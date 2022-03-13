Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:0
24' ГолДивкович Марко
33' Undefined phrase: football_event_Биссек Янн-Аурель
1:1
52' ГолГрёнбек Альберт
58' Желтая карточкаМахсо Андреас
60' Желтая карточкаД'Альберто Антони
60' Желтая карточкаХеггхейм Хенрик
65' Желтая карточкаХедлунд Симон
70' Желтая карточкаДивкович Марко
89' Желтая карточкаПоульсен Николай
90' Желтая карточкаХауснер Себастиан
Ход матча
24'
1:0
52'
1:1
58'
60'
65'
70'
78'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
6
Белл
Джо
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Орхус
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|11
|0.52
|Каппис Кристиан
|3
|0.14
|Слимане Анис
|2
|0.1
|Бруус Андреас
|2
|0.1
|Френнруп Мортен
|2
|0.1
|Хедлунд Симон
|1
|0.05
|Рустед Сигурд
|1
|0.05
|Менса Кевин
|1
|0.05
|Радошевич Йосип
|1
|0.05
|Дивкович Марко
|1
|0.05
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.05
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0.05
|Квистгарден Матиас
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.05
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|0.24
|Андерсон Микаэль
|4
|0.19
|Бунду Мустафа
|3
|0.14
|Торстейнссон Йон
|3
|0.14
|Каль Эрик
|2
|0.1
|Грёнбек Альберт
|2
|0.1
|Frederik Brandhof
|1
|0.05
|Поульсен Николай
|1
|0.05
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.05
|Курминовски Давид
|1
|0.05
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Д'Альберто Антони
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустед Сигурд
|5
|0
|Бруус Андреас
|4
|0
|Менса Кевин
|3
|0
|Хедлунд Симон
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Павлович Андрия
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|7
|0
|Лунд Оливер
|5
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Хауснер Себастиан
|4
|0
|Мортенсен Патрик
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Бунду Мустафа
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
0
0%
1
10%
1-15
6
38%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
11%
4
27%
1-15
3
33%
5
33%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
31%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Забито
29
25
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
2
7%
3
12%
1-15
7
24%
7
28%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
5
17%
6
24%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
7
24%
2
8%
76-90
Пропущено
22
26
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
23%
5
19%
1-15
3
14%
7
27%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
5
23%
3
12%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
3
14%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2
Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1
Орхус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2
Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|21
|12
|7
|2
|41 - 13
|43
|2.
|Брондбю
|21
|11
|7
|3
|30 - 21
|40
|3.
|Митьюлланд
|0:0
|21
|12
|4
|5
|36 - 21
|40
|4.
|Ольборг
|20
|9
|5
|6
|30 - 24
|32
|5.
|Раннерс
|21
|9
|5
|7
|25 - 24
|32
|6.
|Силькеборг
|21
|7
|10
|4
|34 - 20
|31
|7.
|Виборг
|21
|6
|8
|7
|30 - 32
|26
|8.
|Орхус
|21
|6
|7
|8
|23 - 28
|25
|9.
|Оденсе
|20
|4
|9
|7
|29 - 30
|21
|10.
|Нордшелланн
|21
|5
|6
|10
|24 - 36
|21
|11.
|Вайле
|21
|3
|4
|14
|19 - 48
|13
|12.
|Сённерйюск
|21
|2
|6
|13
|16 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|Копенгаген
|0:0
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Силькеборг
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Орхус
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Ольборг
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 6
|24
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Брондбю
|10
|4
|4
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|6.
|Силькеборг
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|7.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|8.
|Нордшелланн
|10
|3
|1
|6
|12 - 19
|10
|9.
|Орхус
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|11.
|Сённерйюск
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1