Эктов в контратаке прострелил с левого полукрая, после рикошета мяч пришёл к Фамейе, тот тоже прострелил, и мяч был выбит почти с ленточки защитником гостей.

Мамин завладел мячом после подачи оренбуржцев с левого фланга.

Замалиев и Титков получили по жёлтой карточке за толкотню вне игры в середине поля.

41' Аюкин с левого края слабо забросил мяч к ближней штанге, где его забрал Гошев.

40' Матч проходит в Самаре, поскольку стадион "Оренбурга" реконструируется.

38' Эктов и Свежов снова столкнулись на фланге. Штрафной в пользу "Оренбурга". Судья пообщался с футболистами, в первую очередь со Свежовым.

37' Уже конец первого тайма, быстро время пролетело.

36' Свежов тоже не сразу поднялся после оборонительного столкновения с Эктовым.

35' Аюкин немного посидел на газоне и от медицинской помощи отказался.

34' "Оренбург" настроен продолжать позиционные атаки.

33' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Джоэль Фамейе!

Титков навесил справа на дальнюю штангу, и никто не помешал Фамейе с условного метра головой поразить ближний угол.

31' Конечно, фаворитом является лидер "Оренбург", а не идущий в третьей четверти таблицы "КАМАЗ".

30' "Оренбург" катает мяч и не видит возможностей для обострения.

29' Игнатенко кручёным ударом с левой стороны послал мяч совсем не в створ. Такое уже было.

28' Пальцев подбежал к линии штрафной в зоне правого инсайда и мощно вдарил по мячу выше перекладины.

28' Челнинцы держат мяч недалеко от своей штрафной под умеренным прессингом.

26' Хозяева ходили вперёд левым флангом, потеряли мяч, потом вернули его себе и стали атаковать центром.

25' Мяч после отскока от газона попал в руку Фамейе во время атаки "Оренбурга".

24' Два гостевых навеса с разных флангов ни к чему не привели.

23' Мамин без вопросов поймал подачу соперника с левого края.

22' Игнатенко из левой части штрафной закрутил мяч далеко от правой штанги.

21' Малых пошёл в обводку на своём правом фланге и сразу же потерял мяч.

21' "КАМАЗ" заработал штрафной в середине поля на левом фланге, Замалиев разыграл его с партнёром.

19' Обухов головой сделал скидку с правого угла вратарской к центру, и хозяева остались без мяча.

19' Янушковский и Свежов неудачно пытались вынести мяч далеко вперёд. Ожидается новый корнер "Оренбурга".

18' Малых выполнил новый кросс справа, и будет угловой.

18' Фамейе подцепил подачу Малых, но чтобы пробить, он стал смещаться вправо, и его удар заблокировали.

16' Защитники визитёров не спешат совершать продвижение мяча вперёд.

15' Малых навесил с правого фланга, мяч выбил игрок "КАМАЗа".

14' Прямой удар гостей со стандарта пришёлся в выстроенную хозяевами стенку.

12' Гости заработали штрафной на этот раз на правом фланге. Получил предупреждение Сиваков.

11' Челнинцы показывают, что намерены заставить уральцев с ними считаться.

10' Янушковский навесил к ближней штанге, и после рикошета мяч как раз попал в эту самую штангу. Отскочил сейчас "Оренбург".

9' "КАМАЗ" получил право на штрафной с левого фланга, поскольку Титков толкнул Аюкина.

8' Эктов не сумел на левом фланге ни навесить, ни угловой заработать.

7' Игнатенко опять нарушил правила примерно в той же зоне, за фол где он недавно схлопотал предупреждение.

7' "Оренбург" играет первым номером, как и ожидалось.

6' Теперь же Фамейе зацепил Янушковского справа от штрафной гостей.

5' Малых на правом полуфланге атаки был завален на газон Игнатенко, получившим жёлтую карточку.

4' Янушковский пострадал в центре поля после столкновения с Капленко.

3' Дальний удар Титкова с правого полуфланга - мимо.

2' Оренбургские хозяева в синем, гости из Набережных Челнов в белом.