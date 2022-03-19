Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Гоффертштадион Зрители: 12000
19' Желтая карточкаДе Кампс Юри
51' Желтая карточкаГут Родриго
Ход матча
19'
51'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
10
Намли
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
-
13 Жанс ЛоранЗащитник
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
18 Пинту МикаЗащитник
- Полузащитник
-
15 Мейерс АронПолузащитник
-
17 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Спарта Роттердам
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Akman
|6
|0.22
|Окита Жонатан
|5
|0.19
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.19
|Тавшан Элаис
|5
|0.19
|Маттссон Магнус
|4
|0.15
|Шоне Лассе
|2
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Вет Хавьер
|1
|0.04
|Вердонк Калвин
|1
|0.04
|Баррето Эдгар
|1
|0.04
|Одентал Кас
|1
|0.04
|Гут Родриго
|1
|0.04
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.12
|Тай Леннарт
|3
|0.12
|Вриндс Барт
|3
|0.12
|Далмау Адриан
|3
|0.12
|Ван Крой Вито
|2
|0.08
|Сметс Бриан
|2
|0.08
|Оассар Адиль
|2
|0.08
|Эмега Эмануэль
|2
|0.08
|Намли Юнес
|1
|0.04
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|1
|Шоне Лассе
|5
|0
|Одентал Кас
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|1
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Мейер Роджер
|2
|0
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оассар Адиль
|7
|0
|Бёгелсдейк Том
|6
|0
|Абелс Дирк
|6
|0
|Пинту Мика
|3
|1
|Энгельс Марио
|4
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Де Кампс Юри
|3
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Мейерс Арон
|1
|1
|Версейрен Арно
|0
|1
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
5
42%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
5
29%
29%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
5
28%
3
18%
61-75
5
28%
4
24%
76-90
Забито
22
12
16 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
3
14%
0
0%
1-15
7
32%
2
17%
16-30
6
27%
5
42%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
1
5%
1
8%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
17%
2
11%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
9
38%
4
21%
76-90
Забито
34
20
24 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
5
15%
1
5%
1-15
8
24%
5
25%
16-30
11
32%
6
30%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
1
3%
3
15%
61-75
3
9%
4
20%
76-90
Пропущено
42
36
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
6
14%
7
19%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
5
12%
6
17%
46-60
5
12%
7
19%
61-75
14
33%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1
Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|26
|20
|1
|5
|63 - 31
|61
|3.
|Фейеноорд
|26
|17
|4
|5
|59 - 24
|55
|4.
|Твенте
|27
|16
|6
|5
|41 - 30
|54
|5.
|АЗ Алкмаар
|26
|16
|3
|7
|50 - 30
|51
|6.
|Витесс
|25
|12
|5
|8
|32 - 40
|41
|7.
|Утрехт
|26
|11
|7
|8
|43 - 33
|40
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|8
|6
|13
|30 - 43
|30
|13.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|27
|5
|5
|17
|20 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Твенте
|13
|8
|4
|1
|19 - 8
|28
|6.
|Утрехт
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|10.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 24
|17
|11.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|13.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|14.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|15.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|16.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Фейеноорд
|13
|8
|2
|3
|27 - 12
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|9.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2