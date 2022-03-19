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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
2:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Камбюр
0'
16' Желтая карточка
Худемакерс Меес
16' Желтая карточка
Паулиссен Митчелл
1:0
25' Гол
Крамер Йорис
2:0
36' Гол
Брауэрс Люк
39' Желтая карточка
Шмидт Доке
52' Желтая карточка
Дейл Матс
63' Желтая карточка
Маулун Робин
73'

Ход матча

16'
 
Худемакерс Меес
16'
 
Паулиссен Митчелл
25'
Крамер Йорис
(Ромменс Филипп)
1:0
36'
Брауэрс Люк
(Кюйперс Бас)
2:0
39'
 
Шмидт Доке
46'
 
Самбисса Давид
Йоостен Патрик
52'
Дейл Матс
 
63'
 
Маулун Робин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Камбюр
2.16
3.62
3.70
Все Коэффициенты
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
8
Брауэрс
Люк
10
Ромменс
Филипп
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
11
Оратмангун
Рагнар
12
Бос
Питер
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
15
Тол
Марко
16
Бангура
Алекс
10
Паулиссен
Митчелл
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
11
Йоостен
Патрик
14
Брей
Майкл
7
Каллон
Исса
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Камбюр

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

27 матчей

29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
5:2
ПД
0:0
К
1:2
ПД
0:2
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
4:3
ПД
1:2
ЭГГД
1:0
ЭГГД
2:0
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:2
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:0
ВД(GD
3:1
ВД(GD
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брауэрс Люк 8 (1) 0.3
Кордоба Иньиго 8 0.3
Ботос Яннис-Фивос 3 0.11
Крамер Йорис 2 0.07
Лидберг Исак 2 0.07
Ромменс Филипп 1 0.04
Дейл Матс 1 0.04
Люкассен Бойд 1 0.04
Баккер Юстин 1 (1) 0.04
Кардона Марк 1 0.04
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.22
Якобс Ями 5 0.19
Робертс Улдрикис 5 0.19
Каллон Исса 4 0.15
Маулун Робин 4 (2) 0.15
Самбисса Давид 3 0.11
Бангура Алекс 3 0.11
Брей Майкл 2 0.07
Схаутен Эрик 2 0.07
Тол Марко 2 0.07
Худемакерс Меес 2 0.07
Паулиссен Митчелл 1 0.04
Йоостен Патрик 1 0.04
Киш Тамаш 1 0.04
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Дейл Матс 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 6 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 4 0
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Каллон Исса 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Худемакерс Меес 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Sekou Sylla 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
2
13%
6
33%
61-75
4
25%
2
11%
76-90

Пропущено

22
26
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
6
23%
16-30
5
23%
6
23%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
5
23%
7
27%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 14
1
9%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
4
36%
7
30%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Пропущено

21
31
7 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
19%
4
13%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
2
10%
9
29%
29%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
3
14%
2
6%
61-75
6
29%
7
23%
76-90

Забито

27
41
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
2
7%
3
7%
1-15
3
11%
7
17%
16-30
5
19%
4
10%
31-45
7
26%
11
27%
46-60
4
15%
11
27%
61-75
6
22%
5
12%
76-90

Пропущено

43
57
19 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
7
16%
4
7%
1-15
5
12%
11
19%
16-30
7
16%
15
26%
31-45
8
19%
7
12%
46-60
5
12%
6
11%
61-75
11
26%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1
Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3
Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1
Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. Твенте 0:0 27 15 7 5 40 - 30 52
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 40 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 0:2 27 10 3 14 43 - 57 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 2:0 27 8 6 13 29 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. ПЕК Зволле 0:0 27 5 6 16 20 - 41 21
18. Спарта Роттердам 24 4 8 12 21 - 37 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 0:0 13 7 5 1 18 - 8 26
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 2:0 14 6 1 7 19 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 12 5 2 5 15 - 24 17
11. Камбюр 0:2 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
13. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
14. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 0:0 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Твенте 0:0 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 0:2 14 5 2 7 18 - 28 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 2:0 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 0:0 14 3 2 9 11 - 26 11
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Камбюр
2.16
3.62
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 2:0 Камбюр онлайн

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