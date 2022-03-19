Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Де Аделарсхорст
16' Желтая карточкаХудемакерс Меес
16' Желтая карточкаПаулиссен Митчелл
1:0
25' ГолКрамер Йорис
2:0
36' ГолБрауэрс Люк
39' Желтая карточкаШмидт Доке
52' Желтая карточкаДейл Матс
63' Желтая карточкаМаулун Робин
Ход матча
16'
25'
1:0
36'
2:0
39'
52'
63'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
15
Мартина
Куко
20
Дейл
Матс
12
Бос
Питер
15
Тол
Марко
20
Маулун
Робин
14
Брей
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Бос ПитерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
-
-
27 Sekou Sylla
-
-
34 Thomas Rier
-
Главный тренер: Pascal Bosschaart
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Камбюр
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
27 матчей
29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брауэрс Люк
|8 (1)
|0.3
|Кордоба Иньиго
|8
|0.3
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.11
|Крамер Йорис
|2
|0.07
|Лидберг Исак
|2
|0.07
|Ромменс Филипп
|1
|0.04
|Дейл Матс
|1
|0.04
|Люкассен Бойд
|1
|0.04
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.04
|Кардона Марк
|1
|0.04
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tom Boere
|6
|0.22
|Якобс Ями
|5
|0.19
|Робертс Улдрикис
|5
|0.19
|Каллон Исса
|4
|0.15
|Маулун Робин
|4 (2)
|0.15
|Самбисса Давид
|3
|0.11
|Бангура Алекс
|3
|0.11
|Брей Майкл
|2
|0.07
|Схаутен Эрик
|2
|0.07
|Тол Марко
|2
|0.07
|Худемакерс Меес
|2
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.04
|Йоостен Патрик
|1
|0.04
|Киш Тамаш
|1
|0.04
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Дейл Матс
|5
|0
|Лидберг Исак
|3
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Идзес Джей
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Мартина Куко
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|6
|1
|Макинтош Келвин
|5
|0
|Маулун Робин
|4
|0
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Якобс Ями
|3
|0
|Шмидт Доке
|1
|1
|Схаутен Эрик
|2
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Худемакерс Меес
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Киш Тамаш
|1
|0
|Tom Boere
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Яспер тер Хейде
|1
|0
|Sekou Sylla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
2
13%
6
33%
61-75
4
25%
2
11%
76-90
Пропущено
22
26
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
6
23%
16-30
5
23%
6
23%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
5
23%
7
27%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 14
1
9%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
4
36%
7
30%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
2
18%
3
13%
76-90
Пропущено
21
31
7 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
19%
4
13%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
2
10%
9
29%
29%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
3
14%
2
6%
61-75
6
29%
7
23%
76-90
Забито
27
41
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
2
7%
3
7%
1-15
3
11%
7
17%
16-30
5
19%
4
10%
31-45
7
26%
11
27%
46-60
4
15%
11
27%
61-75
6
22%
5
12%
76-90
Пропущено
43
57
19 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
7
16%
4
7%
1-15
5
12%
11
19%
16-30
7
16%
15
26%
31-45
8
19%
7
12%
46-60
5
12%
6
11%
61-75
11
26%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1
Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3
Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1
Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|26
|20
|1
|5
|63 - 31
|61
|3.
|Фейеноорд
|26
|17
|4
|5
|59 - 24
|55
|4.
|Твенте
|0:0
|27
|15
|7
|5
|40 - 30
|52
|5.
|АЗ Алкмаар
|26
|16
|3
|7
|50 - 30
|51
|6.
|Витесс
|25
|12
|5
|8
|32 - 40
|41
|7.
|Утрехт
|26
|11
|7
|8
|43 - 33
|40
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|0:2
|27
|10
|3
|14
|43 - 57
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|27
|8
|6
|13
|29 - 43
|30
|13.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|27
|5
|6
|16
|20 - 41
|21
|18.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|21 - 37
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Твенте
|0:0
|13
|7
|5
|1
|18 - 8
|26
|6.
|Утрехт
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|10.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 24
|17
|11.
|Камбюр
|0:2
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|13.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Фейеноорд
|13
|8
|2
|3
|27 - 12
|26
|4.
|Твенте
|0:0
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|0:2
|14
|5
|2
|7
|18 - 28
|17
|9.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2