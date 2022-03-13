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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 23128
Орхус
0'
1:0
24' Гол
Дивкович Марко
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Биссек Янн-Аурель
1:1
52' Гол
Грёнбек Альберт
58' Желтая карточка
Махсо Андреас
60' Желтая карточка
Д'Альберто Антони
60' Желтая карточка
Хеггхейм Хенрик
65' Желтая карточка
Хедлунд Симон
70' Желтая карточка
Дивкович Марко
89' Желтая карточка
Поульсен Николай
90' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
90'+5

Ход матча

24'
Дивкович Марко
(Слимане Анис)
1:0
33'
 
Биссек Янн-Аурель
52'
1:1
Грёнбек Альберт
58'
Махсо Андреас
 
60'
 
Д'Альберто Антони
60'
Хеггхейм Хенрик
 
63'
Хедлунд Симон
Греве Матиас
 
65'
Хедлунд Симон
 
65'
 
Мортенсен Патрик
Курминовски Давид
70'
Дивкович Марко
 
78'
 
Лунд Оливер
Каль Эрик
78'
 
Frederik Brandhof
Уилшер Джек
80'
Квистгарден Матиас
Дивкович Марко
 
89'
 
Поульсен Николай
89'
Бьёрк Карл
Слимане Анис
 
90'
 
Мунксгор Александер
Д'Альберто Антони
90'
 
Хауснер Себастиан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Бруус
Андреас
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
8
Греве
Матиас
24
Дивкович
Марко
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
4
Биссек
Янн-Аурель
37
Хауснер
Себастиан
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
10
Уилшер
Джек
8
Андерсон
Микаэль
27
Грёнбек
Альберт
21
Курминовски
Давид
Брондбю
3-4-2-1
Орхус
4-1-4-1

История личных встреч

Брондбю
Орхус

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:1
СДЧГ
1:2
СДЧГ
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СДЧГ
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 11 0.52
Каппис Кристиан 3 0.14
Слимане Анис 2 0.1
Бруус Андреас 2 0.1
Френнруп Мортен 2 0.1
Хедлунд Симон 1 0.05
Рустед Сигурд 1 0.05
Менса Кевин 1 0.05
Радошевич Йосип 1 0.05
Дивкович Марко 1 0.05
Бёркеейет Тобиас 1 0.05
Хеггхейм Хенрик 1 0.05
Квистгарден Матиас 1 0.05
Махсо Андреас 1 (1) 0.05
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Риверос Блас 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (2) 0.24
Андерсон Микаэль 4 0.19
Бунду Мустафа 3 0.14
Торстейнссон Йон 3 0.14
Каль Эрик 2 0.1
Грёнбек Альберт 2 0.1
Frederik Brandhof 1 0.05
Поульсен Николай 1 0.05
Биссек Янн-Аурель 1 0.05
Курминовски Давид 1 0.05
Ольсен Патрик 0 0
Д'Альберто Антони 0 0
Линкс Гифт 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 5 0
Бруус Андреас 4 0
Менса Кевин 3 0
Хедлунд Симон 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Махсо Андреас 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хеггхейм Хенрик 3 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Павлович Андрия 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 9 0
Торстейнссон Йон 7 0
Лунд Оливер 5 0
Андерсон Микаэль 4 0
Хауснер Себастиан 4 0
Мортенсен Патрик 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Каль Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
0
0%
1
10%
1-15
6
38%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
11%
4
27%
1-15
3
33%
5
33%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
31%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Забито

29
25
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
2
7%
3
12%
1-15
7
24%
7
28%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
5
17%
6
24%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
7
24%
2
8%
76-90

Пропущено

22
26
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
23%
5
19%
1-15
3
14%
7
27%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
5
23%
3
12%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
3
14%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2
Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1
Орхус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2
Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 21 12 7 2 41 - 13 43
2. Брондбю 21 11 7 3 30 - 21 40
3. Митьюлланд 0:0 21 12 4 5 36 - 21 40
4. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Раннерс 21 9 5 7 25 - 24 32
6. Силькеборг 21 7 10 4 34 - 20 31
7. Виборг 21 6 8 7 30 - 32 26
8. Орхус 21 6 7 8 23 - 28 25
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 21 5 6 10 24 - 36 21
11. Вайле 21 3 4 14 19 - 48 13
12. Сённерйюск 21 2 6 13 16 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Митьюлланд 0:0 11 7 1 3 22 - 10 22
3. Копенгаген 0:0 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 10 4 4 2 14 - 7 16
6. Орхус 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 11 7 3 1 23 - 6 24
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 0:0 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Нордшелланн 10 3 1 6 12 - 19 10
9. Орхус 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Каль Эрик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Слимане Анис
  • 47'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Уилшер Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Слимане Анис из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Брондбю: 64%, Орхус: 36%.
  • Травма, повреждение
    44'
    Рустед Сигурд возвращается на поле.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рустед Сигурд получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Рустед Сигурд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • Угловой
    42'
    Белл Джо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 42'
    Риверос Блас из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 42'
    Бунду Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Белл Джо из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 41'
    Белл Джо мяч отрикошетил от ворот
  • 41'
    Слимане Анис нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Хансен не удержал его в руках.
  • 41'
    Бруус Андреас из команды Брондбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Хауснер Себастиан из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Дивкович Марко
  • 40'
    Контроль мяча: Брондбю: 63%, Орхус: 37%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 39'
    Бруус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 39'
    Риверос Блас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Альберт Гроенбек пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
  • 38'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Хермансен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 37'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Хансен Йеспер делает длинную передачу вперед
  • 37'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Брондбю: 65%, Орхус: 35%.
  • Офсайд
    35'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус в офсайде
  • 35'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Орхус отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    34'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 33'
    Уилшер Джек сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О О Л! Орхус забивает! Биссек Янн-Аурель отличился.
  • Угловой
    33'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой слева.
  • 32'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 32'
    Орхус начинает контратаку
  • 32'
    Бруус Андреас из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 32'
    Слимане Анис из команды Брондбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 32'
    Брондбю начинает контратаку
  • 32'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 31'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Брондбю: 66%, Орхус: 34%.
  • 30'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    28'
    Бруус Андреас наказан за толчок Альберт Гроенбек
  • 27'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Поульсен Николай делает длинную передачу вперед
  • 25'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Д'Альберто Антони из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
  • 25'
    Контроль мяча: Брондбю: 67%, Орхус: 33%.
  • 24'
    Слимане Анис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Дивкович Марко из команды Брондбю.
  • 24'
    Опасность! Слимане Анис из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 23'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Бунду Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Рустед Сигурд
  • 21'
    Слимане Анис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Брондбю: 67%, Орхус: 33%.
  • 19'
    Курминовски Давид из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 17'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 16'
    Игрок Риверос Блас из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 16'
    Хеггхейм Хенрик делает длинную передачу вперед
  • 15'
    Контроль мяча: Брондбю: 59%, Орхус: 41%.
  • 14'
    Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Уилшер Джек из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Белл Джо из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Уилшер Джек
  • 12'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Брондбю: 63%, Орхус: 37%.
  • 9'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 8'
    Андерсон Микаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    8'
    Хеггхейм Хенрик задерживает мяч рукой
  • 7'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Бруус Андреас из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 6'
    Слимане Анис из команды Брондбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 6'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брондбю: 64%, Орхус: 36%.
  • 4'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Бруус Андреас из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Хансен Йеспер делает длинную передачу вперед
  • 2'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 1'
    Отличный пас сделал Риверос Блас из команды Брондбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Брондбю начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 1:1 Орхус онлайн

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