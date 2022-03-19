Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Гролс Весте
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
32
Бош
Йессе
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
-
39 Daan RotsПолузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
36 Luca Everink
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Mees de WitПолузащитник
- Нападающий
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
22 Де Вал МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
ПЕК Зволле
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|12 (5)
|0.44
|Проппер Робин
|5
|0.19
|Лимниос Димитрис
|4
|0.15
|Manfred Ugalde
|3
|0.11
|Влап Михел
|3
|0.11
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.07
|Daan Rots
|2
|0.07
|Бренет Джошуа
|2
|0.07
|Зерруки Рамиз
|2
|0.07
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Mees Hilgers
|1
|0.04
|Бош Йессе
|1
|0.04
|Смал Гийс
|0
|0
|Мениг Квинси
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|4
|0.15
|Ван Полен Брам
|4 (2)
|0.15
|Mees de Wit
|4
|0.15
|Ван Ден Белт Томас
|2
|0.07
|Накаяма Юта
|1
|0.04
|Саймак Мустафа
|1
|0.04
|Хюйбертс Дин
|1
|0.04
|Samir Lagsir
|1
|0.04
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Аджич Лука
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|7
|1
|Садилек Михал
|5
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Проппер Робин
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Мениг Квинси
|2
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|6
|0
|Накаяма Юта
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Саймак Мустафа
|4
|0
|Штридер Рико
|4
|0
|Ван Ден Белт Томас
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Кастанер Жервейн
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Ван дер Верфф Майкел
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
5
29%
29%
7
54%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
35%
1
8%
76-90
Пропущено
9
24
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
6
25%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
3
33%
5
21%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
1
11%
6
25%
76-90
Забито
23
10
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
4
17%
1
10%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
6
26%
1
10%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
5
22%
5
50%
76-90
Пропущено
21
14
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
10%
2
14%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
6
29%
3
21%
61-75
7
33%
1
7%
76-90
Забито
40
23
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
18 Забивали первыми 10
2 Не забивали 10
9
23%
8
35%
1-15
4
10%
2
9%
16-30
7
18%
2
9%
31-45
5
13%
1
4%
46-60
4
10%
4
17%
61-75
11
28%
6
26%
76-90
Пропущено
30
38
9 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 19
3
10%
8
21%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
6
20%
7
18%
46-60
7
23%
5
13%
61-75
8
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2
Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1
Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|26
|20
|1
|5
|63 - 31
|61
|3.
|Фейеноорд
|26
|17
|4
|5
|59 - 24
|55
|4.
|Твенте
|0:0
|27
|15
|7
|5
|40 - 30
|52
|5.
|АЗ Алкмаар
|26
|16
|3
|7
|50 - 30
|51
|6.
|Витесс
|25
|12
|5
|8
|32 - 40
|41
|7.
|Утрехт
|26
|11
|7
|8
|43 - 33
|40
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|0:2
|27
|10
|3
|14
|43 - 57
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|27
|8
|6
|13
|29 - 43
|30
|13.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|27
|5
|6
|16
|20 - 41
|21
|18.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|21 - 37
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Твенте
|0:0
|13
|7
|5
|1
|18 - 8
|26
|6.
|Утрехт
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|10.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 24
|17
|11.
|Камбюр
|0:2
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|13.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Фейеноорд
|13
|8
|2
|3
|27 - 12
|26
|4.
|Твенте
|0:0
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|0:2
|14
|5
|2
|7
|18 - 28
|17
|9.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2