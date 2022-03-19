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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 12000
Спарта Роттердам
0'
19' Желтая карточка
Де Кампс Юри
51' Желтая карточка
Гут Родриго
90'+7

Ход матча

19'
 
Де Кампс Юри
51'
Гут Родриго
 
65'
 
Далмау Адриан
Тай Леннарт
76'
Вет Хавьер
Маттссон Магнус
 
76'
Бони Вильфрид
Ali Akman
 
79'
 
Jeremy van Mullem
Намли Юнес
85'
 
Мейнанс Свен
Ван Крой Вито
85'
 
Пинту Мика
Де Кампс Юри
86'
 
Масурас Яннис
Энгельс Марио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
5
Гут
Родриго
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
11
Маттссон
Магнус
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
9
Ali
Akman
10
Окита
Жонатан
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Дурмиси
Риза
10
Намли
Юнес
8
Версейрен
Арно
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
11
Энгельс
Марио
9
Тай
Леннарт
НЕК Неймеген
4-3-3
Спарта Роттердам
4-4-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Спарта Роттердам

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
Э
0:1
Э
2:0
К
4:0
ПД
1:0
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 6 0.22
Окита Жонатан 5 0.19
Брюин Джорди 5 (1) 0.19
Тавшан Элаис 5 0.19
Маттссон Магнус 4 0.15
Шоне Лассе 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Вет Хавьер 1 0.04
Вердонк Калвин 1 0.04
Баррето Эдгар 1 0.04
Одентал Кас 1 0.04
Гут Родриго 1 0.04
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.12
Тай Леннарт 3 0.12
Вриндс Барт 3 0.12
Далмау Адриан 3 0.12
Ван Крой Вито 2 0.08
Сметс Бриан 2 0.08
Оассар Адиль 2 0.08
Эмега Эмануэль 2 0.08
Намли Юнес 1 0.04
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Эль-Каруани Суфьян 2 1
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Мейер Роджер 2 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Пропер Дирк 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Гут Родриго 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 7 0
Бёгелсдейк Том 6 0
Абелс Дирк 6 0
Пинту Мика 3 1
Энгельс Марио 4 0
Ван Крой Вито 4 0
Сметс Бриан 3 0
Де Кампс Юри 3 0
Вриндс Барт 3 0
Окойе Мадука 3 0
Мейерс Арон 1 1
Версейрен Арно 0 1
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
5
42%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
5
29%
29%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
5
28%
3
18%
61-75
5
28%
4
24%
76-90

Забито

22
12
16 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
3
14%
0
0%
1-15
7
32%
2
17%
16-30
6
27%
5
42%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
1
5%
1
8%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
17%
2
11%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
9
38%
4
21%
76-90

Забито

34
20
24 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
5
15%
1
5%
1-15
8
24%
5
25%
16-30
11
32%
6
30%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
1
3%
3
15%
61-75
3
9%
4
20%
76-90

Пропущено

42
36
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
6
14%
7
19%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
5
12%
6
17%
46-60
5
12%
7
19%
61-75
14
33%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1
Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 40 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 12 5 2 5 15 - 24 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
14. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
15. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
16. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:0 Спарта Роттердам онлайн

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