Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Камбюр

93' Муленга Джейкоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Крамер Йорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Макинтош Келвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Ох, нехорошо это выглядит. Крамер Йорис получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Камбюр выполняет удар от ворот.

83' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

82' Удар от ворот произведет Камбюр

82' Кюйперс Бас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Бангура Алекс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

80' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Г О О О О Л - Дейл Матс забивает с правой ноги!

77' Отличные скиллы показывает Дейл Матс , обводя своих соперников

77' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Худемакерс Меес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновится спорным мячом

72' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

72' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Брей Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Маулун Робин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Камбюр выполняет удар от ворот.

57' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Плохо сыграл Бангура Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

52' Дейл Матс получил желтую карточку от судьи

52' Паулиссен Митчелл из команды Камбюр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

51' Крамер Йорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Мартина Куко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Камбюр выполняет удар от ворот.

50' Оратмангун Рагнар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Вратарь парирует удар, который нанес Брауэрс Люк , и мяч снова в игре

50' ШАНС! Брауэрс Люк вышел один на один с голкипером...

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Оратмангун Рагнар получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Оратмангун Рагнар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля