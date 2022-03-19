Второй тайм

97' Сегодняшная посещаемость составляет 12000 болельщиков

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Матч возобновится спорным мячом

96' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

96' Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Игрок из команды НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

96' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Окита Жонатан пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

90' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Дурмиси Риза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Де Кампс Юри получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Де Кампс Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Отличные скиллы показывает Окита Жонатан , обводя своих соперников

81' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Пропер Дирк бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

80' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Окита Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

78' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Ох, нехорошо это выглядит. Дурмиси Риза получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Окита Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

69' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Шоне Лассе из команды НЕК Неймеген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

65' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Эль-Каруани Суфьян не смог попасть в створ ударом издали

61' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' После проверки VAR рефери не стал менять решения - НЕК Неймеген пробьет пенальти!

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

57' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Плохо сыграл Вриндс Барт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Пропер Дирк имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

56' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Де Кампс Юри не смог попасть в створ ударом издали

53' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

52' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Гут Родриго получил желтую карточку от судьи

51' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля