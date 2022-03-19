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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
19' Желтая карточка
Де Кампс Юри
52'

Ход матча

19'
 
Де Кампс Юри

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Спарта Роттердам
2.53
3.26
2.91
Все Коэффициенты
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
5
Гут
Родриго
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
11
Маттссон
Магнус
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
9
Ali
Akman
10
Окита
Жонатан
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Дурмиси
Риза
10
Намли
Юнес
8
Версейрен
Арно
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
11
Энгельс
Марио
9
Тай
Леннарт
НЕК Неймеген
4-3-3
Спарта Роттердам
4-4-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Спарта Роттердам

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
Э
0:1
Э
2:0
К
4:0
ПД
1:0
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 6 0.22
Окита Жонатан 5 0.19
Брюин Джорди 5 (1) 0.19
Тавшан Элаис 5 0.19
Маттссон Магнус 4 0.15
Шоне Лассе 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Вет Хавьер 1 0.04
Вердонк Калвин 1 0.04
Баррето Эдгар 1 0.04
Одентал Кас 1 0.04
Гут Родриго 1 0.04
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.12
Тай Леннарт 3 0.12
Вриндс Барт 3 0.12
Далмау Адриан 3 0.12
Ван Крой Вито 2 0.08
Сметс Бриан 2 0.08
Оассар Адиль 2 0.08
Эмега Эмануэль 2 0.08
Намли Юнес 1 0.04
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Эль-Каруани Суфьян 2 1
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Мейер Роджер 2 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Пропер Дирк 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 7 0
Бёгелсдейк Том 6 0
Абелс Дирк 6 0
Пинту Мика 3 1
Энгельс Марио 4 0
Ван Крой Вито 4 0
Сметс Бриан 3 0
Де Кампс Юри 3 0
Вриндс Барт 3 0
Окойе Мадука 3 0
Мейерс Арон 1 1
Версейрен Арно 0 1
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
5
42%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
5
29%
29%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
5
28%
3
18%
61-75
5
28%
4
24%
76-90

Забито

22
12
16 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
3
14%
0
0%
1-15
7
32%
2
17%
16-30
6
27%
5
42%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
1
5%
1
8%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
17%
2
11%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
9
38%
4
21%
76-90

Забито

34
20
24 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
5
15%
1
5%
1-15
8
24%
5
25%
16-30
11
32%
6
30%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
1
3%
3
15%
61-75
3
9%
4
20%
76-90

Пропущено

42
36
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
6
14%
7
19%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
5
12%
6
17%
46-60
5
12%
7
19%
61-75
14
33%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1
Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 40 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 0:0 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 0:0 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 12 5 2 5 15 - 24 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Спарта Роттердам 0:0 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
14. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
15. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
16. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
17. НЕК Неймеген 0:0 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 0:0 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 0:0 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Спарта Роттердам
2.53
3.26
2.91
Все Коэффициенты
Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:0 Спарта Роттердам онлайн

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