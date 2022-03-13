Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Бьёрк Карл имел все шансы забить, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв!

95' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Хауснер Себастиан получил желтую карточку от судьи

94' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Поульсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Хедлунд Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Орхус

92' Фредерик Брандоф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Хауснер Себастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

90' Белл Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Поульсен Николай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Сегодняшная посещаемость составляет 23128 болельщиков

87' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

86' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Бунду Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Орхус

84' Матч возобновлен

84' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Отличные скиллы показывает Квистгарден Матиас , обводя своих соперников

82' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Брондбю

78' Альберт Гроенбек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Удар от ворот произведет Брондбю

76' Альберт Гроенбек из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

75' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Белл Джо из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Радошевич Йосип пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

71' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Биссек Янн-Аурель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Дивкович Марко получил желтую карточку от судьи

70' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Отличные скиллы показывает Хедлунд Симон , обводя своих соперников

67' Йеспер Хансен не дал случится голу! Слимане Анис должен был забивать, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв

66' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Отличные скиллы показывает Уилшер Джек , обводя своих соперников

65' Хедлунд Симон получил желтую карточку от судьи

65' Судья свистит. Хедлунд Симон атаковал сзади соперника. Это Альберт Гроенбек заработал своей команде штрафной

65' Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Орхус

63' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Поульсен Николай из команды Орхус

62' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок Альберт Гроенбек из команды Орхус неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

62' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Судья подбегает и показывает Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю отложенную желтую карточку за фол.

60' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Игрок Дивкович Марко из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

59' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Курминовски Давид пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

58' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Судья подбегает и показывает Махсо Андреас из команды Брондбю отложенную желтую карточку за фол.

58' Хермансен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Курминовски Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Г О О О О Л - Альберт Гроенбек правой ногой классно пробил с лета.

51' Удар от ворот произведет Орхус

51' Как он промахнулся? Риверос Блас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

51' Плохо сыграл Биссек Янн-Аурель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Махсо Андреас нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

46' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота