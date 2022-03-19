Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Паулиссен Митчелл из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Лидберг Исак наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

39' Шмидт Доке совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Кюйперс Бас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Брауэрс Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

31' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

31' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Камбюр выполняет удар от ворот.

28' Дейл Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Каллон Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Каллон Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

23' Йоостен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

16' Рефери не любит споров - именно за это Паулиссен Митчелл сейчас получил желтую

16' Худемакерс Меес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Камбюр выполняет удар от ворот.

10' Тол Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

6' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Отличные скиллы показывает Оратмангун Рагнар , обводя своих соперников

3' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Камбюр

2' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола