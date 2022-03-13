Г О О О О Л - Альберт Гроенбек правой ногой классно пробил с лета.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Уилшер Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Рустед Сигурд получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Рустед Сигурд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Орхус

42' Белл Джо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Бунду Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Слимане Анис нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Хансен не удержал его в руках.

40' Удар от ворот произведет Орхус

39' Бруус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Альберт Гроенбек пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

38' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Альберт Гроенбек из команды Орхус в офсайде

35' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Орхус отменен из-за положения "вне игры".

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.

32' Удар от ворот произведет Орхус

31' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Бруус Андреас наказан за толчок Альберт Гроенбек

27' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

25' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Дивкович Марко из команды Брондбю

24' Опасность! Слимане Анис из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

23' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Брондбю выполняет удар от ворот.

19' Удар от ворот произведет Орхус

17' Удар от ворот произведет Орхус

16' Игрок Риверос Блас из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

14' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Уилшер Джек из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Брондбю

8' Андерсон Микаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

1' Удар от ворот произведет Орхус

1' Отличный пас сделал Риверос Блас из команды Брондбю . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля