды Брондбю.
  • 24'
    Опасность! Слимане Анис из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 23'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Бунду Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Рустед Сигурд
  • 21'
    Слимане Анис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Брондбю: 67%, Орхус: 33%.
  • 19'
    Курминовски Давид из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 17'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 16'
    Игрок Риверос Блас из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 16'
    Хеггхейм Хенрик делает длинную передачу вперед
  • 15'
    Контроль мяча: Брондбю: 59%, Орхус: 41%.
  • 14'
    Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Уилшер Джек из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Белл Джо из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Уилшер Джек
  • 12'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Брондбю: 63%, Орхус: 37%.
  • 9'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 8'
    Андерсон Микаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    8'
    Хеггхейм Хенрик задерживает мяч рукой
  • 7'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Бруус Андреас из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 6'
    Слимане Анис из команды Брондбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 6'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брондбю: 64%, Орхус: 36%.
  • 4'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Бруус Андреас из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Хансен Йеспер делает длинную передачу вперед
  • 2'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 1'
    Отличный пас сделал Риверос Блас из команды Брондбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Брондбю начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Орхус
2.13
3.46
3.75
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Где смотреть матч Брондбю 1:0 Орхус онлайн

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