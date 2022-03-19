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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
3:0
Конец матча

Стадион:
Камбюр
0'
16' Желтая карточка
Худемакерс Меес
16' Желтая карточка
Паулиссен Митчелл
1:0
25' Гол
Крамер Йорис
2:0
36' Гол
Брауэрс Люк
39' Желтая карточка
Шмидт Доке
52' Желтая карточка
Дейл Матс
63' Желтая карточка
Маулун Робин
3:0
77' Гол
Дейл Матс
81' Желтая карточка
Бангура Алекс
90'+5

Ход матча

16'
 
Худемакерс Меес
16'
 
Паулиссен Митчелл
25'
Крамер Йорис
(Ромменс Филипп)
1:0
36'
Брауэрс Люк
(Кюйперс Бас)
2:0
39'
 
Шмидт Доке
46'
 
Самбисса Давид
Йоостен Патрик
52'
Дейл Матс
 
63'
 
Маулун Робин
76'
 
Thomas Rier
Шмидт Доке
77'
 
Доодеман Ник
Каллон Исса
77'
Дейл Матс
(Лидберг Исак)
3:0
81'
 
Бангура Алекс
82'
Люкассен Бойд
Мартина Куко
 
87'
Ogechika Heil
Оратмангун Рагнар
 
87'
Кардона Марк
Кордоба Иньиго
 
88'
Муленга Джейкоб
Лидберг Исак
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
8
Брауэрс
Люк
10
Ромменс
Филипп
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
11
Оратмангун
Рагнар
12
Бос
Питер
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
15
Тол
Марко
16
Бангура
Алекс
10
Паулиссен
Митчелл
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
11
Йоостен
Патрик
14
Брей
Майкл
7
Каллон
Исса
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Камбюр

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

27 матчей

29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
5:2
ПД
0:0
К
1:2
ПД
0:2
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
4:3
ПД
1:2
ЭГГД
1:0
ЭГГД
2:0
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:2
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:0
ВД(GD
3:1
ВД(GD
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брауэрс Люк 8 (1) 0.3
Кордоба Иньиго 8 0.3
Ботос Яннис-Фивос 3 0.11
Лидберг Исак 2 0.07
Крамер Йорис 2 0.07
Дейл Матс 2 0.07
Ромменс Филипп 1 0.04
Люкассен Бойд 1 0.04
Баккер Юстин 1 (1) 0.04
Кардона Марк 1 0.04
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.22
Якобс Ями 5 0.19
Робертс Улдрикис 5 0.19
Каллон Исса 4 0.15
Маулун Робин 4 (2) 0.15
Самбисса Давид 3 0.11
Бангура Алекс 3 0.11
Брей Майкл 2 0.07
Схаутен Эрик 2 0.07
Тол Марко 2 0.07
Худемакерс Меес 2 0.07
Паулиссен Митчелл 1 0.04
Йоостен Патрик 1 0.04
Киш Тамаш 1 0.04
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Дейл Матс 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Каллон Исса 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Худемакерс Меес 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Sekou Sylla 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
1
5%
2
11%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
2
11%
6
33%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Пропущено

22
29
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
7
24%
16-30
5
23%
7
24%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
5
23%
8
28%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 15
1
9%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
4
36%
7
30%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Пропущено

21
31
7 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
19%
4
13%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
2
10%
9
29%
29%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
3
14%
2
6%
61-75
6
29%
7
23%
76-90

Забито

30
41
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
2
7%
3
7%
1-15
4
13%
7
17%
16-30
6
20%
4
10%
31-45
7
23%
11
27%
46-60
4
13%
11
27%
61-75
7
23%
5
12%
76-90

Пропущено

43
60
19 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
7
16%
4
7%
1-15
5
12%
12
20%
16-30
7
16%
16
27%
31-45
8
19%
7
12%
46-60
5
12%
6
10%
61-75
11
26%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1
Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3
Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1
Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 40 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 0:0 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 0:0 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 12 5 2 5 15 - 24 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Спарта Роттердам 0:0 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
14. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
15. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
16. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
17. НЕК Неймеген 0:0 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 0:0 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 0:0 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
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