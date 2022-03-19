Команда Лички превосходит соперника в классе, к тому же намерена укрепить лидерство.
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|11 (3)
|0.39
|Сычевой Владимир
|5
|0.18
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.14
|Ковалёв Юрий
|3
|0.11
|Прудников Николай
|3
|0.11
|Титков Николай
|3 (2)
|0.11
|Сиваков Михаил
|2
|0.07
|Малых Андрей
|2
|0.07
|Корян Аршак
|2
|0.07
|Гойкович Ренато
|2
|0.07
|Обухов Владимир
|1
|0.04
|Бреев Сергей
|1
|0.04
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.04
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.04
|Эктов Александр
|1
|0.04
|Диалло Абдулай
|1
|0.04
|Капленко Кирилл
|1
|0.04
|Шаболин Артём
|1
|0.04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Александр
|7 (2)
|0.26
|Янушковский Роман
|6
|0.22
|Тесленко Егор
|5
|0.19
|Морозов Сергей
|2
|0.07
|Воронин Евгений
|2
|0.07
|Бевеев Мингиян
|1
|0.04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|9
|1
|Эктов Александр
|8
|1
|Сиваков Михаил
|7
|1
|Миронов Алексей
|8
|0
|Титков Николай
|6
|0
|Бреев Сергей
|5
|0
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|Капленко Кирилл
|5
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свежов Виктор
|9
|1
|Калугин Олег
|8
|1
|Тесленко Егор
|9
|0
|Бевеев Мингиян
|6
|0
|Аюкин Руслан
|6
|0
|Абазов Астемир
|6
|0
|Янушковский Роман
|6
|0
|Магомадов Чингиз
|4
|1
|Куликов Александр
|5
|0
|Замалиев Наиль
|4
|0
|Морозов Сергей
|4
|0
|Гаглоев Александр
|3
|0
|Баклов Олег
|3
|0
|Воронин Евгений
|3
|0
|Игнатенко Владислав
|2
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Казимир Михаил
|2
|0
|Османов Редван
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|28
|19
|2
|7
|45 - 19
|59
|2.
|Факел
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|45 - 24
|52
|3.
|Алания
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|61 - 37
|49
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|26
|12
|12
|2
|48 - 30
|48
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|32 - 27
|45
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|43 - 26
|45
|7.
|Балтика
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 22
|42
|8.
|Енисей
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|41 - 40
|41
|9.
|Акрон
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 30
|38
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|32 - 34
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|32 - 43
|37
|12.
|Томь
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|39 - 42
|37
|13.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|27
|8
|9
|10
|23 - 25
|33
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|25 - 34
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|24 - 31
|29
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|28 - 41
|28
|17.
|Волгарь
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|19 - 30
|26
|18.
|Ротор
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|25 - 38
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|20 - 52
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|24 - 47
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|15
|13
|0
|2
|27 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|4.
|Акрон
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Томь
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|9.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 11
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 8
|22
|12.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 15
|16
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|19.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|7 - 14
|11
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|3.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|4.
|Факел
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|6.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|18 - 28
|18
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Енисей
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|10.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|12.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 13
|13
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 11
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|5 - 23
|4