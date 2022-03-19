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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
ПЕК Зволле
0' 15'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
ПЕК Зволле
1.60
4.10
6.01
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
32
Бош
Йессе
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
5
Паал
Кеннет
30
Ван
дер
Верфф
Майкел
31
Ван
Вермескеркен
Саи
6
Саймак
Мустафа
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
34
Mees
de
Wit
21
Андерсон
Джаван
19
Редан
Дайшон
Твенте
4-2-3-1
ПЕК Зволле
3-5-2

История личных встреч

Твенте
ПЕК Зволле

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:3
Э
1:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
К
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
0:2
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 12 (5) 0.44
Проппер Робин 5 0.19
Лимниос Димитрис 4 0.15
Manfred Ugalde 3 0.11
Влап Михел 3 0.11
Мисиджан Вирджил 2 0.07
Daan Rots 2 0.07
Бренет Джошуа 2 0.07
Зерруки Рамиз 2 0.07
Садилек Михал 1 0.04
Mees Hilgers 1 0.04
Бош Йессе 1 0.04
Смал Гийс 0 0
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.15
Ван Полен Брам 4 (2) 0.15
Mees de Wit 4 0.15
Ван Ден Белт Томас 2 0.07
Накаяма Юта 1 0.04
Саймак Мустафа 1 0.04
Хюйбертс Дин 1 0.04
Samir Lagsir 1 0.04
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 5 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Проппер Робин 3 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Накаяма Юта 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Ван Ден Белт Томас 4 0
Вут Симен 2 1
Кастанер Жервейн 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Ван дер Верфф Майкел 1 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
5
29%
29%
7
54%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
35%
1
8%
76-90

Пропущено

9
24
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
6
25%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
3
33%
5
21%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
1
11%
6
25%
76-90

Забито

23
10
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
4
17%
1
10%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
6
26%
1
10%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
5
22%
5
50%
76-90

Пропущено

21
14
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
10%
2
14%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
6
29%
3
21%
61-75
7
33%
1
7%
76-90

Забито

40
23
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
18 Забивали первыми 10
2 Не забивали 10
9
23%
8
35%
1-15
4
10%
2
9%
16-30
7
18%
2
9%
31-45
5
13%
1
4%
46-60
4
10%
4
17%
61-75
11
28%
6
26%
76-90

Пропущено

30
38
9 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 19
3
10%
8
21%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
6
20%
7
18%
46-60
7
23%
5
13%
61-75
8
27%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2
Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1
Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. Твенте 0:0 27 15 7 5 40 - 30 52
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 40 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 0:2 27 10 3 14 43 - 57 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 2:0 27 8 6 13 29 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. ПЕК Зволле 0:0 27 5 6 16 20 - 41 21
18. Спарта Роттердам 24 4 8 12 21 - 37 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 0:0 13 7 5 1 18 - 8 26
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 2:0 14 6 1 7 19 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 12 5 2 5 15 - 24 17
11. Камбюр 0:2 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
13. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
14. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 0:0 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Твенте 0:0 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 0:2 14 5 2 7 18 - 28 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 2:0 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 0:0 14 3 2 9 11 - 26 11
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
ПЕК Зволле
1.60
4.10
6.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Твенте 0:0 ПЕК Зволле онлайн

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