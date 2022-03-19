Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Даан Ротс разрезает оборону соперника отличным пасом

46' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Мисиджан Вирджил пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

44' Отличные скиллы показывает Мисиджан Вирджил , обводя своих соперников

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Ох, нехорошо это выглядит. Саймак Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Саймак Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Твенте

38' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок Даан Ротс из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

34' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Бош Йессе разрезает оборону соперника отличным пасом

26' Бренет Джошуа из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Ван Вермескеркен Саи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Даан Ротс забивает с левой ноги!

19' Отличные скиллы показывает Мисиджан Вирджил , обводя своих соперников

19' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Зерруки Рамиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Мисиджан Вирджил имел все шансы забить, но Костас Лампроу сделал отличный сейв!

11' ШАНС! Мисиджан Вирджил вышел один на один с голкипером...

10' Хорошую попытку сделал Бренет Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ван Вермескеркен Саи пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру