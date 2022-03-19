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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
1:0
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
19' Гол
Daan Rots
46' Желтая карточка
Ван Ден Белт Томас
53' Желтая карточка
Паал Кеннет
90'+6

Ход матча

19'
Daan Rots
(Влап Михел)
1:0
44'
 
Кастанер Жервейн
Саймак Мустафа
46'
 
Ван Ден Белт Томас
53'
 
Паал Кеннет
59'
 
Де Вал Макс
Клемент Пелле
59'
 
Аджич Лука
Ван Ден Белт Томас
59'
 
Тедич Слободан
Ван дер Верфф Майкел
72'
Черны Вацлав
Мисиджан Вирджил
 
72'
Лимниос Димитрис
Daan Rots
 
83'
Пири Кик
Влап Михел
 
90'
 
Рейндерс Элиано
Ван Вермескеркен Саи

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
32
Бош
Йессе
19
Зерруки
Рамиз
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Лампру
Костантинос
21
Андерсон
Джаван
2
Ван
Полен
Брам
30
Ван
дер
Верфф
Майкел
31
Ван
Вермескеркен
Саи
20
Ван
Ден
Белт
Томас
5
Паал
Кеннет
6
Саймак
Мустафа
34
Mees
de
Wit
10
Клемент
Пелле
19
Редан
Дайшон
Твенте
4-2-3-1
ПЕК Зволле
3-5-1-1

История личных встреч

Твенте
ПЕК Зволле

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:3
Э
1:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
К
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
0:2
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 12 (5) 0.44
Проппер Робин 5 0.19
Лимниос Димитрис 4 0.15
Влап Михел 3 0.11
Manfred Ugalde 3 0.11
Daan Rots 3 0.11
Мисиджан Вирджил 2 0.07
Бренет Джошуа 2 0.07
Зерруки Рамиз 2 0.07
Садилек Михал 1 0.04
Mees Hilgers 1 0.04
Бош Йессе 1 0.04
Смал Гийс 0 0
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.15
Ван Полен Брам 4 (2) 0.15
Mees de Wit 4 0.15
Ван Ден Белт Томас 2 0.07
Накаяма Юта 1 0.04
Саймак Мустафа 1 0.04
Хюйбертс Дин 1 0.04
Samir Lagsir 1 0.04
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 5 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Проппер Робин 3 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Накаяма Юта 5 0
Ван Ден Белт Томас 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Вут Симен 2 1
Кастанер Жервейн 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Ван дер Верфф Майкел 1 0
Паал Кеннет 1 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
5
29%
29%
7
54%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
35%
1
8%
76-90

Пропущено

9
24
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
6
25%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
3
33%
5
21%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
1
11%
6
25%
76-90

Забито

23
10
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
4
17%
1
10%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
6
26%
1
10%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
5
22%
5
50%
76-90

Пропущено

21
14
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
10%
2
14%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
6
29%
3
21%
61-75
7
33%
1
7%
76-90

Забито

40
23
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
18 Забивали первыми 10
2 Не забивали 10
9
23%
8
35%
1-15
4
10%
2
9%
16-30
7
18%
2
9%
31-45
5
13%
1
4%
46-60
4
10%
4
17%
61-75
11
28%
6
26%
76-90

Пропущено

30
38
9 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 19
3
10%
8
21%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
6
20%
7
18%
46-60
7
23%
5
13%
61-75
8
27%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2
Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1
Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 40 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 0:0 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 0:0 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 12 5 2 5 15 - 24 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Спарта Роттердам 0:0 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
14. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
15. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
16. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
17. НЕК Неймеген 0:0 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 0:0 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 0:0 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
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