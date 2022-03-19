Первый тайм

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Зерруки Рамиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Мисиджан Вирджил имел все шансы забить, но Костас Лампроу сделал отличный сейв!

11' ШАНС! Мисиджан Вирджил вышел один на один с голкипером...

10' Хорошую попытку сделал Бренет Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру